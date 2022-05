Ce spun astrele azi, 22 mai

Berbec

Astazi veti reusi sa faceti tot ceea ce v-ati pus in plan; va fi foarte usor sa va concentrati asupra responsabilitatilor voastre, chiar daca cei din jur vor incerca sa va distraga atentia. S-ar putea sa provocati un conflict in familie fara sa va doriti acest lucru; riscul de a fi prinsi, fara voia voastra, in situatii delicate, este foarte crescut astazi. Aveti grija cu cine discutati problemele delicate si evitati barfa. Daca ati urmat un tratament cu antibiotice in ultima vreme, este posibil ca organismul vostru sa sufere de pe urma agresivitatii acestuia. Incercati sa nu va luati mereu in serios, deoarece acest lucru ii va determina pe ceilalti sa va evite.



Taur

Este o perioada foarte buna pentru semnarea contractelor, deoarece va veti descurca foarte bine atunci cand vine vorba de negocierea termenelor. Daca planurile decurg cu succes, ar trebui sa va folositi de aceasta oportunitate pentru a petrece mai mult timp cu cei dragi sau chiar singuri, facand ceea ce va place. Desi sunteti plini de energie, nu se anunta un eveniment mai animat in urmatoarea perioada; in schimb, ati putea apela la un nou hobby sau un sport, ceea ce va va ajuta sa va concentrati mai bine. Nu renuntati la relatie de la primul semn de dificultate; unele persoane merita efortul vostru.



Gemeni

Daca aveti copii, s-ar putea ca rabdarea sa va fie pusa la incercare. Nu uitati ca pentru o relatie echilibrata, este nevoie de un compromis din partea ambelor tabere; pe de alta parte, experienta de viata pe care ati castigat-o va obliga sa fiti jumatatea inteleapta in ecuatie. S-ar putea sa aveti asteptari prea mari de la locul de munca; astrele nu prezic o marire sau o schimbare considerabila in rutina, iar acest lucru s-ar putea sa va afecteze emotional. Atentia pe care o acordati bugetului personal este importanta, deoarece s-ar putea sa treceti printr-o perioada nesigura din punct de vedere financiar. De asemenea, ar trebui sa asteptati inainte sa faceti investitii mari.



Rac

S-ar putea sa aveti parte de mai mult noroc in aceasta perioada, daca va lasati ghidati de compasiune in loc de ambitie; superiorii vor fi impresionati de rabdarea pe care le-o aratati colegilor, atunci cand intampina o problema. Se anunta un inceput frumos de relatie, insa s-ar putea ca un prieten sau un membru al familiei sa nu fie incantat de alegerea voastra. Este posibil sa planificati o iesire cu grupul de prieteni, insa voi veti avea votul decisiv pentru destinatie – alegeti cu grija si asigurati-va ca toata lumea este satisfacuta. Profitati de vremea buna pentru mai multe iesiri cu copiii; inecrcati sa petreceti timp de calitate cu acestia.



Leu

Vremea din aceasta perioada este perfecta daca v-ati pus in gand sa inlocuiti sala de sport cu parcul de langa locuinta voastra; daca faceti aceasta schimbare, veti economisi o suma substantiala si va veti bucura de un tonus mai bun, dar si de un psihic pozitiv, benefic. Daca va aflati intr-un conflict de foarte mult timp si care deja v-a afectat relatia, ar trebui sa va ganditi daca nu e cazul sa renuntati la aceasta. Atunci cand sunteti criticati la locul de munca, acest lucru este permis doar atata timp cat critica este constructiva si urmata de un sfat. Daca simtiti ca aptitudinile voastre nu sunt respectate, ar trebui sa vorbiti cu un superior.



Fecioara

S-ar putea ca astazi sa intrati in conflict cu un vecin, insa cel mai bine ar fi sa puteti ajunge la un compromis; daca certurile degenereaza, lucrurile de vor complica nedorit de mult. Aveti tendinta sa vorbiti peste cei din jur, ceea ce ii va determina sa va evite atunci cand au nevoie de compania cuiva. Nu se anunta o perioada armonioasa nici in viata de cuplu, cel mai probabil din cauza unor probleme financiare. Daca ati observat o scadere in bugetul personal, s-ar putea ca vina sa nu cada doar asupra unei persoane. Este foarte important sa comunicati pentru a putea depasi aceasta etapa. Veti avea motive in plus pentru a petrece mai mult timp cu familia.



