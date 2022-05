Ce spun astrele azi, 24 mai

Berbec

Astazi nu prea ai chef de munca, mai ales dupa-amiaza, cand cauti tot felul de motive pentru a te sustrage de la sarcinile zilnice. Toate responsabilitatile te obosesc parca mai mult decat de obicei, poate si pentru ca simti ca nu-ti sunt apreciate eforturile.Pe de alta parte, o problema de sanatate te poate obliga sa ramai acasa, sau sa pleci mai devreme de la serviciu. Prin urmare, nu-ti incarca foarte mult agenda si nici nu cere prea mult de la tine, ci dozeaza-ti cat mai bine energia si ocupa-te de sanatate.



Taur

Luna in Pesti activeaza zona prietenilor si sustinatorilor. Probabil ca vei fi uimit de gesturile frumoase si de generozitatea cu care te trateaza acestia, mai ales atunci cand te afli intr-un moment dificil. Este o zi a altruismului, devotamentului si empatiei, in care simti ca nu esti singur si ca ai prieteni de nadejde, pe care poti conta oricand. Trebuie doar sa stii sa ceri si sa primesti sprijin.



Gemeni

Segmenul profesional este foarte imortant pentru tine, asa ca te vei concentra asupra acestuia, in ideea unor schimbari, regandiri, reconfigurari, a imaginii tale profesionale si sociale. Insa spre dupa-amiaza, o problema de familie iti poate distrage atentia de la profesie. Poate fi o problema din trecut, care se reactiveaza acum si te obliga sa lasi orice altceva deoparte, pentru a te ocupa de rezolvarea ei.



Rac

Astazi simti nevoia sa-ti faci ordine in ganduri si in convingeri. Probabil ca vei renunta la o parte din principii si convingeri, care nu te mai satisfac si nu mai functioneaza pentru tine, iar in loc, vei pune o noua abordare a parteneriatelor, relatiilor si vietii in general. Cariera reprezinta in continuare un subiect fierbinte, pentru ca ai ambitii mari de afirmare si succes. Si vei obtine ceea ce doresti, dar ai nevoie de rabdare si mai ales de discretie.



Leu

Astazi tinzi sa-ti indrepti atentia catre interior, sa te analizezi si sa-ti evaluezi atitudinea fata de cei din jur. Cu toate acestea, pot aparea surprize placute in sfera profesionala, in sensul ca esti recunoscut si laudat pentru ceva ce ai facut in trecut si de care uitasesi complet. Daca te afli intr-o astfel de situatie, nu fi modest, ci accepta aprecierile si laudele, pentru ca sunt meritate din plin. Este o zi in care reputatia ta poate creste.



Fecioara

In aceasta perioada ar trebui evitate calatoriile, semnarea de documente sau deciziile importante, mai ales daca sunt bani la mijloc. Fii prudent in toate chestiunile personale si de afaceri si asigura-te ca legea este riguros respectata. De asemenea, protejeaza-ti cat mai bine obiectele valoroase si banii. In ce priveste sarcinile profesionale, poti avea o zi destul de dificila, nu pentru ca ai mai mult de lucru decat de obicei, ci pentru ca te simti obosit si fara chef. Incearca totusi sa nu amani nimic.



Balanta

Astazi tinzi sa fii lenes si autoindulgent, sperand ca lucrurile vor merge bine si fara sa depui un efort prea mare in acest sens. Autoindulgenta se manifesta si in chestiunile financiare, adica esti inclinat catre cheltuieli extravagante, care iti pot subtia semnificativ bugetul. De aici si posibilele neintelegeri in relatia de cuplu. Incearca sa te implici mai mult, mai ales in activitatile familiale si fii prudent in toate demersurile financiare.



Scorpion

Iti doresti sa fii in centrul atentiei oriunde mergi si sa fii apreciat pentru darurile tale. Este o zi in care te uiti inapoi cu mandrie, la tot ce ai realizat. Totusi, asteptarile tale in ce-i priveste pe cei din jur, pot fi prea mari, iar daca nu primesti mereu aprecierea de care ai nevoie, poti fi dezamagit. Este si o zi a romantismului si exprimarii sentimentelor, insa tinzi sa fii foarte sensibil si sa te inchizi in tine daca nu ti se raspunde cu aceeasi moneda.



Sagetator

O zi a emotiilor intense, situate la extreme. Tinzi sa fii foarte exigent cu tine, sa vezi partea goala a paharului si sa te indoiesti de posibilitatea realizarii unui obiectiv pe termen lung, mai ales daca are si implicatii financiare. Cu toate acestea, o schimbare pozitiva neanticipata, poate aparea la locul de munca si te ajuta sa-ti schimbi starea de spirit. Aminteste-ti ca cel mai important este momentul prezent, asa ca fa bine ceea ce faci acum in loc sa te ingijorezi pentru ce va veni maine.



Capricorn

O zi importanta pentru comunicare, schimb de idei si documentare. Este posibil sa participi la tot felul de discutii despre subiecte controversate (metafizica, de exemplu), in incercarea de a primi niste raspunsuri la intrebari existentiale. Persoana iubita sau cineva apropiat, iti poate veni in intimpinare cu gesturi si cuvinte inedite. Segmentul financiar necesita prudenta maxima. Extravagantele de orice fel ar trebui evitate.



Varsator

Astazi te preocupa siguranta materiala, a ta si a familiei. Probabil ca vor iesi la iveala niste frustrari si neajunsuri in materie de bani, care te fac sa fii irascibil in relatia cu cei dragi. Se pot isca discutii aprinse in cuplu sau in famile pe tema administrarii resurselor materiale. Este de la sine inteles ca nu este o zi favorabila pentru investitii, cheltuieli si decizii importante legate de bani.



Pesti

Luna plasata in semnul tau zodiacal te poate face hipersensibil la stimulii exteriori. Asadar, tinzi sa iei totul personal si sa te invinovatesti pentru tot ce nu merge bine in relatiile tale. Simti ca nu esti inteles, asa ca te retragi in lumea ta, unde te simti in siguranta. Ia lucrurile incet si lasa-le sa se intample in ritmul lor. Si, mai ales, fii mai indulgent cu tine.