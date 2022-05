O pictoriță din Ucraina și-a expus lucrările la un muzeu din Chișinău

În Sala panoramică a Muzeului de Istorie al orașului Chișinău a avut loc astăzi vernisajul expoziției de pictură „Liniștea pe care am pierdut-o” a pictoriței Veronika Vitvitska și un recital de muzică prezentat de compozitoarea Victoria Limaeva, ambele din Ucraina, informează MOLDPRES.



Solicitată de agenție, Valeria Suruceanu, directorul instituției, a menționat că, prin acest eveniment, Muzeul de Istorie a orașului Chișinău susține tinerele talente din Ucraina, care au ajuns departe de casă printr-o cale anevoioasă, legată de evenimentele dramatice din țara vecină.



Potrivit sursei citate, Veronika Vitvitska este artist plastic, originară din Kiev. A studiat Arte plastice tradiționale la Universitatea de Arte și Restaurare din Sankt Petersburg. Vizualizator 2D, 3D. Profesor de Artă plastică. Victoria Limaeva, magistru în muzicologie, profesoară de muzică, a absolvit Colegiul muzical ”M. Glinka” din orașul Dnepr și Universitatea Pedagogică de Stat din Berdiansk.



”În expoziția „Liniștea pe care am pierdut-o” a artistului plastic Veronika Vitvitska se reflectă trăirile interioare ale pictoriței, care a trecut prin momente terifiante, marcându-i viața și dându-i imbold pentru aceste creații. Însăși Veronika spune că în acest mod și-a exteriorizat trăirile. La Chișinău pictorița a făcut cunoștință cu persoane care au încurajat-o pentru o expoziție personală. Expoziție cuprinde optsprezece lucrări în tehnica acuarelă, prezentând momente de realitate dură pentru poporul ucrainean. Veronika Vitvitska a mai avut expoziții personale la Sankt Petersburg în 2017 și una la Chișinău în anul curent”, a mai spus Valeria Suruceanu.



Expoziția „Liniștea pe care am pierdut-o” poate fi vizitată la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău în perioada 6–12 mai 2022. Evenimentul este consacrat realității dramatice din țara vecină Ucraina.