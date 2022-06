Cum îți bei cafeaua? Secretul care poate crește durata de viață cu până la 30%, potrivit unui studiu

Un nou studiu a descoperit că dacă optați pentru cafea neîndulcită, sau care conține doar un strop de zahăr, ar putea să vă ajute să trăiți mai mult.



În cadrul studiului, care a fost publicat în Annals of Internal Medicine, cercetătorii de la Southern Medical University din Guangzhou, China, au analizat datele a peste 171.000 de participanți care au răspuns la un chestionar privind comportamentul de sănătate din cadrul U.K. Biobank, scrie Eat This.



Atunci când au luat în considerare modul în care cafeaua neîndulcită și cafeaua îndulcită cu zahăr afectează organismul, cercetarea a arătat că, după o perioadă de șapte ani, cei care au optat pentru cafeaua neîndulcită au avut cu 16-20% mai puține șanse de a muri, spre deosebire de cei care nu au băut deloc cafea.



Cafeaua, o băutură sănătoasă și antiinflamatoare



Aceste cifre au crescut la 29-31% atunci când a fost vorba de participanții care adăugau în mod regulat aproximativ o lingură de zahăr în cafea.



În ceea ce privește rezultatele, Dana Ellis Hunnes, nutriționist la centrul medical UCLA și profesor asistent la școala de sănătate publică Fielding de la UCLA, spune că, deși rezultatele au fost interesante, acestea „nu sunt prea surprinzătoare, deoarece există o mulțime de date care susțin că, de fapt, cafeaua este o băutură sănătoasă și antiinflamatoare”.



„Cafeaua neagră este cea mai sănătoasă”



„Cafeaua neagră este cea mai sănătoasă, deoarece conține toți polifenolii și antioxidanții sănătoși ai cafelei, fără niciunul dintre compușii inflamatori care ar putea fi găsiți în prea mult zahăr sau aditivi cremoși”, spune Hunnes.



În ceea ce privește cafeaua îndulcită cu zahăr, Hunnes notează că aceasta „are practic același efect, deoarece o linguriță de zahăr este foarte puțin în toată schema unei diete bine echilibrate, iar acea cantitate mică de zahăr nu va duce la o oscilație a glicemiei sau la alte repercusiuni majore asupra sănătății pe care le-ar avea băuturile puternic îndulcite. De exemplu, unele băuturi de cafea pot avea între opt și 12 lingurițe de zahăr în ele, plus lapte (cu sau fără lactoză), astfel că este indicat să avem grijă ce bem.”