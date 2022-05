Telescopul James Webb, „aproape gata” să dezvăluie misterele Sistemului Solar

Pe măsură ce telescopul spațial James Webb al NASA trece prin ultimele faze de punere în funcțiune a instrumentelor sale științifice, oamenii de știință au anunțat că au început să lucreze și la operațiunile tehnice ale observatorului.



În timp ce telescopul se deplasează prin spațiu, acesta va găsi în mod constant stele și galaxii îndepărtate și le va analiza cu o precizie extremă pentru a furniza imagini și spectre.



Cu toate acestea, plănuim, de asemenea, să observăm planetele și sateliții lor, asteroizii și cometele din Sistemul nostru Solar, care se deplasează prin stelele de fundal ale galaxiei noastre.



Webb trebuie să fie capabil să se fixeze pe aceste obiecte și să le urmărească cu suficientă precizie pentru a obține imagini și spectre. Echipa Webb a finalizat recent primul test de urmărire a unui obiect în mișcare. Testul a verificat faptul că Webb poate efectua cercetări științifice cu obiective în mișcare, scrie Phys.org.



Cum ar putea arăta viitorul telescopului Webb?



Pe măsură ce oamenii de știință avansează în procesul de punere în funcțiune, vor testa și alte obiecte care se deplasează la diferite viteze pentru a verifica că putem studia cu Webb obiecte care se deplasează în tot Sistemul Solar.



Heidi Hammel, cercetător științific interdisciplinar Webb pentru observații ale Sistemului Solar, a vorbit despre planurile sale pentru studierea celor mai apropiați vecini ai Pământului.



„Sunt foarte entuziasmată de viitorul lui Webb. Telescopul poate detecta lumina slabă a celor mai timpurii galaxii. În plus, vom folosi Webb pentru a desluși unele dintre misterele care abundă în propriul nostru Sistem Solar.“



„Una dintre întrebările care mi se pun frecvent este de ce avem nevoie de un telescop puternic precum Webb pentru a studia Sistemul nostru Solar din apropiere. Noi, oamenii de știință planetari, folosim telescoape pentru a completa misiunile noastre in situ (misiuni pe care le trimitem pentru a zbura pe lângă obiecte, a orbita sau a ateriza pe ele). De asemenea, folosim telescoapele atunci când nu avem planificate misiuni – cum ar fi pentru giganții de gheață îndepărtați Uranus și Neptun sau pentru a face măsurători ale unor populații mari de obiecte, cum ar fi sute de asteroizi sau obiecte din centura Kuiper.“



„Telescopul Webb va avea mult de lucru în perioada ce vine“



„Echipa Webb a folosit deja un asteroid din Sistemul nostru Solar pentru a efectua teste tehnice ale capacității de a observa o țintă mobilă (MT). Echipa de ingineri a testat această capabilitate pe un mic asteroid din Centura principală: 6481 Tenzing, numit după Tenzing Norgay, celebrul ghid montan tibetan care a fost unul dintre primii oameni care a ajuns pe vârful Muntelui Everest.“



„Sistemul Solar are multe mistere. Programele noastre vor observa obiecte din întregul Sistem Solar. Vom realiza imagini ale planetelor gigantice și ale inelelor lui Saturn, vom explora multe obiecte din Centura Kuiper, vom analiza atmosfera lui Marte, vom executa studii detaliate ale lui Titan și multe altele. În primul său an, 7% din timpul lui Webb se va concentra asupra obiectelor din interiorul Sistemului nostru Solar.“



„Un program interesant și provocator pe care plănuim să îl realizăm este observarea lumilor oceanice. Există dovezi de la Telescopul Spațial Hubble că Europa, satelitul lui Jupiter, are pene sporadice de material bogat în apă. Plănuim să luăm imagini de înaltă rezoluție ale Europei pentru a-i studia suprafața și a căuta procese geologice active. Așadar, telescopul Webb va avea mult de lucru în perioada ce vine.“