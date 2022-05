Ce spun astrele azi, 9 mai

Berbec

Ziua iti aduce veselie si chef de aventuri. Pot apărea neplaceri in relatiile cu persoana iubita sau cu copiii, datorita banilor sau bunurilor folosite si administrate in comun. Fereste-te de cheltuieli nefondate! Aduna-ti fortele si concentreaza-te pe indatoririle profesionale, pentru ca la serviciu, sefii te pot trage la raspundere pentru neglijenta profesionala. Spre seara, delecteaza-te cu un hobby.



Taur

Sunt momente bune pentru a rezolva chestiuni familiale si treburi gospodaresti. Pe de alta parte, ar fi bine sa aloci timp si pentru a te vedea cu neamurile. A-ti putea depăna amintiri sau vă puteti sfătui in diverse probleme de viata. Datorita diferentelor de mentalitate, discutiile purtate astazi cu cei dragi te pot necaji, insa cu putin efort si bunavointa vei putea depasi neplacerile ivite.



Gemeni

Ai spor si succes in activitatile intelectuale, asa incat revizuieste-ti documentele, trimite mesajele importante sau discuta cu persoanele de care ai nevoie, atat in plan personal, cat si profesional. Pot aparea si calatorii pe distante scurte, fie pentru a rezolva demersuri profesionale, fie pentru a vizita pe cineva din anturajul apropiat. Spre seara, delecteaza-te cu o lectură amuzantă.



Rac

Se pare că ți se rotunjesc veniturile sau măcar afli vesti importante in legatura cu îmbunătățirea salarizarii tale de la un loc de muncă. Totuși, fii discret, retine cele aflate, pentru ca exista detalii umbite care sunt destul de neplăcute. Posibil sa se schimbe termenii si conditiile de desfasurare a unui parteneriat profesional. Sfatuieste-te mai intai cu cineva de incredere si apoi ia decizii.



Leu

Foarte usor poti rezolva chestiuni profesionale sau aplana conflictele de la serviciu. Chiar daca, stările tale de spirit sunt fluctuante, cu putin efort ai putea depasi orice disconfort fizic sau psihic. Pe de alta parte, rezerva-ti momente linistite si planifică activitatile pentru urmatoarele patru saptamani. Dupa-amiaza, invita-i pe cei dragi la o plimbare prin magazinele preferate.



Fecioara

Este o zi in care ar fi bine sa te odihnesti, sa te ocupi mai mult de treburi usoare si sa eviti aglomeratiile. Persoana iubita sau copiii îți pot crea neplăceri, datorita unor capricii de moment. Detaseaza-te de problemele lor si nu te lăsa șantajat emotional. Chiar ai nevoie de liniste, relaxare si compania oamenilor de incredere. Sunt posibile informatii prețioase despre cei dragi.



Balanta

Debutul săptămânii îți aduce in atentie relatiile cu persoanele influente din sfera profesionala. Este posibil sa afli informatii necesare la locul de munca. Cineva care te-a sustinut pana nu demult isi poate retrage sustinerea. Orienteaza-te spre alte persoane care te pot ajuta in demersurile tale profesionale. Dar fii discret si atent, pentru ca foarte usor iti poti deteriora imaginea publica.



Scorpion

Datorita rezolvarii unor demersuri profesionale, colegii si in special șefii iti vor recunoaște astazi meritele. Totuși, există si persoane care pot cauta nod in papură. De aceea fii pregatit sa răspunzi provocarilor care vin in avalanșă la locul de munca. Dupa-amiaza rezerva momente pentru a le petrece alaturi de membrii familiei. Acestia te pot sfatui de bine.



Sagetator

Esti preocupat astazi de subiecte filozofice. Fie ca vorbesti cu persoane erudite, fie cu prietenii aflați în țări straine, bagajul informational și se îmbogățește cu teme utile. Ar fi bine sa-ti planuiesti un program de instruire personala sau profesionala, dar si activitati culturale pe care sa le practici regulat. Minunat este că dispui și de un buget suficient pentru toate acestea.



Capricorn

Este o zi in care tema principala este legata de bugetul comun cu altii si relatii cu institutiile financiare. Inainte de a te avânta in planuri de investitii, achita-ti mai intai facturile sau datoriile de orice fel. Chiar daca ceilalti vor dori sa profite de pe urma agoniselilor tale materiale, dispui de suficienta forta pentru a dirija lucrurile in folosul tau.



Varsator

Relatiile cu ceilalti sunt provocatoare. Ai sanse bune de a vedea clar cine iti este aliat si cine doar își urmăreste interesele personale, profitând de energia si eforturile tale. Este bine sa pastrezi o anumita distanta fata de toată lumea, pentru că în umbră se țes conflicte greu de deslușit deocamdata. Dupa-amiaza, sfatuieste-te cu cineva de incredere vizavi de nemultumirile tale.



Pesti

La serviciu ai mult de lucru, dar colegii nu iti sunt prin preajma ca să te ajute. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organsimul iti este vulnerabil. O mica conversatie cu un prieten de incredere iti poate aduce zâmbetul de buze, dar si sfaturi utile atât pentru sanatate, cat si pentru rezolvarea chestiunilor profesionale. Dupa-amiza, relaxeaza-te alaturi de cei dragi.