Ce spun astrele azi, 1 iunie

Berbec

Luna se muta in Rac si aduce odata cu ea stari emotionale schimbatoare si framantari interioare, legate de o schimbare aparuta in mediul profesional, cu care nu prea esti de acord. Este o zi care te solicita foarte mult din punct de vedere emotional si ar fi bine sa amani orice raspuns important si orice decizie legata de planul profesional.



Taur

Luna intra in Rac, in zona comunicarii, si este posibil sa intri foarte usor in conflict, cu un coleg sau cu un superior. Recomandarea Astrocafe.ro este sa incerci sa fii flexibil, discret si permisiv, pentru ca altfel risti sa strici o relatie importanta, doar pentru ca nu esti dispus sa accepti si alte puncte de vedere in afara de ale tale.



Gemeni

Astazi este posibil sa se instaleze o stare de nemultumire, frustrare si chiar inversunare, din cauza unei probleme financiare. Este foarte important ca astazi sa ramai detasat in orice situatie, pentru ca daca iei decizii sau actionezi avand aceasta stare emotionala, este posibil sa gresesti, respectiv sa te alegi cu o paguba.



Rac

Pe masura ce te apropii de ora pranzului, apar evenimente care te solicita, mai ales din punct de vedere emotional. Poti fi invitat la o intalnire, la o sedinta sau o negociere, de care pot depinde imaginea ta, credibilitatea sau ascensiunea profesionala pe viitor. Desi aceste evenimente pot fi aducatoare de stres, avand in vedere importanta lor, incearca sa nu fortezi lucrurile si lasa-le sa se aseze cum e mai potrivit.



Leu

Luna se instaleaza in Rac, intr-o zona nu tocmai confortabila pentru tine, si este posibil fie sa te simti obosit, fie sa te confrunti cu o problema de sanatate, fie sa te lasi prada gandurilor negre legate de o alegere profesionala facuta in trecut. Asadar, e bine ca astazi sa eviti suprasolicitarea si sa ai mai multa grija de tine.



Fecioara

Astazi te pot incerca tot felul de nemultumiri legate de pozitia ta sociala, pentru ca tinzi sa minimalizezi rezultatele la care ai ajuns si sa te raportezi la ceea ce au altii in acest moment. Atentie la tendinta spre gelozie si posesivitate, atat in relatia de iubire cat si in relatiile cu alte persoane dragi.



Balanta

Este posibil sa te confrunti cu temeri care vizeaza zona profesionala. Fie aspiri la o noua pozitie si ti-e teama ca n-o vei obtine, fie ai senzatia ca nu esti recunoscut pentru munca depusa, fie nu mai esti multumit de locul in care te afli. Sfatul Astrocafe este ca, in loc sa-ti canalizezi energia spre exterior, fiind reactiv, mai bine este sa te uiti ce masuri ai putea lua acum, pentru a-ti atinge obiectivele inalte.



Scorpion

Luna se instaleaza in Rac si poate aparea necesitatea rezolvarii unor probleme administrative sau efectuarii unor demersuri juridice.Toate aceste activitati se pare ca necesita un mare consum energetic si mult efort. Este o zi care cere corectitudine, respectarea unor reguli stricte impuse de sistem sau de o institutie din care faci parte, ceea ce n-o sa-ti prea placa.



Sagetator

Luna se instaleaza in Rac, in zona resurselor altora, si este posibil sa te lasi mult prea usor prada supararii, atunci cand nu primesti ceea ce cineva ti-a promis sau cand nu esti ajutat, in masura in care iti doresti sau te astepti. De fapt, este o zi in care ar trebui sa te gandesti daca nu cumva asteptarile tale in ce-i priveste pe cei din jur nu sunt prea mari.



Capricorn

Astazi este posibil sa se atenueze entuziasmul si sa apara tot felul de blocaje, mai ales in comunicarea cu cei din jur. Adevarul este ca lucrurile nu sunt atat de grave, doar ca, privite prin filtrul emotiilor tale, par imposibil de descalcit. Orice s-ar intampla, nu intra in panica, ci ai rabdare pana apar solutiile.



Varsator

E posibil sa te simti coplesit de numarul sarcinilor care cad pe capul tau. Probabil ca va trebui sa te conformezi cerintelor de la serviciu, sa respecti niste directive noi sau sa te supui unor reguli stricte, iar asta nu-ti place deloc. Sfatul Astrocafe ar fi sa incerci sa te achiti cat poti de bine si sa te abtii de la comentarii vehemente.



Pesti

Atentia se muta asupra relatiei de iubire sau a unui proiect care s-a impotmolit. Astazi, emotiile sunt foarte intense si ai tendinta sa judeci totul prin prisma acestora. De aceea, e posibil sa te simti neinteles de catre persoana iubita sau sa ai senzatia ca esti de unul singur. Incearca sa privesti lucrurile ceva mai detasat si nu te grabi sa tragi concluzii, nici despre tine si nici despre cei din jur.