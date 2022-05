Studiu: Cinci tipuri de alimente care te fac să fii obosit și stresat

Stomacul și creierul sunt într-o comunicare constantă, iar în funcție de alimentele pe care le consumăm, nivelul de energie din corp și din creier variază, principala cauză fiind declanșarea unor procese metabolice care afectează direct producția de energie.



O alimentație necorespunzătoare nu rezultă doar într-un nivel de energie mai redus, ci și într-o creștere a radicalilor liberi care dăunează țesutului creierului. Sursa acestor probleme stă în inflamația intestinului, spune Dr. Uma Naidoo nutriționist și expert în psihiatrie și neurologie, membru al Școlii de Medicină din cadrul Universității Harvard.



Dacă înțelegem ce alimente contribuie la inflamația cronică a intestinului și a creierului, înseamnă că am căștigat încă un pas mare în gestionarea stării de spirit și a nivelurilor de energie.



1. Alimente procesate



Consumul de alimente procesate nesănătoase, cum ar fi produse de copt și băuturile carbogazoase, care sunt încărcate cu zaharuri rafinate și adăugate - adesea sub formă de sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză - inundă creierul cu prea multă glucoză. Acest „potop de zahăr” poate duce la inflamație în creier și poate duce în cele din urmă la depresie și oboseală.



În loc să cumpărați alimente procesate, specialistul ne recomandă să căutăm alimente integrale bogate în nutrienți, cum ar fi fructe proaspete sau legume, și proteine curate, cum ar fi carnea de vită organică hrănită cu iarbă sau pește proaspăt, de preferat cel care nu este prins în crescătorii.



2. Uleiuri industriale din semințe



Industrializarea producției alimentare a dus la dezvoltarea uleiurilor ieftine, foarte procesate, create din produsul secundar al culturilor abundente. Acestea includ uleiuri de porumb, semințe de struguri, floarea-soarelui, soia și ulei de palmier.



Prin procesare, aceste uleiuri devin incredibil de bogate în acizi grași omega-6 inflamatori și lipsite de omega-3 antiinflamatori, acestea din urmă fiind extrem de importanți pentru sănătatea creierului. Studiile au arătat că persoanele care consumă alimente bogate în acizi grași omega-6 prezintă un risc mai mare de depresie în comparație cu cei care consumă alimente bogate în omega-3.



Gurmanzii ar trebui să apeleze la alternative antiinflamatorii, cum ar fi uleiul de măsline extravirgin sau uleiul de avocado, dacă aveți noroc să-l găsiți în magazine.



3. Zaharuri adăugate și rafinate



Deși s-ar putea să vă așteptați ca zahărul să fie obișnuit în deserturile de patiserie sau cerealele din cutie, acesta poate fi găsit și în alimente surprinzătoare precum ketchup-ul, sosurile pentru salată și chiar în unele alimente sărate, cum ar fi cartofii prăjiți.



Zaharurile adăugate și rafinate exacerbează inflamația și copleșesc organismul cu mai mult zahăr decât are nevoie, ceea ce poate crea anxietate crescută și niveluri instabile ale stării de spirit.



Deoarece zahărul are un efect de dependență, cu cât mâncăm mai puțin din el de-a lungul timpului, cu atât ne vom reduce nevoia de a mai consuma zahăr. Pentru a reduce dependența de zahăr, cumpărați alimente integrale, care nu sunt făcute cu zaharuri adăugate.



Când ne simțim copleșiți de poftă de ceva dulce, un desert sănătos ar fi o mână de afine și o bucată mică de ciocolată neagră.



4. Alimente prăjite



Alimentele prăjite ne lasă mereu apă în gură, miros frumos, sunt foarte gustoase, chiar delicioase, dar este mai mult decât recomandată să reducem cantitatea de alimente prăjite pe care le consumăm.



Un studiu din 2016 a analizat 715 muncitori dintr-o fabrică și a măsurat nivelurile lor de depresie, rezistență și consumul de alimente prăjite. Desigur, cercetătorii au descoperit că persoanele care au consumat mai multe alimente prăjite au avut mai multe șanse de a dezvolta depresie în timpul vieții.



Alimentele prăjite sunt probabil „ucigașe” de bună dispoziție, deoarece sunt de obicei prăjite în grăsimi nesănătoase. În ultimii ani, conversația despre prezența grăsimilor din dietă s-a mai schimbat. Acum, nutriționiștii fac distincția între „grăsimi rele” (adică, margarină, uleiuri hidrogenate), despre care se știe că provoacă boli cardiovasculare și alte nenorociri, și „grăsimi bune” (adică, avocado, ulei de măsline) care pot ajuta la bunăstarea, scrie wallstreet.ro



5. Îndulcitori artificiali



Înlocuitorii de zahăr sunt din ce în ce mai frecvenți în alimentele care pretind a fi „sănătoși”, ajutându-vă să reduceți caloriile.



Este alarmant, deoarece cercetările arată că mulți îndulcitori artificiali pot contribui la depresie. Un studiu a arătat că persoanele care consumă îndulcitori artificiali, mai ales prin băuturi dietetice, sunt mai deprimate decât cei care nu îi consumă.



Și mai rău, mai multe studii au demonstrat că îndulcitorii artificiali pot fi toxici pentru creier, modificând concentrațiile de neurotransmițători care reglează starea de spirit. Pentru a reduce consumul de îndulcitori artificiali, puneți în băuturi îndulcitori naturali precum mierea sau nectarul.