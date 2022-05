Flor de la Mar, corabia comorilor pierdute și povestea sa uluitoare

Flor de la Mar, care înseamnă „Floarea mării”, a fost o corabie cu trei catarge de 400 de tone, care s-a scufundat în 1511, în timp ce transporta o încărcătură mare de comori pentru regele Portugaliei.



Un carac era o navă oceanică construită din caravele: suficient de mare pentru a fi stabilă pe mări grele și suficient de încăpătoare pentru a transporta o încărcătură mare și proviziile necesare pentru călătorii foarte lungi.



Flor de la Mar a fost construită la Lisabona în 1502 pentru a naviga pe Carreira da Índia (Cursa Indiei), o rută din Portugalia spre India, folosită pentru a transporta trupe, oficiali, misionari și coloniști între Europa și Asia, însă flota s-a ocupat și de comerțul cu mirodenii pentru a le vinde pe piețele europene.



Nava avea o lungime de aproximativ 36 de metri și era condusă de un echipaj de aproximativ 500 de marinari, apărat cu un armament de 50 de tunuri. Flor de la Mar și-a început călătoria inaugurală în 1502 sub comanda lui Estevão da Gama, un navigator și explorator portughez căruia i se atribuie descoperirea insulelor Trindade și Martim Vaz (în Brazilia de astăzi).



Una dintre cele mai mari comori adunate vreodată de marina portugheză



În timpul călătoriei de întoarcere, nava a întâmpinat complicații în curenții canalului Mozambic, în special în jurul Capului Correntes. Martorii oculari de la acea vreme au relatat că nava a avut scurgeri de apă și a fost nevoită să ancoreze în Insula Mozambic pentru reparații.



Flor de la Mar s-a întors în India sub comanda lui João da Nova, ca parte a celei de-a 7-a flote a Indiei portugheze, formată din 22 de nave, care îl avea la bord pe D. Francisco de Almeida ca prim vicerege al Indiei portugheze. În timpul călătoriei de întoarcere, nava a întâmpinat din nou dificultăți în canalul Mozambic și a fost nevoită să ancoreze în insula Mozambic timp de aproximativ zece luni pentru a face reparații.



În 1506, Tristão da Cunha a fost numit comandant al unei flote de 15 nave și a fost trimis în misiune de către coroana portugheză pentru a cuceri insula Socotra și pentru a închide comerțul în Marea Roșie. La sosirea în canalul Mozambic, flota a întâlnit nava Flor de la Mar și a integrat-o într-o escadrilă aflată sub comanda lui Afonso de Albuquerque, scrie HeritageDaily.



Flor de la Mar a participat la cucerirea orașelor Curiati, Khor Fakkan și Ormuz, precum și la supunerea forțată a orașelor Kalhat și Sohar. În 1510 a sprijinit cucerirea Goa și cucerirea Malacca în 1511.



Ce s-a întâmplat cu comoara?



Odată cu căderea Malacca, ultimul sultan, Mahmud Shah, a fugit prin Peninsula Malay în Pahang, pe coasta de est, unde a făcut un efort zadarnic de a obține ajutor chinezesc.



Portughezii au adunat toate bogățiile din palatul regal al sultanului și au încărcat comoara pe vasul Flor de la Mar cu destinația curtea regelui Manuel I din Lisabona, ceea ce face ca încărcătura să fie una dintre cele mai mari comori adunate vreodată de marina portugheză.



În timp ce naviga de-a lungul statului Sumatra Pasé în Strâmtoarea Malacca, nava a fost surprinsă de o furtună și a naufragiat pe niște bancuri de nisip. Cea mai mare parte a echipajului a pierit.



Sursele diferă în ceea ce privește ce s-a întâmplat cu comoara. Unele susțin că portughezii au recuperat-o de pe fundul mării. O altă sugestie este că localnicii au jefuit epava sau că, de fapt, comoara a fost îngropată sub sedimente sau că a fost transportată în mare.