Ce spun astrele azi, 11 mai

Berbec

Astazi ai mult de lucru, pentru ca esti pe ultima suta de metri cu o lucrare sau pentru ca ai de recuperat din urma. Este o zi a activitatilor de rutina si a celor care presupun precizie si talent organizatoric. Reusesti sa fii foarte eficient si atent la detalii, astfel ca rezultatele vor fi dintre cele mai bune. Unii Berbeci pot reorganiza o afacere, astfel incat sa le creasca profitul, constant, pe termen lung.



Taur

Ca urmare a diplomatiei, tactului si increderii in tine, poti obtine o avansare sau o crestere a popularitatii si credibilitatii. Un proiect nou are mari sanse sa devina un succes remarcabil, mai ales daca are legatura cu un domeniu artistic. Pe de alta parte, este o zi buna din punct de vedere sentimental. Simti ca relatia de iubire este din ce in ce mai stabila si serioasa.



Gemeni

Astazi te poti ocupa in mod eficient de activitati casnice sau iti poti asuma o serie de responsabilitati familiale. Oricum, esti foarte prezent in familie si mereu disponibil pentru cei dragi, care au nevoie de tine pentru rezolvarea unor probleme. De asemenea, astazi poti lua niste decizii pe termen lung, cu privire la casa, camin sau bunuri patrimoniale.



Rac

O zi exceptionala sub aspectul comunicarii, examenelor, calatoriilor si activitatilor administrative. Poti purta o discutie foarte importanta si edificatoare pe marginea unui contract. Aceasta discutie, cu un prieten sau un colaborator, poate dizolva niste suspiciuni sau neclaritati care au existat pana acum si te-au facut sa stai pe loc. Totusi, daca ai de semnat un act oficial, citeste-l cu atentie si asigura-te ca esti la curent cu toate detaliile.



Leu

O zi excelenta, in plan profesional si financiar. Daca vrei sa pornesti o afacere, sa semnezi un contract, sa initiezi discutii referitoare la salariu, acum este momentul. Astazi, te poti afirma pe plan social si profesional, prin talentul organizatoric si confirmarea calitatilor. Asadar, nu e deloc indicat sa stai in umbra sau sa fii modest, ci sa iesi in fata si sa arati de ce esti in stare.



Fecioara

Luna aflata in semnul tau zodiacal te inzestreaza cu simt practic, seriozitate si rigurozitate, in tot ceea ce faci. Sunt avantajate activitatile administrative, demersurile legate de acte oficiale sau institutii publice, precum si cele care vizeaza calatoriile in strainatate. Este o zi buna pentru planificare, organizare si documentare. Studiile inalte sunt de asemenea un domeniu de interes major, asa ca nu e exclus sa te inscrii la un curs.



Balanta

Astazi, fie dedici foarte mult timp unei persoane apropiate care are nevoie de tine, fie simti nevoia sa fii mai mult singur si sa reduci cat poti, timpul de lucru. Oricum, te simti obosit si fara energie, in urma unor zile solicitante, asa ca cel mai indicat ar fi sa te relaxezi si sa te odihnesti. Excesele de orice fel, dar mai ales cele alimentare, ar trebui evitate.



Scorpion

O zi fructuoasa, in ce priveste relatiile sociale si de prietenie. Primesti sprijin de la prieteni, cunosti oameni interesanti care-ti dau sfaturi utile, prin urmare este momentul sa renunti la suspiciuni si sa ai mai multa incredere in cei din jur. Lucrand in echipa si fiind cooperant, poti avea rezultate foarte bune, in plan profesional si in activitatile sociale.



Sagetator

O zi cu adevarat minunata, in ce priveste ambitiile profesionale si ascensiunea in cariera. Incep sa se vada primele roade, in urma pasilor mici, dar siguri, din ultimele luni. Este posibila o schimbare a strategiilor de afaceri, in urma careia speri sa castigi mai mult in mod constant. Chiar daca beneficiile nu se vad imediat, ai incredere ca vor veni si aplica ideile care-ti vin astazi.



Capricorn

Astazi iti este stimulata dorinta de a calatori in strainatate si probabil ca vei face niste planuri in acest sens. Pe de alta parte, te preocupa evolutia spirituala si dezvoltarea personala, asa ca este foarte posibil sa faci niste pasi in acest sens. Poate fi vorba despre lecturarea unei carti bune, de documentare, sau de discutii interesante, cu persoane mai in varsta sau mai intelepte.



Varsator

O zi a introspectiei si autoanalizei sau a preocuparilor legate de finante si bunuri patrimoniale. Unii Varsatori pot fi interesati de subiecte oculte sau psihologice, in speranta ca vor gasi niste raspunsuri valoroase. Altii, se pot ocupa de siguranta lor materiala, facand demersuri pentru obtinerea unei finanantari sau a unui credit sau, pur si simplu, administrandu-si judicios bugetul.



Pesti

Astazi iti creste interesul pentru relatii, parteneriate sau casatorie. Este o zi propice discutiilor referitoare la un contract sau o colaborare. De asemenea, poate fi vorba despre oficializarea unei relatii sentimentale de durata sau despre asumarea unor responsabilitati pe termen lung, intr-un parteneriat sau in relatia conjugala. Este o zi excelenta si pentru semnarea de documente oficiale.