Legumele sănătoase pe care le consumăm rar

Legumele despre care vom vorbi în acest articol sînt folosite din ce în ce mai puțin în alimentația modernă. Încă ele conțin o mulțime de vitamine și substanțe nutritive...



RIDICHEA



O adevărată legumă vindecătoare, rădăcina sa conține o cantitate mare de vitamine B, C, minerale, acizi organici, uleiuri esențiale și glicozide.



În ceea ce privește conținutul de săruri de potasiu, ridichea depășește orice altă legumă. Ea conține, de asemenea, mult sodiu, calciu, magneziu, sulf, fier, iod și fosfor.



De asemenea, ea conține fitoncide, datorită cărora ridichea are un gust atît de specific, dar care, apropo, ne protejează de viruși. Consumați ridiche în sezonul gripei-și cu siguranță nu vă veți îmbolnăvi.



Ridichea previne dezvoltarea aterosclerozei, îmbunătățește funcția intestinului, ajută la anemie, tratează răcelile. Această legumă rădăcinoasă este numit ajutorul stomacului - sărurile de potasiu, în care ridichea este atît de bogată, elimină toxinele din organism.



Un remediu indispensabil în răceli, bronșită și tuse uscată este sucul de ridiche neagră.



Rețetă de suc de ridiche neagră:



Tăiați partea superioară a legumei, faceți în mijloc o pîlnie largă de aproximativ 5 centimetri adîncime și puneți acolo miere. Sucul va fi gata a doua zi. Apoi, la necesitate, mai adăugați cîte un pic de miere, iar băutura vindecătoare vă va ajunge pentru mult timp.



Consumați acest suc cîte o lingură cu 40 de minute înainte de mese de cîteva ori pe zi.



PĂSTÎRNACUL



O rudă îndepărtată a morcovului, însă conține mult mai multe vitamine și minerale. Compoziția sa include vitamine B, potasiu, siliciu, fosfor, magneziu, zinc, amidon, proteine, uleiuri esențiale, fibre, substanțe de pectină.



Mai mult, proprietăți utile are nu numai rădăcina, ci și frunzele.



Această plantă subapreciată ajută la menținerea forței organismului slăbit, ajută la digestia, previne formarea de pietre și depunerea de săruri, normalizează procesele metabolice din organism.



Păstârnacul poate juca rolul de condiment: adăugați rădăcina albă la salate, tocănițe, supe. Puteți urma exemplul locuitorilor lumii vechi și puteți folosi păstîrnacul în diferite feluri de bucate în loc de cartofi care are un conținut ridicat de calorii. Acest lucru este util în special pentru cei care au o alimentație dietică.



NAPUL SUEDEZ



Este un hibrid între ridiche și varză, după formă și culoare fiind asemănătoare cu sfecla de zahăr în, uitat nemeritat de noi. Pulpa de nap suedez este dulce fără amărăciunea caracteristică ridichei.



Această legumă rădăcinoasă este bogată în vitaminele A, B, C, sodiu, potasiu, fosfor, fier și calciu, conține multe fibre și carbohidrați. Toate proprietățile utile ale acestei legume se păstrează în timpul depozitării și a gătitului.



Datorită cantității mari de potasiu, napul este util pentru persoanele cu afecțiuni ale inimii, calciul întărește oasele și dinții. Leguma are un efect diuretic și laxativ. Este util de consumat o felie de nap suedez crud înainte de prînz, deoarece are un efect coleretic, normalizează activitatea stomacului și a intestinelor.



Este util în bolile cronice ale căilor respiratorii, deoarece diluează sputa și facilitează tusea.



Fitoncidele, care se conțin din plin în sucul de nap suedez, au un efect antimicrobian, deci este un remediu excelent în caz de arsuri și afecțiuni ale pielii pustuloase.



Napul suedez poate fi consumat în formă proaspătă, fiert, copt, prăjit și înăbușit, iar blaturile proaspete pot fi adăugate la salate.



GULIA



Înainte de apariția cartofilor în Rusia, ea era una dintre principalele legume din alimentația strămoșilor noștri, din ea erau preparate diferite feluri de mîncare. Și unguentele și tincturile de gulie erau folosite pentru aproape toate bolile.



Beneficiile guliei sînt uriașe, această legumă conține vitamina A, B, PP, C, glucoză, calciu, sulf, magneziu, fier, mangan, iod și sodiu.



Gulia îmbunătățește absorbția alimentelor, elimină toxinele din organism, fibrele guliei este cea mai ușor de digerat. Această legumă sezonieră are proprietăți diuretice, antiinflamatorii, analgezice, de vindecare a rănilor.



În plus, gulia întărește sistemul imunitar, este un remediu indispensabil în caz de bronșită, diverse infecții, boli ale rinichilor și vezicii urinare. Cei care au grijă de sănătatea părului, a dinților și a unghiilor trebuie, de asemenea, ar trebui să consume această legumă rădăcinoasă.



Dacă visați la o figură zveltă, includeți mai des gulia în alimentație, ea conține o mulțime de substanțe utile, iar calorii, dimpotrivă, sînt foarte puține.



Gulia poate fi consumată crudă sau adăugată la tocană.



* Alegeți legume rădăcinoase cu un diametru de cel mult 6 centimetri – acestea vor fi mai suculente și nu prea dure.



* Cu cît legumele rădăcinoase sînt mai galbene, cu atît conțin mai multă vitamină A.