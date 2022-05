Ce spun astrele azi, 15 mai

Berbec

In sfarsit va bucurati de un profit substantial de la locul de munca, insa nu va aruncati asupra unor investitii mari, precum cele imobiliare. Daca nu ati iesit de mult cu prietenii, profitati de situatie pentru a planui o iesire intr-un loc placut pentru toata lumea. Se anunta o perioada plina de evenimente, din punctul de vedere al relatiilor romantice; s-ar putea sa se iveasca oportunitatea unui flirt reusit, in urma caruia sa incepeti o relatie de cuplu foarte reusita. In schimb, daca deja sunteti intr-o relatie, s-ar putea sa dati peste niste dificultati, iar compatibilitatea dintre voi poate avea de suferit. Nu va zgarciti atunci cand vine vorba de sanatate si alimentatie.



Taur

Stresul va afecteaza grav sanatatea; este posibil sa observati un disconfort la nivelul sistemului digestiv, in special intestinal. Incercati sa va eliberati de griji atunci cand petreceti timp cu cei dragi; nu va ganditi mereu la problemele cotidiene, pentru ca oricum nu se rezolva, iar astfel de ganduri va intuneca timpul pe care-l puteti petrece intr-un mod mai fericit, alaturi de cei pe care-i iubiti. Familia va va ajuta din acest punct de vedere, deoarece sprijinul lor constant confera un grad de siguranta in viata voastra. In grupul de prieteni, va veti arata mai intelegatori, ceea ce ii va determina pe ceilalti sa va caute compania mai des. Aceasta atitudine ar trebui sa existe si in viata de cuplu, unde anumite probleme s-ar putea sa necesite multa rabdare din partea voastra.



Gemeni

Nu lasati posibilitatea succesului sa va distraga atentia de la proiectele de la locul de munca; va asteapta o perioada dificila din acest punct de vedere, asa ca incercati sa fiti cat mai organizati si sa cereti ajutorul atunci cand este nevoie. Tineti cont ca mandria nu tine de foame! Este posibil sa va aflati in mijlocul unei schimbari importante in viata personala, iar situatia financiara va fi una care incurajeaza un astfel de proiect. Nu lasati probleme de sanatate sa devina mai suparatoare decat sunt deja; daca observati un disconfort la nivelul urechilor in special, este recomandat sa va programati la doctor cat mai repede!



Rac

S-ar putea sa evitati prezenta problemelor in relatia de cuplu, desi acestea va supara partenerul de mai mult timp; acest lucru nu este corect nici fata de voi insiva, dar nici fata de cealalta persoana. Desi la locul de munca se anunta o perioada aglomerata, veti reusi sa straluciti in fata superiorilor atata timp cat nu acceptati mai multe sarcini decat puteti duce. Este mult mai impresionant sa duceti un lucru pana la capat decat esuarea a nenumarate proiecte. Nu va asteptati ca persoanele din familie sa inteleaga de ce evitati reuniunile sau iesirile in oras, deoarece se vor gandi la ce este mai rau.



Leu

Nu lasati stilul de viata agitat si ocupat sa va distraga atentia de la problemele de sanatate, care ar ca putea sa va dea batai de cap. Desi uneori mandria nu va permite sa admiteti acest lucru, suntem cu totii predispusi problemelor, in special celor datorate stresului; depinde si de ce fel de activitate desfasurati. Atunci cand cosumati alcool sau cafea, fiti prudenti. S-ar putea ca la locul de munca sa fiti mai productivi in urmatoarele zile, insa volumul mare de sarcini va fi o problema in continuare. Daca nu sunteti inca intr-o relatie, este posibil ca in curand sa ajungeti sa va indragostiti chiar de la prima intalnire, desi acest comportament nu este deloc specific voua.



Fecioara

Daca incercati uneori sa scapati de anumite responsabilitati cu ajutorul unor cuvinte alese foarte bine, s-ar putea ca in urmatoarele zile norocul sa nu fie de partea voastra; si eschivandu-va de la anumite responsabilitati, s-ar putea sa va atrageti multa dezaprobare din partea celor care vor fi nevoieti sa le preia, in locul vostru. Este posibil ca locul de munca sa va puna la incercare abilitatile; daca nu aveti inca o slujba, lucrurile se vor schimba din acest punct de vedere, insa nu va fi vorba de cariera de vis. Multe conflicte in familie, insa nu aveti nici o influenta asupra membrilor si, din acest motiv, nu veti putea rezolva singuri situatia. Nu lasati acest lucru sa va influenteze starea de spirit!



