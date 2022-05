Cine sau ce a făcut „ușa de pe Marte”, recent descoperită de NASA?

Roverul Curiosity tocmai a trimis înapoi pe Pământ imagini cu ceea ce pare a fi „ușa de pe Marte”: o formațiune stâncoasă cu o formă la care nu ne-am fi așteptat să existe pe Planeta Roșie.



Formațiunea seamănă atât de mult cu o ușă încât am putea crede că duce către o ascunzătoare marțiană sau chiar către centrul planetei.



În orice caz, imaginea și caracteristica geologică pe care ne-o prezintă aceasta sunt suficiente pentru a inspira un film științifico-fantastic.



Ce este de fapt ușa de pe Marte?



Cu toate acestea, oamenii mai raționali de pe platforma Reddit au subliniat că ușa de pe Marte ar putea fi o fractură stâncoasă, adică rezultatul unui fel de tensiuni care a acționat asupra stâncii, făcând ca o bucată să se desprindă; este posibil ca și cutremurele de pe Marte să fi ajutat.



De fapt, cel mai mare cutremur înregistrat până acum pe Planeta Roșie s-a petrecut pe 4 mai 2022, iar oamenii de știință încă efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate locul în care s-a întâmplat și ce anume l-a cauzat, notează Science Alert.



În plus, deși formațiunea pe care am putea-o numi „ușa de pe Marte” poate părea a fi în mărime naturală în imaginația noastră, este posibil ca gaura din imagine să aibă doar câțiva centimetri înălțime în realitate, deși este dificil de stabilit cu exactitate pe baza imaginii.



Imaginea a fost făcută la o caracteristică geologică cunoscută sub numele de Pedimentul Greenheugh, de către Mast Camera de la bordul roverului Curiosity, pe 7 mai 2022.



Nu este prima dată când planeta Marte ne uimește cu peisajele sale



În anii în care am avut acces la prim-planuri ale planetei Marte de la sistemele de aterizare și de la vehiculele orbitale, am primit niște instantanee cu adevărat ciudate și minunate ale planetei roșii: cratere pline cu gheață, formațiuni stâncoase ciudate în forma literei V, munți scobiți și multe altele.



În ceea ce privește descoperirile înfricoșătoare din spațiu, care par să semene cu adevărate structuri „extraterestre”, este important să nu ne lăsăm imaginația să meargă prea departe atunci când privim imaginile.



Probabil vă amintiți „Cubul” de pe Lună, descoperit în 2021 de roverul Yutu 2 din China. După investigații suplimentare, s-a dovedit că „coliba extraterestră” era pur și simplu o altă stâncă, forma cuboidă fiindu-i dată de modul în care cădea lumina pe ea.



În mod similar, cel mai probabil ușa de pe Marte va avea în cele din urmă o explicație la fel de obișnuită… însă nimic nu ne oprește ca până atunci să speculăm cu privire la ce ar putea fi.