Ce spun astrele azi, 16 mai

Berbec

Excelente momente pentru a te ocupa de aspectele financiare comune cu alții. Sigur că există nemultumiri, temeri mai mult sau mai putin fondate, insa depinde numai de tine sa rezolvi totul in favoarea ta. La prima vedere, toti asteapta de la tine sfaturi, bani, bunuri sau favoruri. Insa, daca ai sa privesti dincolo de perdeaua realității fizice vei constata faptul ca esti un personaj important și de ajutor pentru ceilalti.



Taur

A te raporta astăzi la ceilalți și la actiunile lor este o atitudine înțeleaptă. Ceilalti oglindesc personalitatea ta cu bune si cu altele mai putin. De aceea urmărește atent ce spun sau fac, mai ales partenerul de viata, colaboratorii din domeniul profesional și învață de la ei. Vei consta pe masura ce se scurg orele zilei ca, de fapt, filtrul tau personal blocheaza uneori situatiile si deciziile favorabile ție.



Gemeni

Cu toate ca ai multe si mărunte de facut, ce ar fi daca ai schimba ordinea de realizare a treburilor cotidiene, atât acasă, cât și la serviciu. Un prieten apropiat sau cineva care te sustine in demersurile tale socio-profesionale te poate ajuta in acest sens, fie oferindu-ti sfaturi valoroase, fie pur si simplu, oferindu-ți o mână de ajutor. Totul este sa accepți si sa te implici cu îndrăzneală in a face si altfel lucrurile.



Rac

Ești dornic de a oferi și primi iubire, afecțiune sau măcar aprecierile celor dragi. Chiar dacă, toate acestea se vor lăsa așteptate, cel puțin tu ți-ai putea manifesta iubirea fata de ceilalti, in diverse moduri. Spre exemplu, gândește-te ce-i bucură cel mai mult pe fiecare dintre cei dragi. Apoi, cu putin efort si bunavointa vei gasi soluții rezonabile pentru a încânta sufletul fiecaruia dintre ei. Lasă deoparte criticile și provocarile care te necăjesc.



Leu

Momentele petrecute acasă, printre membrii familiei iti vor aduce alinare, idei bune si sfaturi deosebite. Un farmec aparte va învălui ziua, chiar daca esti ocupat mult. Este posibil sa iei legatura cu rudele aflate in țări străine sau să alcatuiesti planuri, fie pentru a vizita o ruda, fie pentru a primi tu vizite din partea celor dragi. Totul se invarte in jurul familiei si a treburilor gospodaresti. Spre seară, bucură-te de compania familiei.



Fecioara

Mentalul îți este răscolit, asa incat este dificil astăzi să menții discutii importante sau sa iei decizii care te implica pe termen lung. Cu toate ca multa lume va fi in preajma ta, depinde numai de tine sa te menții intr-o stare liniștită. Vorbește puțin, iar dacă ești nevoit să întocmești documente oficiale, să dai răspunsuri clare la diverse chestiuni profesionale sau personale, sfătuiește-te cu cineva de incredere. Lecturile usoare si amuzante iti sunt de mare folos.



Balanta

Este o zi in care ar fi bine să-ți verifici bugetul veniturilor si cheltuielilor. Se pare ca din sfera profesionala obtii castiguri fluctuante si nesatisfacatoare. De aceea, gandeste-te pe indelete la noi variante de castig, din munca ta desfasurata la un serviciu. Deocamdata ai avea sanse bune in contractarea unor colaborari noi sau, in cadrul celor deja existente, sa faci schimbari in beneficiul tau. A doua parte a zilei iti aduce cheltuieli neasteptate.



Scorpion

Rezerva momente numai pentru sufletul tau. Bine ar fi sa faci o retrospectiva a evenimentelor in care esti implicat si sa observi punctele tari si pe cele slabe. Posibil ca sanatatea si locul de munca sa te necajeasca cel mai mult. Insa, acum ai sanse deosebite de a vedea clar lucrurile si de a te orienta spre noi orizonturi de abordare. Traseaza-ti planuri noi, renunta la relatiile si situatiile care te obosesc.



Sagetator

Esti misterios și greu observabil în peisajul cotidian. Ar fi bine sa te detasezi de forfota zilei si sa te ocupi de tine. Poti alege un program usor de ingrijire corporala sau o plimbare prin locuri preferate, alaturi de cineva drag si de incredere. Sanatatea este vulnerabila, dar evita pe cat posibil, analizele si consultatiile medicale. Exista risc de erori. In a doua parte a zilei te vei simti mai bine.



Capricorn

Prietenii te pot dezamăgi din te miri ce. Tendinta de a te baza pe cei care iti promit ajutor neconditionat, atat in plan personal, cat si in plan profesional, iti poate crea tensiuni in relatiile cu membrii familiei. De aceea, fii prudent si circumspect vizavi de sfaturile sau propunerile persoanelor din anturajul prietenilor sau sustinatorilor de la serviciu. Deocamdata, membrii familiei te pot ajuta mult in a selecta aceste relatii.



Varsator

Se întrezăresc intalniri si dialoguri cu persoanele importante din mediul profesional in care activezi. Vei fi nevoit sa participi activ la dezbateri profesionale, poate chiar sa prezinti singur ultimele realizari din segmentul profesional sau stadiul lucrărilor. Concetrează-ți eforturile pe aspectele relevante si prezintă-le cu încredere. Ai sanse mari sa obtii felicitarile sefilor si sprijinul colegilor. Odihneste-te mai mult!



Pesti

Esti preocupat de activitati intelectuale si de discutii cu oameni bine pregătiți in diverse domenii de viata. Ar fi bine sa asculti mai mult si sa vorbesti strictul necesar, deoarece tensiunile mentale sunt accentuate. Fereste-te de planuri de anvergura in ceea ce priveste propria ta instruire sau calatoriile. Iti sunt favorizate vizionarea unei piese de teatru, a unui film bun sau lecturile amuzante.