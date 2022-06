Ce spun astrele azi, 7 iunie

Berbec

Cu Luna in Fecioara, activand zona muncii si rutinei, e o zi excelenta pentru a te ocupa de lucruri migaloase si proiecte care cer atentie la detalii. Astazi poti descoperi atat cauzele unui impas, cat si solutiile potrivite pentru a iesi din el. In alta ordine de idei, e timpul sa-ti imbunatatesti regimul alimentar si stilul de viata in general.



Taur

Chiar daca segmentul financiar iti capteaza atentia in mjoritatea timpului, aminteste-ti de iubire si de efectele ei tamaduitoare. Fie ca vorbim de un proiect drag sau de oamenii pe care-i iubesti, astazi ai putea sa te uiti cu atentie si sa vezi ce ai putea face, concret, pentru aduce un plus de frumusete in proiectele tale dar si pentru a contribui la bucuria si fericirea celor din jur.



Gemeni

Pentru tine, Luna in Fecioara inseamna indreptarea atentiei catre nevoile tale. Astazi poti modifica ceva in mediul in care locuiesti sau muncesti, astfel incat sa ai mai mult confort si sa te simti mai bine. Poate o curatenie amanuntita in casa, debarasarea de lucruri care nu fac decat sa te incurce sau schimbarea locului unor piese de mobilier sunt optiunile tale. Sau poate doar ai nevoie sa te ingrijesti fizic si sufleteste.



Rac

Pentru a te simti bine in pielea ta, e nevoie sa-ti recastigi independenta in gandire si actiune, ceea ce presupune sa identifici acele figuri autoritare carora le-ai cedat constant puterea si sa transezi radical lucrurile. Cu alte cuvinte, este o zi in care capeti claritate cu privire la ce e de spus si facut astfel incat sa-ti redefinesti in mod favorabil pozitia in anumite contexte de viata. Puterea ta sta in cuvant, astazi. Cuvantul flexibil, cuvantul inteligent rostit in urma unei analize la rece, dar fara menajamente.



Leu

Simtul practic iti este activat astazi, astfel ca poti identifica mijloace de castig noi, prin valorizarea corecta a abilitatilor si talentelor tale. E momentul sa te detasezi de orice dorinta si frica, pentru a explora laturi ale potentialului tau care asteapta sa fie folosite, exprimate, manifestate. Poti sa-ti stabilesti si niste pioritati noi, benefice pentru acest moment, in materie de cheltuieli si investitii. Pentru asta e nevoie sa te confrunti cu realitatea, in loc sa fugi de ea.



Fecioara

Daca ar fi sa alegem un cuvant al zilei pentru tine, acesta ar fi probabil: „generozitate”. Luna in semnul tau natal creeaza un teren propice pentru compasiune si daruire, atat dinspre tine catre ceilalti cat si invers. Daca asteptai un sprijin, o incurajare sau protectie, acum e momentul sa primesti. Te simti sustinut si poti sustine la randul tau, concret, proiectele celor pe care-i admiri si apreciezi.



Balanta

O zi in care e important cum alegi sa-ti cheltuiesti energia si timpul. De preferat ar fi sa-ti aloci timp pentru relaxare, introspectie si intelegere a unor evenimente care au aparut si persista in viata ta, mai ales pe plan personal si familial. E momentul sa recunosti ca nu mereu e ceva de facut, uneori e necesar sa faci un pas in spate si sa observi. De asemenea, renuntarea la control si increderea sunt esentiale acum si pot ajuta la o intorsatura favorabila a lucrurilor.



Scorpion

Poti lucra cu spor si eficienta la proiecte in care sunt implicati si alti oameni care-ti impartasesc viziunea sau macar o accepta. Este o zi a cooperarii, impartasirii si aspiratiilor. E important sa abordezi toate aspectele unui proiect cu sinceritate si onestitate. Inclusiv partea care tine de finante si ceea ce crezi ca ti se cuvine in urma participarii tale intr-un astfel de context. Vesti bune din strainatate ar putea veni sa-ti bucure inima si ziua.



Sagetator

Poate fi o zi plina de satisfactii in zona profesionala. Fie vezi rezultate clare in urma muncii tale, fie ti se deschid niste usi si simti ca cineva contribuie la succesul tau, e timpul sa fii constient de rolul tau in contextul profesional si sa-ti asumi responsabilitati mai mari daca e cazul. In rest, negocieri pe toate liniile, atat in relatia de cuplu cat si in cele de afaceri. Flexibilitatea e conditia de baza pentru rezultate excelente. Insa si echilibrul interior, care te ajuta sa stii ce e adevarat si ce nu, din ce ti se spune.



Capricorn

Acum e momentul sa-ti faci cunoscute dorintele si viziunea, mai ales in cadrul relatiei de cuplu. Cu cat esti mai clar, direct si sincer, cu atat te vei bucura de mai multa sustinere si… dragoste. Este o zi in care simti ca dorintele iti sunt hranite, nu doar de catre tine, dar si de cei din jur. Tot ce inseamna comunicare si negocieri cu persoane din strainatate este facilitat de oameni pe al caror cuvant poti conta. Sunt posibile vesti bune primite de la specialisti, in cazul in care ii consulti.



Varsator

Pe tine, Luna in Fecioara te face prezent la resursele pe care le-ai putea folosi pentru inflorirea proiectelor tale, dar si pentru a-ti spori confortul la locul de munca. Fii atent la usile care ti se deschid astazi, atat in constiinta ta cat si in jurul tau, pentru ca iti pot usura mult munca si viata. In alta ordine de idei, e o zi favorabila pentru a clarifica termenii unor asocieri si parteneriate, mai ales din punct de vedere material.



Pesti

Odata ce renunti la iluzii si asteptari, la incrancenare si plangeri, vei vedea ca in jurul tau e plin de bunavointa si generozitate. Astazi primesti multe confirmari si gesturi frumoase de la cei din jur. Nu e nevoie decat sa te deschizi catre lume si sa-i primesti darurile, fara suspiciuni, fara a te simti dator sau nedemn. Pur si simplu, ceea ce primesti este ceea ce esti, deci fii gata sa te vezi pe tine in generozitatea celorlalti.