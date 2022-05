Republica Moldova mizează pe susținerea Cehiei în procesul de integrare europeană

În contextul vizitei la Praga, cu prilejul marcării a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Republica Cehă și în vederea promovării agendei de integrare europeană a țării noastre în contextul deținerii de Cehia în a doua jumătate a anului curent a președinției Consiliului Uniunii Europene, viceprim-ministrul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, a avut o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Cehe, Jan Lipavský, comunică MOLDPRES cu referire la Biroul de presă al MAEIE.



Obiectivul de aderare a țării noastre la UE a reprezentat un subiect central al convorbirii, diplomații efectuând un schimb de opinii privind prioritățile președinției cehe.



„I-am comunicat ministrului Jan Lipavský că mizăm pe susținerea Cehiei în procesul de integrare europeană ca urmare a realizării agendei de reforme și modernizare a țării în conformitate cu standardele UE. Eforturile noastre de dezvoltare sunt orientate și pe atragerea continuă a investițiilor cehe în economia națională, precum și mărirea exporturilor pe piața cehă”, a punctat vicepremierul Nicu Popescu.



Interlocutorii au discutat agenda bilaterală, inclusiv dialogul politic, asistența pentru dezvoltare și impulsionarea raporturilor comercial-economice dintre țările noastre. De asemenea, a fost abordată situația de securitate din regiune în contextul războiului din Ucraina și impactul socio-economic asupra țării noastre, asistența umanitară oferită de către autoritățile cehe Republicii Moldova pentru gestionarea crizei de refugiați.



„Am vorbit despre realizarea mai multor inițiative în beneficiul cetățenilor noștri: am solicitat suportul în vederea avansării în direcția abolirii cotelor existente conform Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru exportul produselor moldovene în UE. De asemenea, am pledat pentru reducerea taxelor pentru roaming între țările noastre”, a spus șeful diplomației de la Chișinău.



Totodată, cei doi oficiali au abordat posibilitatea consolidării cooperării comercial-economice dintre cele două țări prin valorificarea potențialului existent şi creșterea volumului schimburilor comerciale bilaterale. În context, s-a convenit organizarea celei de-a 5-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale moldo-cehe pentru cooperare economică la Chișinău și desfășurarea unui for al oamenilor de afaceri.



În cadrul întrevederii a fost semnat și Memorandumul de înțelegere privind cooperarea între Institutul Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Academia Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe.