O pisică de mare uriașă, de 180 de kilograme, a fost pescuită în Cambodgia

Pescarii din Cambodgia au avut parte de o surpriză atunci când au prins o pisică de mare uriașă care cântărea 180 de kilograme.



Aceasta pisică de mare uriașă a fost adusă la suprafață din adâncurile tulburi ale râului Mekong după ce a înghițit un pește care fusese deja prins în undiță.



Animalul, care a fost identificat ca fiind o uriașă pisică de mare de apă dulce (Urogymnus polylepis), a fost prins accidental de localnici pe 5 mai în provincia Stung Treng din nord-estul Cambodgiei.



Pescarii i-au alertat imediat pe membrii echipei din proiectul Wonders of the Mekong (un grup de conservare condus de Universitatea din Nevada, Reno – UNR, în colaborare cu autoritățile locale de pescuit), care au ajutat la îndepărtarea undiței și la măsurarea pisicii de mare înainte de a o elibera în siguranță înapoi în râu, relatează Live Science.



Ce dimensiuni are această pisică de mare uriașă?



Specimenul cântărea 180 de kilograme și avea 1,9 metri lățime și 4 metri lungime, incluzând coada sa ca un bici, care se termina cu un ghimpe zimțat și veninos, lung de 15 centimetri, au spus reprezentanții UNR într-un comunicat.



Pisicile de mare uriașe de apă dulce sunt cea mai mare specie de pisici de mare din lume și „sunt candidați la titlul de cel mai mare pește de apă dulce din lume”, a declarat Zeb Hogan, biolog piscicol la UNR și director al proiectului Wonders of the Mekong.



Se cunosc puține lucruri despre acești pești remarcabil de mari, deoarece „capturile nu sunt aproape niciodată raportate”, a spus Hogan, „ceea ce îngreunează și determinarea abundenței reale sau a tendințelor populației”.



Cât de mari pot crește pisicile de mare?



Cu toate acestea, raportările anterioare sugerează că indivizii pot crește și mai mari decât acest gigant. „Mărimea acestei pisici de mare a fost surprinzătoare. Dar ceea ce este mai surprinzător este că pescarii din această zonă spun că au întâlnit exemplare de două ori mai mari”, a spus Hogan.



Actualul deținător al recordului pentru cel mai mare pește din râul Mekong (care curge prin China, Myanmar, Laos, Thailanda, Cambodgia și Vietnam) este un somn uriaș de Mekong (Pangasianodon gigas) de 293 de kiloegrame care a fost capturat în Thailanda în 2005, a spus Hogan.



O pisică de mare uriașă de apă dulce poate crește probabil mai mare decât atât, a adăugat el. În 2009, o astfel de pisică de mare de apă dulce prinsă în Thailanda avea o greutate estimată între 249 și 349 de kilograme, dar nu a fost niciodată cântărită oficial.



Cei mai mari pești de apă dulce din lume sunt sturionul beluga (Huso huso); acești pești uriași, care se găsesc în Rusia, pot atinge o lungime maximă de peste 8 metri și pot cântări până la 2 tone.



Râul Mekong adăpostește o mulțime de giganți



Râul Mekong găzduiește, de asemenea, o serie de alte specii acvatice mari, printre care delfini Irrawaddy, broaște țestoase gigantice cu carapace moale, crapi siamezi și mai multe tipuri de somn uriaș.



„Această porțiune îndepărtată și relativ curată a râului Mekong cambodgian pare a fi ultimul loc de pe Pământ în care toate aceste specii uriașe de apă dulce trăiesc una lângă alta”, a spus Hogan.



Aceste specii gigantice sunt capabile să crească la dimensiuni extreme, deoarece râul Mekong are o mare varietate de tipuri diferite de habitat, incluzând bazine adânci, ostroave, bancuri de nisip și insule care „oferă refugiu și spațiu pentru ca specia să crească”, a spus Hogan.



Din punct de vedere istoric, râul Mekong este unul dintre „cele mai productive râuri din lume” și a oferit o abundență de hrană pentru animalele mai mari, a adăugat el.



Această pisică de mare uriașă este pe cale de dispariție



Cu toate acestea, starea de sănătate a râului Mekong a scăzut serios în ultimele decenii din cauza poluării apei, a pescuitului excesiv și a fragmentării habitatelor din cauza dezvoltării râului, de exemplu prin intermediul barajelor, a spus Hogan.



Drept urmare, aceste pisici de mare de apă dulce sunt acum listate ca fiind pe cale de dispariție, conform Listei roșii a speciilor pe cale de dispariție a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).