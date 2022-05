Ce spun astrele azi, 31 mai

Berbec

Luna in Gemeni se "aseaza" in zona comunicarii, relatiei cu mediul si oamenii din jur, studiilor, deplasarilor. Este o zi care poate marca un nou inceput. Ceva se poate schimba in relatia cu ceilalti (mai ales in relatiile cu rudele), poti deveni mai curios, mai deschis pentru noi experiente, mai jovial. Iti poti propune calatorii sau un stil de viata mai dinamic.



Taur

Ziua de astazi este marcata de aspectul de Luna Noua in Gemeni care a avut loc ieri, exact in zona banilor si posesiunilor materiale. Este un moment potrivit pentru a te privi, pentru a-ti constientiza potentialul si a gasi noi mijloace de a te "vinde" mai bine. S-ar putea sa constati ca, in cazul in care te confrunti cu neajunsuri financiare, asta s-a intamplat datorita subestimarii propriilor calitati si talente.



Gemeni

O zi marcata de energia Lunii noi in Gemeni care a avut loc ieri, asa ca e posibil sa simti mai acut ca niciodata dorinta de a schimba ceva in viata ta, de a incheia un capitol care nu ti se mai potriveste si a te exprima autentic, original. Asadar, fie iti schimbi prioritatile (viata afectiva, latura creativa si relatia cu copiii castiga teren), fie intentionezi sa te implici intr-un proiect care te inspira.



Rac

Luna in Gemeni te poate ajuta sa intelegi, prin confruntarea cu niste consecinte ale alegerilor trecute, unde e necesar sa transformi ceva in limbajul folosit, in comunicarea cu ceilalti. Poti constientiza cu adevarat puterea cuvintelor si, mai ales, pe cea a discretiei si tacerii. Altfel spus, este un moment bun pentru a fi atent la cuvintele folosite si la felul in care ele iti deseneaza viata.



Leu

Luna in Gemeni pare sa ne vorbeasca si sa ne invete despre puterea cuvantului rostit sau auzit, despre cum te pot inspira sau ii pot misca pe altii cuvintele atent alese. Pe principiul "la inceput a fost cuvantul", acum e momentul sa te uiti la efectele cuvintelor tale: ce relatii au creat, ce aspiratii au nascut, unde te-au blocat si cum poti schimba ce nu-ti place acolo, doar schimband cuvintele.



Fecioara

Luna in Gemeni energizeaza zona carierei, statutului profesional, imaginii sociale. Ai prilejul sa constientizezi acum care sunt rezultatele tale din ultima vreme si sa gasesti o cale prin care sa-ti valorifici adevaratul potential, capacitatile intelectuale, creativitatea, abilitatile de comunicare. Luna in Gemeni inseamna, inainte de toate, un nou mod de a comunica, asa ca a sosit momentul sa te exprimi.



Balanta

Avand in vedere ca Luna in Gemeni se plaseaza exact in zona constiintei superioare, astazi ai putea avea revelatii, intuitii puternice, chiar premonitii. Ti-e usor sa comunici cu planurile superioare, asa ca ramai pe frecventa Spiritului si primeste mesajele. Vei sti, datorita experientelor traite si mesajelor primite, ce e de schimbat in drumul de urmat de acum incolo.



Scorpion

Luna energizeaza, in cazul tau, zona misterelor, banilor altora, tabu-urilor, mortii si renasterii. Asadar, este o zi importanta, in care vestile primite te pot "arunca" intr-o noua dimensiune, un nou mod de a privi viata, un nou nivel de a comunica cu Divinitatea. Totul este sa ai incredere si sa lasi sa fie orice stare sau experienta.



Sagetator

In cazul tau, Luna se plaseaza exact in zona relatiilor, parteneriatelor, imaginii publice. E clar ca astazi se vor produce niste schimbari, pentru ca ai prilejul sa-ti vezi si corectezi niste greseli facute in cadrul anumitor relatii. E posibil sa ai sentimentul ca esti intr-un cerc si ajungi in acelasi punct de fiecare data. Poate ca e timpul sa devii mai atent la mesajele celorlalti, la ce au ei sa-ti comunice si cum te percep.



Capricorn

Efectele Lunii Noi se resimt si astazi, in cazul tau, in zona profesionala, mai exact la locul de munca. Nu este exclus sa te confrunti cu consecintele unor greseli trecute, insa poti vedea in asta o oportunitate de a schimba ceva acolo. Spre exemplu, poti incepe sa privesti lucrurile mai detasat, sa iei in calcul o schimbare, un nou inceput.



Varsator

Iata ca a venit momentul sa clarifici niste lucruri in relatia sentimentala sau sa-ti schimbi atitudinea in raport cu copiii. Este un moment excelent pentru a-ti imagina cum ti-ar placea sa arate viitorul, iar in functie de asta, sa faci niste alegeri, niste schimbari. E vorba despre a schimba atitudinea in raport cu viata prin a te lasa sa fii liber exprimat, creativ, detasat, jovial.



Pesti

E posibil ca astazi sa fii ceva mai sensibil, senzitiv, introspectiv. Este o zi cu Luna in Gemeni, in care este energizata exact zona sufletului. Asadar, astazi ti-ai face un bine daca ti-ai lua mai mult timp pentru a te uita in sufletul tau si l-ai asculta. Astfel poti vedea ce alegeri sunt in acord cu tine, care sunt temerile care te blocheaza, ce credinte te tin in cerc. Pe de alta parte, este binevenita si o schimbare in atitudinea fata de familie.