O aliniere rară de cinci planete are loc în aceste zile. Tot ce trebuie să știm

Pasionații de astronomie, și nu numai, vor avea parte de evenimente cerești spectaculoase în iunie, pentru că toate cele cinci planete vizibile cu ochiul liber (Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn) se vor alinia pe cer.



Mai mult, planetele vor apărea în ordinea distanței lor față de Soare, de la stânga la dreapta în timp ce privim înspre orizont. Asta înseamnă că alinierea va începe cu planeta Mercur (aflată la 58 de milioane de kilometri depărtare de Soare) și se va sfârși cu Saturn (aflată la aproximativ 1,4 miliarde de kilometri distanță de Soare).



Evenimentul astronomic nu trebuie ratat și va fi vizibil în orizontul de Est chiar înainte de răsăritul Soarelui. În emisfera nordică, alinierea planetelor va putea fi observată dacă privim spre est și sud, iar în emisfera sudică, înspre est și nord.



O aliniere, sau conjuncție, de cinci planete este destul de rară



Alinierea va putea fi observată pe tot parcursul lunii iunie. Totuși, în diminețile de 3 și 4 iunie, separarea dintre Mercur și Saturn va fi cea mai redusă, la doar 91 de grade.



O altă dată importantă va fi cea de 24 iunie. Atunci, separarea va ajunge la 107 grade, iar Luna ar trebui să apară între Venus și Marte (am putea spune astfel că îi va ține locul Pământului). Totodată, în dimineața de 24 iunie, spectacolul planetar ar trebui să fie vizibil timp de aproape o oră.



Alinierea planetelor în acest fel este cunoscută drept conjuncție, iar conjuncțiile care implică cinci planete sunt destul de rare, ultima având loc în decembrie 2004. Așadar, ar fi bine să nu ratăm conjuncția celor cinci planete din iunie!



„Un spectacol rar ce ne poate face să ne simțim conectați cu natura”



Astronomii au mai transmis că, în anumite zile, am putea vedea chiar și planetele Uranus și Neptun. Însă, vom avea nevoie de binoclu și telescop, pentru că aceste două planete nu pot fi văzute cu ochiul liber de pe Pământ, potrivit Science Alert.



„N-avem nevoie de binoclu sau telescop daca nu le avem deja. Ar trebui pur și simplu să ne bucurăm de priveliște de oriunde am fi, chiar dacă nu putem vedea toate cele cinci planete. Acesta este un spectacol rar ce ne poate face să ne simțim conectați cu natura și lumea din jur”, a explicat dr. Samantha Rolfe, ofițer tehnic principal al Observatorului Universității din Hertfordshire, Marea Britanie.



„Faptul că atât de mulți oameni se vor uita la cer, așa cum au făcut și strămoșii noștri, dar și cum o vor face urmașii noștri, este ceva nemaipomenit”, a adăugat Rolfe, citată de The Guardian.