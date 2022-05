Ce spun astrele azi, 17 mai

Berbec

Astrele ti-au pregatit experiente frumoase, vesti bune, informatii valoroase pentru evolutia ta. Ai noroc in toate demrsurile care tin de acte oficiale, relatii administrative, cercetari spirituale sau filozofice, studii si calatorii. Este o zi plina de entuziasm, optimism, voie buna! Primeste-o cu inima deschisa!



Taur

Astazi e posibil sa primesti niste raspunsuri la framantarile din ultima vreme. "Nasul" tau de detectiv functioneaza perfect, iar asta face ca unele secrete sa fie dezvaluite iar unele informatii pe care le doreai demult sa fie accesate cu usurinta. Nimeni nu mai poate ascunde ceva de tine. Pe de alta parte, ziua de astazi iti poate oferi si altfel de daruri, asa ca fii gata sa le primesti.



Gemeni

Pentru tine, se anunta o zi frumoasa, mai ales sub aspectul relatiilor, cooperarii, parteneriatelor. Astazi, pur si simplu te simti inspirat si poti vedea partea plina a paharului in orice situatie. Mai ales ca ai in preajma si oameni care stiu sa-ti dea putere, sa te inspire, sa te impulsioneze. Nu sunt excluse invitatii la evenimente sau legarea de noi prietenii.



Rac

Luna in Sagetator activeaza zona muncii si activitatilor cotidiene. Aspectele sunt frumoase, semn ca astazi poti beneficia de oportunitati profesionale de exceptie, daca esti deschis la nou si esti dispus la o eventuala expansiune a activitatii. Prietenii, cunostintele, oamenii influenti din viata ta joaca un rol foarte important in succesul tau din aceasta perioada.



Leu

Expresie de sine, elocventa, curaj, creativitate. Acestea sunt caracteristicile zilei de astazi. Luna in Sagetator iti stimuleaza jovialitatea si creeaza contextul unor experiente minunate, memorabile. Ai noroc in orice proiect creativ, vestile primite sunt bune, demersurille legate de calatorii lungi sau contracte sunt incununate de succes.



Fecioara

Luna plasata in Sagetator iti confera entuziasmul necesar pentru a face o schimbare legata de camin sau familie. Este de bun augur orice demers, fie ca e vorba de o schimbare, o investitie, o decizie, legat de aceasta zona. In plus, esti avantajat si din punct de vedere material. Primesti sprijin, daruri, favoruri sau finantari.



Balanta

Zona comunicarii, deplasarilor, activitatilor intelectuale si invatarii este foarte frumos activata astazi de catre Luna prezenta in Sagetator si aspectele ei armonioase. Este o zi efervescenta, in care probabil ca vei vorbi mult, vei schimba tot felul de impresii, vei merge la intalniri sau vei scrie mult. In orice caz, o zi fructuoasa din toate aceste puncte de vedere.



Scorpion

Pentru tine, se anunta o zi norocoasa in ce priveste chestiunile financiare si nu numai. Mai intai, putem vorbi despre capacitatea de a te vedea intr-o lumina mult mai calda, adica de a-ti cultiva increderea in propriile forte si talente. Apoi, e posibil, in acest context, sa atragi o oportunitate profesionala si financiara foarte frumoasa. Fii pe faza si primeste!



Sagetator

Fara doar si poate, astazi esti vedeta zodiacului. Luna plasata in zodia ta si trigonul pe care-l formeaza cu Jupiter (stapanul Sagetatorului) fac ca nimeni si nimic sa nu-ti poata stirbi entuziasmul, bucuria, optimismul si creativitatea. Vrei sa fii vioara intai si chiar esti. Ai multe idei si sunt bine primite de catre cei din jur. Ai noroc si e bine sa profiti de el din plin.



Capricorn

Astazi simti, pur si simplu, ca Dumnezeu te iubeste. Asta pentru ca lucrurile se aseaza nesperat de bine, fara ca tu sa faci multe eforturi in acest sens. Mai ales unele probleme de familie sau legate de patrimoniu, exact in momentul in care te detasezi si te abandonezi in mainile lui Dumnezeu, se rezolva. Deci... miracole exista!



Varsator

Veselia ta de astazi, abordarea optimista a tuturor experientelor, entuziasmul, pofta de viata, sunt molipsitoare. Esti o adevarata sursa de inspiratie pentru cei din jur, mai ales ca astazi iti place sa fii in mijlocul oamenilor, sa vorbesti, sa schimbi impresii, sa te bucuri de prezenta prietenilor. E posibil sa ia nastere aspiratii noi, la "un pahar de vorba".



Pesti

Norocul iti surade astazi, mai ales in ce priveste zona profesionala si financiara. Ai sansa de a fi cooptat intr-o afacere, un proiect sau un nou context. Aceasta face posibila cresterea beneficiilor materiale. De aceea, fii deschis la orice apare nou, ai incredere in oamenii din jur, mai ales in cei de la care vin propunerile si promisiunile.