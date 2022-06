Nou incident cu împușcături la o școală din SUA: O femeie și-a pierdut viața, doi bărbați au fost răniți

O femeie în vârstă a murit împușcată și doi bărbați au fost răniți marți în New Orleans, SUA, după ce o ceartă s-a transformat într-un incident cu focuri de armă, după festivitatea de absolvire de la Liceul Morris Jeff, scrie site-ul Fox8, citând poliția locală.



Ofițerul Christopher Goodly de la Poliția New Orleans a descris incidentul ca un „act de violență nesăbuită”, care a pornit de la o ceartă între două femei, a căror vârstă nu a fost dezvăluită. Certa, care a avut loc în parcare, a escaladat rapid, apoi au fost scoase armele și trase focuri, a mai precizat polițistul. Se bănuiește că femeia în vârstă împușcată este o victimă colaterală a incidentului.



Martorii au declarat pentru Fox8 că s-au auzit între 5 și 12 focuri de armă.



Poliția nu a dezvăluit vârsta femeii ucise și nici a celor doi bărbați răniți, ci a precizat doar că aceștia din urmă au suferit răni la umăr și la picior.



Anchetatorii încearcă să stabilească acum câți oameni au tras cu arma, identitatea lor și dacă erau elevi, priteni sau rude ale absolvenților liceului.



Femeia ucisă marți este victima cu numărul 121 în primele 151 de zile ale acestui an, depășind deja numărul de 119 victime ucise în tot anul 2019.



De asemenea, incidentul vine la nici o săptămână de la masacrul de la școala primară din Uvalde, Texas, unde 19 copii și două profesoare au fost împușcați de un tânăr de 18 ani, într-unul dintre cele mai violente incidente de acest fel din ultimii ani.