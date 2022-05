Ucraina este marea cîștigătoare a Eurovision 2022. Pe ce loc s-a clasat R.Moldova

Ucraina este mare cîștigător al concursului Eurovision Song Contest 2022.



Astfel, Formația ”Kalush Orchestra” cu melodia ”Stefania” a cucerit inimele publicului european în acest an.



Reprezentanții Republicii Moldova, formația Zdob și Zdub și frații Advahov, care au interpretat piesa ”Trenulețul”, s-au clasat pe locul 7.



Potrivit regulamentului, viitoare ediție a concursului are loc în țara care a cîștigat ultima ediție a Eurovision. În condițiile în care în prezent în Ucraina are loc un conflict militar, unde va avea loc următoarea ediție a concursului deocamdată nu se știe.



Vezi m-ai jos clasamentul final al țărilor.