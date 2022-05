Ce spun astrele azi, 29 mai

Berbec

Desi veti avea un surplus de energie, ar fi bine ca in aceasta perioada sa fiti mai prudenti atunci cand depuneti efort la locul de munca sau chiar si in timpul unui hobby. O schimbare ar putea sa va fie benefica, pentru ca rutina de zi cu zi incepe sa va macine; daca v-ati pus in plan sa cumparati mobila noua pentru locuinta sau doriti doar sa optati pentru o noua tunsoare, profitati de timpul liber pentru a va ocupa macar de unul dintre aceste lucruri. S-ar putea sa apara probleme la locul de munca, cel mai probabil din cauza neatentiei voastre; aveti grija de documentele importante si nu intarziati la intalnirile de afaceri!



Taur

S-ar putea sa fiti nevoiti sa urmati un tratament cu antibiotic, insa daca acesta este de lunga durata, optati pentru un supliment ce va poate proteja ficatul. O parte din prieteniile voastre functioneaza in baza unui sistem de favoruri; daca cereti ajutorul cuiva drag, s-ar putea sa accepte sa va ajute fara prea multa tragere de inima, doar de dragul simtului datoriei. Este posibil ca locul de munca sa nu fie ceea ce v-ati dorit initial, insa veti observa in urmatoarea perioada faptul ca anumite responsabilitati au devenit o placere. Va permiteti sa cheltuiti bani la o cina in oras de cateva ori pe saptamana; invitati pe cineva drag!



Gemeni

S-ar putea sa suferiti tot mai des de stari de anxietate, insa vinovatul ar putea fi chiar zaharul. Consumul de zahar in exces nu ne afecteaza doar sanatatea corpului, ci si starea mentala; incercati sa reduceti consumul si s-ar putea sa vedeti o imbunatatire. Veti avea mai mult succes la locul de munca decat de obicei, dar sa nu credeti ca este vorba doar de noroc. V-ati demonstrat aptitudinile de nenumarate ori in trecut, iar acest lucru nu va fi ignorat de catre superiori; faptul ca perseverati in privinta obiectivelor pe care le aveti de atins imresioneaza. S-ar putea sa fiti nevoiti sa luati niste decizii importante ce ar putea sa va afecteze unele relatii.



Rac

Viata personala va decurge fara prea multe probleme deosebite. S-ar putea sa aveti parte de putina aventura in viata amoroasa, deoarece sansele de a cunoaste un potential partener vor fi mari; nu ezitati daca veti considera ca ati intalnit persoana perfecta, deoarece acest lucru ar putea fi privit drept lipsa de interes. Nu veti avea probleme cu sanatatea, dar ar trebui sa fiti mai prudenti atunci cand gatiti cu ingrediente ce prezinta un grad de pericol ridicat. Inlocuiti carnea de pui cu cea de vita si evitati pestele, in special daca este crud. Nu veti fi foarte implicati emotional in ultimul proiect de la locul de munca.



Leu

Nu ignorati incercarile celor din jur de a va include in activitatile lor de socializare; s-ar putea ca o pauza de la stresul din viata zilnica sa va fie benefica, iar cercul de prieteni este locul in care va simtiti cel mai bine. S-ar putea ca un membru al familiei sa va ceara un ajutor material in curand. Veti prefera sa va complaceti intr-un rol care nu va anima, insa astrele incurajeaza o schimbare in cariera; ar fi bine totusi sa aveti un plan pentru urmatoarele cateva luni, de vreme ce acesta este un risc destul de mare. Nu veti putea scapa de anumite ganduri negative, insa un hobby ar putea sa va ajute in aceasta privinta.



Fecioara

S-ar putea ca in ultima vreme sa dezvoltati un interes pentru lucrul manual sau in tot ceea ce tine de design. Daca doriti sa insufletiti locul in care dormiti sau biroul de la serviciu, ati putea cauta modalitati prin care puteti schimba decorul singuri, cu un buget mic; trebuie doar sa va puneti mintea la contributie. Incercati sa stati departe de orice tine de planul financiar in momentele in care sentimentele va dicteaza reactiile, cum ar fi dupa o cearta cu cineva drag. S-ar putea sa aveti dificultati in ceea ce priveste relatia cu copiii, deoarece acestia se afla la o varsta dificila, iar voi nu ati ales inca o strategie a educatiei lor.



