Ce spun astrele azi, 8 iunie

Berbec

Relațiile parteneriale și colaborările intră în atenția ta. Beneficiezi de o sustinere astrala excelenta pentru a te ocupa, pe indelete, de acest lucruri. Cu toate că deja ți-ai stabilit direcțiile pe care vei merge de acum încolo in acest sens, ai senzația că unele aspecte îți scapă. Si așa și este! Sunt inca multe necunscute in toate tipurile de relatii pe care le ai, astfel ca se recomanda prudență.



Taur

Cheful de a munci este astazi la cote inalte. Sunt posibile situatii conflictuale, dar reusești sa depasesti totul cu bine. Factorul necunoscut este prezent, însă rabdarea si discernământul te ajuta mult. La capitolul sanatate, influxurile astrale pot accentua anumite probleme, mai ales in zonele rinichilor și capului. Nu se recomandă consultații sau analize medicale, pentru ca rezultatele pot fi compromise.



Gemeni

Bucuria de a trăi te învăluie într-un farmec aparte. Este o zi minunata de a-ți pune in valoare talentele creative. Relatiile sentimentale sunt in vizorul astrelor, astfel că iubirea plutește în aer. Sunt posibile rasturnari de situatie in segmental amoros, dar totul este in favoarea ta. Chiar dacă unele relatii se destramă, fii convins că apar altele mult mai potrivite ție acum și placute.



Rac

Te poti ocupa cu succes de aspectele legate de casa si patrimoniu. Planurile de reamenajare sau chiar de schimbare a casei revin in atentia ta. Sunt posibile rasturnari de situatie, dar le poti depasi cu bine. In aceasta zona exista lucruri destul de confuze, greu de controlat, insa primești multe ajutoare discrete. Dupa-amiaza, cele mai potrivite activitati sunt intalnirile sau dialogurile cu membrii familiei.



Leu

S-ar putea sa fii nevoit sa faci o multime de drumuri, însă toate cu folos. Prudență la călătorii, pentru ca viteza este bună, dar nu in toate situatiile. Intalnirile sau dialogurile cu rudele si prietenii apropiati te pot lua prin surprindere. Vei afla anumite lucruri interesante, la care ar trebui să iei aminte. Spre seara, organizează o plimbare în aer liber sau o reuniune cu cei dragi.



Fecioara

Chestiunile financiare sunt subiectele principale ale zilei. Chiar dacă sunt multe necunoscute reusesti sa rezolvi tot ce ți-ai propus. Cadourile sau recompensele pot apărea oricând. Speculațiile nu au succes, asa ca recomandabil este sa te orientezi doar către actiunile cinstite. Rasturnarile de situatie pândesc din umbra. Spre seara, te poti gandi la o schimbare de prioritati.



Balanta

Cheful de viata te face remarcat in anturaj. Debordezi de energie, astfel ca vei reusi sa faci tot ce ti-ai propus. Relatiile sociale sunt dinamice si te solicita mult. Astrele iti recomanda sa te gandesti la imbunatatirea personalitatii tale. Planificarea unor cursuri de dezvoltare personala și profesională ar fi o idee excelenta. In a doua parte a zilei apar cheltuieli.



Scorpion

O zi favorabilă pentru a te ocupa de sufletul tau. Iti vei rezolva treburile propuse pentru astazi, insa ai grija sa nu iti soliciti prea mult organismul. Sanatatea este destul de incercata. Nu se recomanda consultatii sau analize medicale. Dupa-amiaza, acordă-ți cateva momente de relaxare și introspectie. O plimbare in aer liber sau o meditatie intr-un lacas te pot ajuta enorm.



Sagetator

Ești inconjurat de prieteni. Intalniri, discutii, vesti care mai de care mai interesante se învârt in jurul tau într-un carusel amețitor. Controversele sunt prezente, insa reusesti sa depasesti totul cu bine. In a doua parte a zilei, dorinta de interiorizare o resimti destul de mult. Ai nevoie de cateva momente de retragere din forfota vietii pentru a te gandi, pe indelete, la cele aflate astăzi.



Capricorn

Subiectele principale vizează cariera profesională și imaginea ta publică. Cu toate ca in acest sector exista anumite lucruri ascunse, greu de înțeles, vei vedea ca reusesti sa te plasezi pe coordonate bune. Situatiile aparute si aprecierile celor din jur, iti vor da curaj sa mergi mai departe si sa iti imbunatatesti relatia cu mediul in care traiesti și îți desfășori activitatea.



Varsator

O zi excelentă pentru rafinarea sufletului. Sunt posibile situații legate de călatorii în străinătate sau, în functie de logica lucrurilor, de studii pe termen lung. Ai încredere că astrele te vor ghida pe drumul bun, chiar dacă anumite lucruri nu ies, deocamdată, cum vrei tu. Dupa-amiaza este potrivita unor activitati culturale alături de cei dragi. Evită eforturile solicitante!



Pesti

Este o zi buna pentru a te ocupa de aspectele ce tin de achitarea taxelor, impozitelor, creditelor sau pentru a relationa cu instituțiile bancare. Îndreaptă-ți atenția și spre mosteniri sau partaje, în funcție de caz. Există situatii incerte in acest segment, însă mantia divină te protejează întotdeauna. Recomandabil este să abordezi totul cu răbdare.