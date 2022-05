Sute de elevii din toată ţara au participat la un târg de meserii, organizat în capitală

Oportunităţi unice pentru tineri. Cei care vor alege să facă studii în instituţiile profesionale cu programe de formare prin învăţământ dual, vor avea şansa să dezvolte abilităţi profesionale, iar pentru asta să fie şi remuneraţi. Ofertele au fost prezentate în cadrul unui Târg desfăşurat cu genericul „Ziua învăţământului dual”. Reprezentanţi din 20 de şcoli de meserii sau centre de excelenţă au venit pentru a-i atrage pe viitorii elevi, transmite Moldova 1.







Inginer, electrician, bucătar sau constructor: sunt doar câteva meserii prezentate la târg. Sute de elevii din toată ţara sau arătat interesaţi de cele văzute, unii chiar au decis în ce domeniu vor profesa.



„Am văzut cum e să fii electrician, am făcut un robot şi meseria de cofetar tare mult mi-a plăcut”.



„Avem posibilitatea să învăţam sau chiar de a primi un salariu decent, fără a avea diplomă”.



„Foarte multe persoane sunt puţin informate despre aceste centre care pot să te ajute să te dezvolţi într-un anumit domeniu”.



„Am gătit, am făcut un elefănţel din aluat, am făcut brioşe”.



Instituţiile de învăţământ s-au întrecut în oferte pentru a atrage cât mai mulţi tineri.



„Avem 13 specialităţi, ofertă pentru elevii de gimnaziu şi avem 2 specialităţi pentru învăţământul dual. Avem foarte multe oferte de muncă pentru specialitatea energetică, reţele electrice, electromecanică”, a declarat reprezentantul Centrului de Excelenţă în Energetică, Olga Zinovei.



„Şcoala noastră oferă posibilitatea vizitatorilor să încerce să realizeze cu mâna lor biscuiţi din ciocolată, hulubaşi şi chifle, iar la meseria de cusătoreasă propunem vizitatorilor să încerce să coasă manual”, a menţionat reprezentantul Şcolii Profesionale Hînceşti, Maria Bodişteanu.



„50% de studii se fac în incinta centrului de excelenţă. Le arătăm studenţilor diferite manopere”, a precizat reprezentantul Centrului de Excelenţă în Medicină, Sergiu Munteanu.



„Atunci când elevul face practica şi studiază într-o companie care are şansa reală şi să fie angajat, desigur că procentul de angajare este mai mare. Salariu care va fi achitat tinerilor, care învaţă în această formă de învăţământ dual nu va fi mai mic decât salariul minim pe economie”, a declarat ministrul Educaţiei, Anatol Topală.



Târgul „Ziua învăţământului dual” este organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei.