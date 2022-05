Fericirea este dată de impresii, nu de lucruri

"Psihologul Thomas Gilovich si colegii săi de la Universitatea Cornell au intervievat participanții la experiment, ce cumpărături au făcut ei recent în magazine și ce sentimente au trăit. Potrivit sondajului, impresiile de la cursurile de dans, călătorii sau concerte furnizau participanților mai multă fericire decît achizițiile materiale au anunțat cercetătorii în Journal of Personality and Social Psychologies", - transmite Frankfurter Rundschau.



În plus, în cadrul experimentului, participanții au fost rugați să descrie viața lor, inclusiv achizițiile semnificative, și participanții mai des vorbeau despre evenimente și impresii, decît despre cumpărături.



Psihologii au dedus de aici că evenimentele au o influență mai puternică asupra personalității decît realizările materiale.



Potrivit autorului, era deja cunoscut faptul că bucuria de a face cumpărături este de scurtă durată, deoarece acestea sînt comparate cu alte lucruri și îți dorești alte lucruri, pe cînd amintirile devin cu timpul tot mai frumoase.