Balanta

In aceasta perioada veti observa ca sunteti indecisi, iar acest lucru s-ar putea sa duca la o stare de anxietate pe care o vor simti si cei dragi. Nu este o slabiciune sa cereti ajutorul cuiva sau o parere obiectiva; insa nu va faceti griji, deoarece aceasta stare nu va fi permanenta. Exista mereu riscul sa va imbolnaviti de la prea mult efort si de la un stil de viata nesanatos; desi va bucura diversele provocari de la locul de munca, este posibil ca acestea sa va distraga atentia de la starea de oboseala si de la evenuale probleme de sanatate care va afecteaza. Este posibil sa va adresati intr-un mod dur cuiva din familie; nu uitati sa va cereti scuze.



Scorpion

Chiar daca sustineti ca va descurcati mult mai bine singuri, mai mult timp petrecut cu cei dragi v-ar putea imbunatati considerabil starea de spirit. Ar trebui sa va pregatiti din timp pentru o calatorie in afara tarii; daca nu sunteti siguri de actele necesare, este timpul sa va interesati pentru a evita agitatia de pe ultima suta de metri. In sfarsit, lucrurile merg mai bine la locul de munca in urma unei schimbari – fie un membru al echipei a fost inlocuit, fie ati reusit sa preluati un alt rol sau ati fost mutat intr-un alt birou, cu o atmosfera mai cordiala. Daca opiniiile cuiva din familie va deranjeaza, ar fi mai bine sa incercati sa evitati discutiile pe subiectul respectiv.



Sagetator

S-ar putea ca un prieten sa va critice stilul de viata, insa in spatele acuzatiilor se va ascunde grija fata de voi. Nu fiti prea duri atunci cand persoana respectiva deschide subiectul, ci incercati sa intelegeti motivul. Daca schimbati mediul in care lucrati, in special daca lucrati de acasa, va veti simti mult mai productivi; rutina poate deveni o inchisoare pentru creativitatea voastra, ceea ce va poate dauna psihic. S-ar putea ca cineva sa isi impartaseasca sentimentele fata de voi. Chiar daca aceasta va fi o surpriza, nu veti sti daca este una placuta sau nu, ceea ce ar putea sa va afecteze relatia pentru o perioada.



Capricorn

S-ar putea ca un coleg de la munca sa va atraga atentia asupra faptului ca faceti parte dintr-o echipa; este posibil ca atitudinea voastra fata de responsabilitatile din cadrul firmei sa ii deranjeze pe ceilalti. Orice proiect care necesita lucrul manual va fi un esec; mainile vor fi neindemanatice astazi, deci fiti atenti inclusiv atunci cand ridicati obiecte fragile. Veti profita de un tonus foarte bun, dar ar trebui sa cautati o modalitate pentru a scapa de surplusul de energie. Altfel, riscati ca aceasta sa devine o sursa de agitatie sau chiar anxietate, ceea ce poate dauna moralului vostru; scaderea tonusului psihci va poate afecta productivitatea.



Varsator

Desi aveti un sens al diplomatiei puternic, s-ar putea ca cei din jur sa creada ca sunteti de fapt aroganti atunci cand va detasati cu usurinta de o problema; totusi, este bine sa va mentineti stilul propriu si sa va mentineti linia de actiune, daca sunteti siguri ca se potrivesc evolutiilor. Nu este sfarsitul lumii atunci cand cineva gaseste o vulnerabilitate in voi; daca ii obisnuiti pe ceilalti cu anumite calitati si evitati sa va aratati defectele, acestia vor avea o imagine falsa despre voi. Va veti gasi refugiul de la stresul din viata de zi cu zi in familie, alaturi de persoane dragi voua. Evitati substantele ce pot provoca dependenta, in special alcoolul! Veti fi predispusi unui consum ridicat.



Pesti

S-ar putea ca tentativele de a cunoaste oameni noi din industria carierei voastre sa nu dea roade imediat, insa este important sa fiti cat mai respectuosi, deoarece nu se stie in memoria cui s-ar putea sa ramaneti. Daca nu v-ati facut timp sa mergeti la un film sau la teatru, sau sa cititi o carte buna, s-ar putea ca tocmai acest lucru sa lipseasca din viata voastra. Este posibil ca zilele acestea sa va simtiti obositi si deshidratati, fara prea mare chef de a va implica in activitati de anvergura; incercati sa beti mai multa apa si evitati mancarurile ce contin sare. Daca urmati acesti pasi, veti vedea o imbunatatire imediat, inclusiv in ceea ce priveste starea psihica.