Ex-premierul Ion Sturza a fost recent la un pas de a-și pierde viața într-o călătorie în munții din România

Fostul premier Ion Sturza într-o postare pe facebook recunoaște că a avut de suferit recent un grav accident la munte. Întâmplarea a avut loc chiar de 1 iunie, Ziua copiilor.



„Da, am suferit un accident sever pe munte de Ziua copiilor. Ultimul pas, ultimul pasaj cu gheață și zăpadă pe o brână mai ciudată și… hăul… Norocul (dacă se poate de vorbit aici de noroc) a fost că am reușit să mă regrupez și stabilizez înainte de segmentul vertical. La un pas de… Am fost stabilizat pe munte de doi mountaneers (alpiniști) inimoși care – cu riscul vieții – au coborât către mine până au venit cei de la Salvamont. Știu că le-a fost extrem de greu, le auzeam vocile tot mai alarmate. Nu știu cine sunt, știu doar atât: unul din ei îmi povestea că el crede în Dumnezeu și că totul va fi bine! Și chiar a fost. O să-i găsesc neapărat pe salvatorii mei pentru a face o rugăciune împreună pentru sănătatea și salvarea tuturor.”



Ion Sturza spune că încă nu îi vine să creadă ce a pățit, fiindcă practică escaladarea munților de zeci de ani fără să fi avut vreun incident. A trebuit să se întâmple în România.



„E și ceva pozitiv, o să mă mai astâmpăr. A fost un test dur – nu m-am speriat, panicat, doar m-am înfipt și cu dinții în ultimul petic de pământ și am început… să mă gândesc la viața mea. Când știi că aproape tot ce ar fi trebuit să faci în viață ai făcut, că nu va plânge multă lume în urma ta, e mai ușor să desclești dinții, să desfaci mâinile pentru ultimul zbor… Și încă o lecție. Nu fii arogant și încrezător. Muntele nu fuge, tu zbori! Practic acest sport deja de zeci de ani. Am făcut aproape toate traseele majore de hiking din lume – Himalaya, Caucaz, Alpi, Kili, Ghețarii din Ecuador, Patagonia… Nici un accident major! A fost să se întâmple pe „munțișorii” de acasă, pe un traseu pe care l-am făcut de zeci de ori. Echipat ca la carte și în condiții fizice foarte bune.”



Ex-premierul mai aduce mulțumiri în postare tuturor salvamontiștilor, medicilor și paramedicilor români, care au contribuit la salvarea vieții sale.