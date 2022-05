Ce spun astrele azi, 7 mai

Berbec

Relatiile cu membrii familei sunt tensionate, insa cu putin efort si bunavointa vei depasi orice situatie neplacuta în acest weekend. Disputele ar putea porni de la filozofii de viata diferite. Fii intelegator si accepta si alte puncte de vedere. Pe de alta parte, orienteaza-ti energia spre activitati domestice de anvergura. Duminica, organizeaza mese festive sau iesiri in oras alaturi de cei dragi.



Taur

Zilele acestea sunt potrivite intalnirilor cu persoanele din anturajul apropiat. Minunat este ca ai ocazia sa iei legatura cu cei pe care vroiai demult sa-i vezi sau sa-i auzi. Chiar daca se pot isca si mici dispute pe teme cotidiene, treci peste si bucura-te de tot si toate. Duminica iti sunt recomandate linistea si confortul casei, alaturi de membrii familiei sau rudele dragi.



Gemeni

Sambata se intrezaresc cheltuieli necesare traiului zilnic. Temerile legate de bugetul disponibil pot lua amploare, dar numai daca le acorzi tu importanță. Selecteaza-ti prioritatile si rezuma-te la strictul necesar. Duminica se intrezaresc intalniri si dialoguri deosebite cu persoanele din anturajul apropiat. Iti sunt favorizate discutiile pe teme profesionale și călătoriile scurte.



Rac

Emotivitatea este accentuată si astfel reactiile tale fata de evenimente si semeni sunt disproporționate la finalul acestei săptămâni. Fiind preocupat mai mult de chestiunile profesionale, risti sa strici relatiile cu cei apropiati. Relaxeaza-te si tine cont de sfaturile celorlalti. Duminica vor aparea cheltuieli fie necesare traiului cotidian, fie pentru a oferi cadouri celor dragi.



Leu

Sunt zile bune în weekendul-ul acesta pentru a-ti alcătui planuri de viitor, pentru a renunța la idei, relatii sau situatii care nu iti mai sunt de folos. Ar fi bine sa te orientezi spre oameni de buna calitate si spre situatii care te ajuta in vreun fel sa te dezvolti personal sau profesional. Vorbeste despre tine si intentiile tale numai cu cei serioși.



Fecioara

Relatiile cu prietenii sunt provocatoare, de aceea ar fi ca in aceste zile de weekend sa iei legatura numai cu aceia in care ai incredere. Datorita acestor persoane sunt posbile dispute cu persoana iubita sau copiii. Fii prudent si pastreaza o echidistanta fata de toata lumea. Duminica, te poti ocupa de treburi gospodaresti, insa păstrează momente si pentru odihna.



Balanta

Finalul acestei saptamani este potrivit reevaluarii situatiei socio-profesionale in care te afli. Imaginea publica, relatiile cu sefii, autoritatile sunt rascolite si greu de pastrat intr-un climat armonios. Depinde numai de tine cum iti gestionezi aparitiile publice si contactele cu persoanele oficiale din mediul in care iti desfasori activitatea. Duminica, relaxeaza-te alaturi de prieteni.



Scorpion

Mentalul iti este foarte activ la finalul acestei săptămâni. Gândurile dau năvală, informatiile vin din surse diverse, iar ceilalti te solicita din plin. Este bine sa-ti selectezi atat discutiile, cat si activitatile prioritare. Sunt posibile vesti din si despre strainatate. Deocamdată, asculta ceea ce ti se spune, observa atent ce se petrece in segmentul legat de strainatate si lasa deciziile majore pentru urmatoarele zile.



Sagetator

Sambata este nevoie sa te ocupi de chestiuni financiare comune cu altii, respectiv achitarea unor facturi, taxe, relationarea cu institutii financiare. Fii prudent, deoarece exista un risc crescut de pierderi, erori in documente si neintelegeri de tot soiul. Duminica, răsfață-ți simțurile cu vizionarea unui spectacol de teatru, film, muzica sau abordeaza discutii filozofice cu cineva drag. Călătorii și planuri în acest sens.



Capricorn

Relationarea cu ceilalti te oboseste mult în aceste zile de weekend. Ar fi bine să-ți rezumi contactele la strictul necesar. Posibil ca partenerul de viata sau un colaborator sa-ti faca reprosuri vizavi de faptul ca esti foarte preocupat doar de tine, iar activitatile comune le-ai lasat de izbeliște. Duminica sunt momene bune pentru a te gândi pe indelete la sensul lucrurilor dincolo de aparențe.



Varsator

Este bine sa-ti ingrijesti sanatatea la finalul acestei saptamani. Oboseala acumulata, dar si o vulnerabilizare a sanatatii, de fundal își vor spune cuvântul. Pe cat posibil, folseste remediile bunicii, plimbarile in aer liber si mai ales, inconjoara-te de oameni dragi si de incredere. Duminica te vei simti mai bine, insa nu forta nota, chiar daca ceilalti te solicita mult. Multe activități de rutină.



Pesti

Sfârșitul acestei săptămâni aduce tensiuni în relatiile sentimentale. Fie ca este vorba despre persoana iubita, fie despre copii ai grija si lasa-le timpul si spatiul necesare pentru a-si duce traiul cum doresc. Deschide-ți sufletul spre nevoile si dorințele lor reale. Uneori, din prea multa iubire, apare riscul sa blochezi mersul firesc al evenimentelor in care esti implicat alaturi de cei dragi. Duminica, ingrijeste-ti sanatatea.