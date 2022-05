Trucuri ca să scapi rapid de kilogramele în plus

Dacă ai făcut imprudența să te sui pe cîntar și să constați că ai 3 kilograme în plus, nu dispera: iată cîteva trucuri care te ajută să topești rapid kilogramele:



Redu porţia



Cercetările arată că de-a lungul anilor, porţiile noastre s-au mărit considerabil. Mîncăm mai mult, deci consumăm, inevitabil, mai multe calorii, chiar dacă ne hrănim sănătos. La o masă nu ar trebui să mănînci mai mult decît îţi intră în căuşul palmelor - aceasta este dimensiunea stomacului tău şi porţia de hrană pe care o poate procesa fără efort prea mare.



Nu te lăsa păcălită de produsele "light"



Tu te repezi fericită la produsele "low-fat", dar citeşte cu atenţie etichetele. Cele mai multe dintre produsele "dietetice", conţin, de fapt, mai mult zahăr sau mai multă făină care să lege produsele fără grăsime şi să le dea un gust mai bun, ceea ce, de fapt, măreşte conţinutul caloric. Grăsimile din produsele "fără grăsimi" sînt de tipul carbohidraţilor slab calitativ, care ard repede şi sînt absorbiţi în fluxul sanguin, provocînd creşteri şi căderi rapide de energie, iar foamea se va instala mai repede. În plus, studiile arată că să mîncăm cantitativ mai mult din produse "de regim", consumînd mult mai multe calorii decît am ingera normal.



Ajută-ţi puţin metabolismul



Metabolismul ajută corpul să convertească hrana în energie. Dacă nu slăbeşti, metabolismul tău este puţin mai leneş şi are nevoie de ajutor.



-Adaugă proteine în meniu - corpul nostru arde de două ori mai multe calorii digerînd proteine faţă de atunci cînd procesează carbohidraţi



-Mănîncă mai condimentat - capsaicina dublează energia organismului pe un interval de 3 ore după masă şi ajută la secretarea unor hormoni care suprimă senzaţia de foame. Consumă (dacă stomacul ţi-o permite) ardei iuţi sau tabasco. Ghimbirul, de asemenea, creşte temperatura corpului şi rata metabolică în procent de 20% după masă.



Renunţă la sucurile acidulate



Acestea conţin cafeină, multă fructoză sau sirop de porumb şi foarte mult zahăr. În plus, dioxidul de carbon care se dispersează în stomac te balonează în exces.