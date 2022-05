Ce spun astrele azi, 28 mai

Berbec

Se intrezaresc cheltuieli la acest final de saptamana, atat pentru nevoile cotidiene, cat si pentru a multumi pe cineva drag. De asemenea poti primi bani, bunuri sau favoruri dinspre segmentul profesional. Insa, veniturile tale sunt fluctuante, nesigure, astfel ca este bine sa cheltuiesti cu masura. Ferește-te de împrumuturi sau planuri financiare care, la prima vedere, par încântătoare!



Taur

Sunt zile in care ar fi bine sa le petreci mai mult in compania ta sau, cel mult, alături de cei dragi si de incredere. Stările tale de spiri si sanatatea sunt vulnerabile, astfel ca este dificil sa te pui de acord tu cu tine sau cu ce vrei de fapt. Evita sa te ancorezi de ideile, vorbele, actiunile altora si mai ales nu te oglindi prea mult in personalitatea celorlalti.



Gemeni

In aceste zile de weekend este bine sa te linistesti, sa te detasezi de evenimentele in care esti implicat si sa te inveselesti prin mijloace diverse. Chiar daca starea ta interioara lasa mult de dorit, ai incredere ca poti depasi totul cu bine. Autocontrolul, meditatiile interioare, rugaciunea practicata din toata inima, o dieta potrivita, plimbarile in aer liber, somnul te ajuta mult si bine.



Rac

Esti tentat sa te refugiezi in discutiile cu prietenii sau cu persoanele care pare ca iti sustin demersurile in segmentul socio-profesional. Fiind weekend, relaxarea mentala si fizica este mare astfel incat ai putea sesiza, dincolo de aparente, intentiile reale ale celor considerati prieteni sau sustinatori. Vorbeste putin, nu iti divulga intentiile si nu te angrena in promisiuni deocamdata.



Leu

Relatiile cu ceilalti sunt importante si frecvente in acest weekend. Se pare ca vei avea de-a face mai mult cu intalniri oficiale, cu multa lume si diversa. Participa cu drag la evenimentele ivite, insa ai grija sa pastrezi simțul măsurii în toate. Exista riscul sa gafezi usor daca te angrenezi in discursuri prelungite. Unii te vor aplauda, altii te vor critica, insa per ansamblu vei fi multumit.



Fecioara

Finalul acestei saptamani este potrivit activitatilor culturale, rafinării mentalului, dialogurilor pe teme filozofice. Totodata s-ar putea sa iei legatura cu cineva aflat departe de tara, imbogatindu-ti astfel bagajul de cunostinte cu teme noi si de buna calitate. Ai sanse sa-ți modifici filozofia de viata, să-ți pregătești in tihnă alte planuri si sa te bucuri mai mult de tot ce te înconjoară.



Balanta

Weekend-ul acesta esti cu gândurile mai mult la capitolul financiar. Sunt posibile cheltuieli comune cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Este bine sa fii prudent si sa nu te lsai impresionat de problemele materiale ale celor din preajma. Unii vor planui in taina sa profite de pe urma generozitatii si agoniselii tale, asa incat dejoaca-le planurile. Priveste dincolo de aparențe!



Scorpion

Foarte interesante si provocatoare sunt realtiile parteneriale la sfarsitul acestei saptamani. Ai sanse sa descoperi amanunte importante, cum ar fi intentiile reale ale partenerului de viata sau a partenerilor profesionali, care pana acum au stat bine ascunse. Totusi, deocamdata aduna informatii, vorbeste strictul necesar si in taina analizeaza singur evenimentele din aceste zile.



Sagetator

Zilele acestui final de saptamana îți vor readuce in atentie sanatatea si munca cotidiana. Este posibil sa fii nevoit sa-ti schimbi programul de lucru de la serviciu sau activitatea profesionala, intrucat organismul tau este obosit si are nevoie de odihna si ingrijiri de specialitate. Ocupa-te mai mult de tine si ai incredere ca te vei descurca si cu treburile din alte segmente ale vietii.



Capricorn

Relațiile sentimentale si cele cu copiii iti dau de furca in acest weekend. La prima vedere pare ca lucrurile merg bine, insa cumva in fundal se simte izul unui conflict mocnit. Cand ti-e lumea mai draga, aceste persoane iti pot reprosa diverse sau doresc sa schimbe starea lucrurilor dintre voi intr-un anume fel propus numai de ei. Fii prudent si implicat serios in relatile cu ceilalti!



Varsator

Acasa, alaturi de membrii familiei poti desfasura treburi gospodaresti fie necesare întreținerii spatiului locativ, fie aprovizionării cu cele necesare traiului. Fii la unison cu cei dragi, pentru că a muncii singur sau a tine cont numai de ideile tale, exista riscul sa pierzi din vedere amanunte importante necesare bunului mers in casa si gospodarie. Chiar daca unii te vor necăji, treci elegant peste.



Pesti

La sfarsitul acestei saptamani, relationarea cu persoanele din anturajul apropiat este importanta si aducătoare de informatii noi. Totusi, abundența discutiilor sau intalnirilor te poate obosi mult. Fii prudent si implica-te atat cat trebuie, fara sa promiti ceva cuiva. Deplasarile pe distante scurte, studiile si activitatile culturale sunt alte subiecte de luat in considerare sambata si duminica.