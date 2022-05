Chimenul negru sau negrilica are mai multe denumiri - seidana, coriandru Roman, kalindzhi, nigella.



Chimenul negru are proprietăți vindecătoare și ajută la tratarea multor boli - fapt dovedit științific. De la mijlocul secolului trecut, oamenii de știință încearcă în mod activ să descopere fenomenul acestei plante magice. Ea trebuie pur și simplu folosită corect și în proporțiile potrivite.



Chimenul negru joacă un rol important dacă aveți un sistem imunitar slăbit, suferiți de atacuri de astm sau alergii.



Chimenul negru are cel mai benefic efect asupra sistemului imunitar, ajută la combaterea primelor simptome ale răcelii, îmbunătățește bunăstarea generală, oferă energie și putere. Negrilica are un efect expectorant în cazul unei tuse puternice.



Pentru astmatici și alergici, puteți prepara următoarea băutură: un pahar de lapte sau apă, o lingură de miere (pentru a îmbunătăți semnificativ gustul), o lingură de semințe de chimen măcinate.



Pentru cei care suferă de acnee (în timpul adolescenței), de asemenea, există o tinctură specială de chimen. Pentru ao pregăti, trebuie să luați o jumătate de cană de semințe de chimen negru, un pahar de alcool. Veți obține o tinctură de alcool, care trebuie infuzată timp de o săptămînă, după care trebuie să o filtrați și să adăugați o jumătate de pahar de apă minerală, astfel încît să nu apară senzație de usturime pe piele. Ștergeți-vă fața în măsura necesității.



În perioada toamnă-iarnă, cînd toată lumea luptă activ cu răceala și gripa, puteți evalua pe deplin proprietățile chimenului negru, după cum se spune -să verificați proprietățile sale antibacteriene. Chimenul ajută la tratarea unor astfel de boli precum rinita și sinuzita.



Proprietățile uleiului de chimen negru



Conform unei legende antice, unul dintre cei mai devotați amatori ai uleiului de chimen negru a fost faraonul egiptean Tutankhamon. El practic nu se despărțea de vasul umplut cu acest ulei, deoarece era convins de puterea sa miraculoasă și îl folosea la cea mai mică necesitate. Aceasta este una dintre adevăratele legende, pentru că în zilele noastre noi putem foarte bine distinge povestea de realitate. Popularitatea uleiului de chimen negru nu scade, cele mai recente cercetări constante subliniază doar beneficiile sale pentru organismul omului.



Uleiului conține un număr mare de vitamine utile, minerale, acizi grași saturați și nesaturați, 15 aminoacizi, tanini, uleiuri esențiale și alte elemente utile. Într-un timp scurt, utilizarea uleiului de chimen negru poate îmbunătăți semnificativ starea generală a organismului, poate întări părul și unghiile. Acizii grași conținuți în ulei îmbunătățesc funcționarea sistemului digestiv, nervos și cardiovascular, normalizează metabolismul lipidic, curăță organismul de toxine, întărește sistemul imunitar, crește rezistența fizică. Avantajele uleiului de chimen negru sînt foarte numeroase. După cum se spune, boala este mai ușor de prevenit decît de tratat. În scopuri preventive, se recomandă folosirea uleiului de chimen negru. Nu în zadar uleiul de chimen negru este numit și "antibiotic natural".