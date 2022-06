Ce spun astrele azi, 10 iunie

Berbec

In relatiile parteneriale pot interveni astazi discutii aprinse, datorate felului tau de a fi si de a te implica in activitatile comune cu altii. Razgandirile sunt frecvente in aceasta perioada, fapt care duce la animozitati, incurcaturi si revenire asupra unor decizii vechi. Fii intelegator, cultiva rabdarea si gandirea pozitiva! Ai incredere in semeni si lasa suspiciunile deoparte. Pentru seara planifica o sueta cu cineva drag.



Taur

Esti preocupat de sarcinile de lucru pe care le ai de indeplinit la serviciu. Colegii vor sa-ti taie elanul, insa tu ar trebui sa faci ce ti-ai propus si sa nu raspunzi la provocari. Fii prudent si in privinta sanatatii, pentru ca se pot evidentia afectiuni ale sistemului renal. Ar fi bine sa-ti planifici un control medical, indiferent de natura afectiunii. Dar, pentru astazi dozeaza-ti eforturile si ai grija de sufletul si trupul tau.



Gemeni

Activitatile de creatie sunt favorizate astazi si bine ar fi sa-ti rezervi momente linistite pentru a le desfasura. Ai sanse sa realizezi adevarate opere de arta, de care se pot bucura si altii. Negurile pot aparea dinspre relatia cu persoana iubita sau cu copiii. Discutiile aprinse sunt frecvente si de la lucruri banale, asa incat fii prudent. Condu situatiile comune cu cei dragi intr-un sens pozitiv. Vei avea succes!



Rac

In plan domestic se pare ca ai multe de rezolvat, dar chef nu prea. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate si oricand pot aparea discutii aprinse de la lucruri banale. Organizeaza-ti timpul si activitatile, astfel incat sa te ocupi si de casa si de nevoile familiei. Sunt sanse sa desfasori multumitor curatenii, reparatii sau sa faci demersuri necesare achizitionarii unor bunuri patrimoniale.



Leu

Este o zi in care ai de-a face cu multa lume, in special persoane din anturajul apropiat, rude, colegi, prieteni. Multi vin sa-ti ofere sfaturi si solutii la problemele cu care te confrunti in aceasta perioada, insa sunt si unii care au nevoie de incurajarile tale. Fii prudent si alege-ti cuvintele cu grija, deoarece exista riscul sa spui mai mult decat trebuie. Spre seara, relaxeaza-te la o discutie amuzanta cu cineva drag.



Fecioara

Sunt momente favorabile pentru a-ti creste veniturile din munca depusa la serviciu sau poti afla vesti bune in acest sens. Bine ar fi sa eviti hazardarea in cheltuieli sau investitii majore pana cand nu dispui de sumele necesare. Pe de alta parte, gandeste-te sa oferi celor dragi cadouri sau sa-i ajuti intr-un mod folositor. Astfel te vei bucura de bucuria lor, iar la momentul potrivit ti se vor intoarce darurile.



Balanta

O zi excelenta, pentru ca beneficiezi de multa energie astrala, pe care o poti folosi inspre binele tau suprem. Renunta la relatii si situatii nemultumitoare, propune-ti un alt stil de viata sau de vestimentatie si orienteaza-te spre oameni de buna calitate. Ingrijeste-te, plimba-te prin locurile preferate si implica-te numai in activitati care te privesc direct. Unii vor dori sa-ti fie in preajma pentru a se bucura de stralucirea ta.



Scorpion

Activitatile discrete au succes astazi. Organismul va da semne de oboseala. Astfel ca bine ar fi sa-l asculti si sa te odihnesti ceva mai mult. Provocarile dinspre segmentul profesional sunt majore, dar acum ai sanse sa descoperi persoanele care-ti pun bete in roate si hibele situatiilor comune cu acestea. Deocamdata aduna informatii, reevalueaza-ti pozitia in cadrul locului de munca si decide in consecinta.



Sagetator

Prietenii sunt o sursa buna de inspiratie, astfel ca fii atent la discutiile cu ei. Unele persoane din anturajul socio-profesional iti vor spune lucruri mai putin placute la prima vedere, insa daca ai sa te gandesti bine, pe undeva au dreptate. Asculta si pe unii si pe alii, iar spre seara retrage-te intr-un loc linistit si mediteaza asupra celor aflate si petrecute astazi. Revelatiile te vor uimi mult si bine.



Capricorn

Esti solicitat, atat in plan profesional, cat si acasa de catre membrii familiei si rude. Pentru ca starile tale de spirit sunt fluctuante si esti vulnerabil la provocarile exterioare, fii prudent si alge-ti cuvintele si gesturile cu grija. Spune nu sau sustine-ti punctele de vedere, cand simti ca este cazul. Ceilalti vor sa te ajute, dar trebuie sa ai incredere in ei, dar si in tine. Fara voia ta, altii nu te pot obliga la nimic.



Varsator

Au succes demersurile privitoare la calatorii indepartate sau cele pentru studii. Ar fi bine sa-ti alcatuiesti un program de activitati pentru urmatoarele patru saptamani, in care sa incluzi vizionarea unor piese de teatru, vizitarea unor expozitii de arta sau participarea la seminarii scurte in domeniile tale de interes personal si profesional. Dialogurile cu persoane erudite iti aduc informatii pretioase.



Pesti

Ziua este favorabila achitarii facturilor, taxelor si relationarii cu institutiile financiare. Subiectele legate de bani, bunuri si investitii sunt importante si ai sanse sa afli solutii si sfaturi deosebite. Posibil sa revina in atentia ta o chestiune materiala veche, legata de o mostenire sau un partaj. Ar fi bine sa-ti planifci bugetul pentru urmatoarele patru saptamani de comun acord cu membrii familiei.