Balanta

Veti fi mult mai deschisi compromisului in ultima vreme, pentru ca observati ca atitudinile rigide nu va aduc nimic bun. Astfel, veti putea salva o relatie de prietenie inainte ca un conflict sa va indeparteze de prietenul respectiv. Veti avea foarte multe responsabilitati noi la locul de munca, deci s-ar putea sa petreceti mai mult timp la birou si mai putin timp cu familia. Incercati sa va eliberati macar weekendul pentru o reuniune cu cei dragi. Nu va culcati pe o ureche, daca sunteti laudati la locul de munca; un comentariu pozitiv nu se poate transforma intr-o marire de salariu, iar mandria voastra ar putea fi confundata cu aroganta.



Scorpion

Este posibil sa renuntati la o relatie in aceste zile, mai ales daca treaba va sacaie de mai multa vreme; desi va fi un eveniment neplacut, este ceva la care va asteptati. Nu uitati sa va sunati parintii mai des, deoarece acestia s-ar putea sa va simta lipsa si sa nu va contacteze din cauza programului vostru incarcat. Daca grupul de prieteni era un refugiu de la grijile zilnice, s-ar putea ca in aceasta perioada sa va simtiti criticati de catre acestia si sa preferati sa petreceti mai mult timp singuri. Aveti grija la alimentele care pot provoca alergii; s-ar putea sa dezvoltati o intoleranta tocmai cand nu va asteptati.



Sagetator

Aveti posibilitatea sa faceti o investitie importanta, care ar putea sa va duca viata intr-o directie pozitiva; nu luati deciziile acestea singuri, deoarece s-ar putea sa fiti coplesiti de numarul de posibilitati. Daca va opriti din ritmul alert al vietii pentru a-i privi pe cei din jur, veti realiza cat de norocosi sunteti atunci cand vine vorba de relatiile cu cei dragi; a nu constientiza acest lucru va va face sa pierdeti momente importante alaturi de acestia. Daca articulatiile va supara, ar trebui sa cereti parerea unui specialist. Daca nu sunteti intr-o relatie, s-ar putea sa apara o oportunitate, insa aceasta nu va fi prioritatea voastra in urmatoarele zile.



Capricorn

Veti avea o relatie foarte buna cu cei apropiati, insa cunostintele ar putea sa va irite tot mai des, prin tot felul de imixtiuni in viata voastra privata; evitati compania lor si amanati intalnirile pentru o perioada in care nu veti fi la fel de stresati. Desi veti face anumite greseli la locul de munca, nu veti fi criticati prea dur si veti avea oportunitatea sa reparati ceea ce a fost afectat. S-ar putea ca viata de cuplu sa nu va faca suficient de fericiti si sa simtiti lipsa timpului liber petrecut cu un film sau o carte buna; ar trebui sa sugerati astfel de activitati partenerului, pentru ca s-ar putea sa fiti surprinsi de entuziasmul lor.



Varsator

Nu se anunta schimbari insemnate in viata voastra, pe parcursul acestei zile. Veti putea mentine armonia in familie in ciuda conflictelor din ultimul timp, daca va veti sradui, macar putin in acest sens; s-ar putea ca unele persoane sa considere rolul vostru foarte important si sa va aminteasca de acest lucru constant. S-ar putea ca partenerul sa va ceara opinia; spre frustrarea voastra, sfatul vostru va fi cel mai probabil ignorat. Nu considerati acest lucru o insulta la adresa voastra! Chiar daca partenerul v-a pus la curent cu problema respectiva, ei vor sti mult mai bine cum sa actioneze in continuare. S-ar putea sa fiti selectati pentru un nou proiect.



Pesti

Veti avea sansa sa influentati un numar mare de oameni, prin ideile pe care le propagati sau actiunile pe care le intreprindeti, chiar daca nu v-ati gandit vreodata ca ati fi persoana potrivita pentru acest lucru. Ar trebui sa cautati o modalitate de a slabi, ce va obliga sa va parasiti locuinta cat mai des; o simpla dieta poate fi usor de ignorat, atunci cand va plictisiti de ea, dar un sport in echipa sau o sesiune cu un trainer personal nu pot fi evitate la fel de usor. Fiti mai atenti atunci cand gatiti sau daca planuiti sa reparati ceva prin casa; daca nu va pricepeti la ceva anume, incercati sa apelati la un specialist, pentru ca veti iesi mai eficient astfel. S-ar putea sa va certati cu partenerul cu privire la situatia financiara.