Balanta

Sa nu aveti prea multe regrete atunci cand va cumparati un lucru pe care il doreati de mult timp, chiar daca achizitia va pune unele probleme destul de incomode, mai ales in plan financiar. Daca, insa, in ultima vreme, ati economisit ceva mai mult, s-ar putea ca astazi sa observati o imbunatatire in buget; va puteti permite un rasfat din cand in cand. Veti da dovada de multa ambitie la locul de munca, unde s-ar putea sa existe deja negocieri pentru o promovare. Nu uitati insa ca aveti tendinta sa acceptati sarcini in plus, ceea ce ar putea deveni o problema in noul rol. Daca aveti copii, s-ar putea sa intrati in conflict din cauza unui subiect pe care il considerati nepotrivit.



Scorpion

Astazi veti beneficia de o atitudine pozitiva, benefica, ce nu poate fi influentata de un eventuale mici conflicte nici in familie, nici la locul de munca. Mai mult, abilitatea voastra de a ramane optimisti ii va determina si pe ceilalti sa va urmeze exemplul; modul in care va prezentati astazi ar putea fi molipsitor pentru cei din jur. S-ar putea ca un prieten sa va dezamageasca, probabil cu niste vorbe spuse la nervi; nu lasati acest lucru sa afecteze relatia de prietenie. Daca v-ati pus in plan sa faceti o investitie, aceasta este perioada perfecta, deoarece astrele vor fi de partea voastra in orice schimbare pe care o faceti. Aveti insa grija la cei care ar putea profita din nestiinta voastra.



Sagetator

Ar trebui ca astazi sa reflectati mai mult asupra deciziilor voastre, oricare ar fi acestea, deoarece orice pas impulsiv poate aduce cu el probleme. Sa nu fiti surprinsi daca cei din jur va vor critica pentru sinceritatea voastra, care de multe ori poate fi vazuta drept insulta. Exersati arta minciunilor nevinovate si veti observa o imbunatatire in relatiile cu ceilalti. In viata de cuplu, se anunta o perioada monotona, fara prea multa culoare; daca aceasta nu se remediaza in timp, ar putea fi inceputul unui sir lung de probleme. Veti fi predispusi unor complicatii la nivelul bilei, in special daca ati suferit si in trecut tot din aceasta cauza.



Capricorn

Astazi va puteti mandri cu sarmul pe care-l afisati, din plin, in toate relatiile voastre, inclusiv cele de la locul de munca. S-ar putea sa pierdeti o oportunitate foarte buna pentru un castig in plus, dar nu lasati acest lucru sa va afecteze ambitia; daca veti persevera, pana la urma veti reusi in ceea ce va propuneti. Se anunta schimbari in viata de cuplu; este posibil ca partenerul sa va faca o surpriza placuta. Daca nu sunteti intr-o relatie, s-ar putea ca acest lucru sa se schimbe in curand, in special daca ati cunoscut pe cineva nou. Nu va lasati influentati de membrii familiei atunci cand luati o decizie importanta, deoarece perspectiva lor nu va fi una obiectiva.



Varsator

Incercati sa nu ii provocati pe cei din jur la discutii in contradictoriu, in special in cadrul familiei unde exista si copii de fata. Se anunta o perioada dificila daca aveti copii, deoarece este posibil ca acestia sa va dezamageasca. Fiti intelegatori, in special daca acestia se afla la inceputul adolescentei. Daca starea de oboseala se inrautateste, este posibil ca stresul sa nu fie singura cauza; fiti atenti la consumul de vitamine si substante benefice, iar daca observati un deficit, nu lasati situatia sa se rezolve de la sine, pentru ca asa ceva nu se va intampla. Din punct de vedere financiar, veti observa ca stati foarte bine, insa fiti prudenti in continuare.



Pesti

Grupul de prieteni va reprezenta o sursa de stres pentru voi, chiar mai mult decat locul de munca; pe de o parte nici nu prea va simtiti in stare sa iesiti, mai ales ca psihic, pe de alta parte, vi se pare ca se asteapta prea mult din partea voastra. Nu va simtiti vinovati daca aveti tendinta sa evitati iesirile in oras din aceasta cauza; insa, daca situatia persista, s-ar putea ca aceasta solutie sa nu fie potrivita pe termen lung. Aveti grija atunci cand faceti o investitie si analizati bine bugetul, deoarece este posibil sa traiti cu impresia ca va permiteti mai mult decat in realitate. S-ar putea sa intalniti persoane noi la locul de munca, care ar putea influenta pozitiv viitorul carierei voastre.