După pandemie se atestă o revigorare a turismului, expert

Pandemia de COVID-19 a lovit puternic ramura turismului din Republica Moldova, înregistrând cel mai mic număr de turişti din ultimii 17 ani, susţine expertul economic Veaceslav Ioniţă, relatează Radio Moldova.



Potrivit lui, acum, sectorul se află într-un proces rapid de recuperare, mai ales datorită turismului organizat. Expertul mai susţine că de la începutul anului curent s-a dublat numărul de cetăţeni care aleg să se odihnească în pensiunile din ţară.



„După pandemie noi avem o recuperare destul de puternică a turiştilor. Este primul an când fiecare a treia persoană venită în Republica Moldova a venit în mod organizat. Noi în acest an am bătut recordul având valoarea anuală 25 de mii de turişti şi sper că până la sfârşitul anului această cifră va ajunge la 30 de mii. În acest an, în primul trimestru am ajuns să avem 4800 de cetăţeni din Republica Moldova care au mers la pensiunile agroturistice”, a menţionat Veaceslav Ioniţă.



De menţionat că în anul 2019, circa 370 de mii de cetăţeni ai Republicii Moldova şi străini au fost deserviţi de agenţiile de turism. În anul 2020 numărul turiştilor a scăzut de aproximativ trei ori faţă de anul 2019. Anul trecut, numărul de turişti a crescut până la 320 de mii de persoane, dar încă nu a ajuns la nivelul anului 2019, înainte de pandemie.