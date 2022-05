Chinezii vor să-i distrugă sateliții lui Elon Musk. Dumitru Prunariu: „China riscă să provoace un război, lucrurile ar putea degenera”

Sateliții miliardarului Elon Musk reprezintă o țintă pentru China. Beijingul consideră Starlink o amenințare pentru siguranța națională și deja a început să caute metode să distrugă sateliții. Space X, compania miliardarului, a semnat contracte cu Departamentul Apărării din Statele Unite. „Dacă sateliții Starlink ar fi doborâți, cred că ar însemna război”, a spus, joi, la Digi24, primul și singurul român care a ajuns în spațiu, Dumitru Prunariu.



"Acești sateliți asigură o rețea globală, independentă, care nu poate fi sub controlul altcuiva, decât al proprietarului ei. El semnează deja contracte cu Pentagonul pentru a o folosi și în scopuri militare. În China, internetul este controlat, ceea ce ar înseamna ca, printr-o rețea independentă, cetățenii chinezi să poată primi informații, mesaje, să poată comunica liber cu întreaga lume și să beneficieze de softuri pe care statul chinez le interzice. În aceste condiții, rețeaua lui Elon Musk e considerata periculoasă pentru China", a explicat Prunariu.



El spune că orice sistem de securitate al unei țări face diverse calcule, are în vedere diferite situații care ar putea să pericliteze situația națională, lucru care se întâmplă și în China.



"China a făcut studii despre ce ar însemna distrugerea sau apărarea împotriva acestei rețele care aparține lui Elon Musk. Această rețea e funcțională, va fi pusă pe orbită, are peste 2.400 de sateliți, dar există și alte firme private care intenționează să plaseze astfel de rețele pe orbite și să le utilizeze comercial", a mai spus Dumitru Prunariu.



"În cazul în care China ar distruge sateliții lui Musk, cred că ar însemna război. Ar distruge o infrastructură a unui patron, care aparține altui stat, care aparține SUA. Iar Statele Unite au declarat China un principal adversar pe toate planurile, mai ales comercial, militar și cosmic. Ar înseamna declanșarea unui conflict. Deși acesta (conflictul - n.r.) se prefigurează, ținând cont că Taiwanul e sub amenințarea Chinei, de a fi cucerit, e considerat parte integrantă. În condițiile acestea, lucrurile ar putea degenera ca în Ucraina", continuă primul și singurul român care a ajuns în spațiu.



"Elon Musk a investit miliarde în această rețea și o va proteja inclusiv cu măsuri economice. Rețeaua fiind utilizată de Pentagon, și Pentagonul va lua măsuri pentru a o proteja", a conchis Prunariu.



Starlink este cel mai ambiţios proiect de comunicaţii prin satelit din toate timpurile, oferind servicii de internet utilizatorilor comerciali şi militari din întreaga lume.



SpaceX a semnat un contract cu Departamentul Apărării din SUA pentru a dezvolta noi tehnologii bazate pe platforma Starlink, inclusiv instrumente capabile să detecteze şi să urmărească arme hipersonice.



Cu aproximativ 2.400 de sateliţi pe orbită, Starlink este considerat în general indestructibil, deoarece sistemul îşi poate menţine buna funcţionare şi după pierderea unor sateliţi.