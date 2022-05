Ce spun astrele azi, 6 mai

Berbec

Astazi poti fi mai sensibil la nevoile celor dragi, mai inclinat spre amintiri si melancolie. Te preocupa probleme care tin de familie, ti se poate face dor de parinti, mai ales daca nu i-ai vazut demult sau poti face un gest generos fata de acestia. Este o zi buna pentru treburi casnice sau pentru schimbari care vizeaza locuinta. Daca ai nemultumiri legate de cariera, astazi, acestea pot deveni mai prezente. Insa tot familia te ajuta sa te deconectezi.



Taur

Astazi probabil ca vei pune la cale o excursie impreuna cu familia, vei primi o invitatie din partea unor amici sau rude ori vei relua legatura cu niste cunostinte mai vechi. Este o zi propice pentru activitati tihnite, relaxante, alaturi de persoane, fata de care te simti in largul tau. Sunt favorizate insa si activitatile care implica miscare, deplasari, documente oficiale.



Gemeni

O zi favorabila, sub aspect financiar. In urma unor vesti de la serviciu, a unor schimbari profesionale radicale sau a descoperirii unor mijloace noi de a face bani, simti ca iti recapeti echilibrul in plan financiar si ca incepe sa se instaleze o stabilitate confortabila. Mai ales ca acum iti poti permite sa pui niste bani deoparte pentru o excursie, la care te tot gandesti de ceva vreme.



Rac

O zi exceptionala in ce priveste imaginatia, creativitatea si originalitatea. Astazi reusesti sa pasesti dincolo de confortul sigurantei, sa scapi de teama de necunoscut si sa iti stabilesti teluri inalte, pentru care esti dispus sa faci orice efort. Astazi ai capacitatea de a gasi niste solutii inedite care te ajuta sa solutionezi un contract cu cineva din strainatate. Pe de alta parte, nu este exclus sa-ti faci bagajele si sa pleci pe nepusa masa intr-o excursie.



Leu

S-ar putea ca astazi sa fii mai meditativ si mai rezervat decat de obicei. Atentia orientata spre interior te ajuta, pe de o parte, sa descoperi unele limite, inhibitii sau blocaje la tine, iar pe de alta parte, sa gasesti metodele prin care sa le depasesti. Este un moment propice pentru introspectie, autoanaliza si evaluare a actiunilor din ultima vreme. Chiar daca de regula nu-ti place introspectia, de data aceasta se poate dovedi foarte utila.



Fecioara

Este o zi excelenta pentru intalniri cu prietenii, pentru activitati recreative sau proiecte umanitare. Esti generos si-ti face placere sa te pui in slujba oamenilor, sa-i asculti si sa-i ajuti cum poti mai bine. Ai ocazia sa faci dovada altruismului, cand un prieten iti va cere sprijinul, iar tu vei lasa totul balta si vei fi acolo, pentru el. La randul tau, te bucuri de prieteni de calitate pe care poti conta in orice moment.



Balanta

In timp ce toata lumea din jur face planuri pentru weekend, tu iti framanti mintea cu tot felul de idei si strategii de crestere profesionala. Adevarul este ca astazi iti poate veni o idee de afacere, inspirata si originala. Sau te poti gandi la o colaborare noua, intr-un domeniu cu care nu ai avut nimic de-a face pana acum. Totul este sa-ti depasesti temerile si neincrederea si sa mergi pe intuitie.



Scorpion

Astazi esti creativ, inspirat si romantic. Viitorul iti apare intr-o lumina calda si simti ca poti lasa la o parte o serie de resentimente sau experiente neplacute din trecut. Este posibil sa te pregatesti de o excursie in strainatate sau sa planifici una, impreuna cu persoana iubita. Activitatile creative, discursurile publice sau demersurile administrative se bucura de succes.



Sagetator

Iata o zi care-ti poate aduce noroc nesperat in ce priveste banii si achizitiile materiale. Fie scapi ca prin urechile acului de o amenda, o cheltuiala sau o datorie, fie primesti o prima sau un bonus, fie se solutioneaza in mod spectaculos o problema legata de o mostenire, o sponsorizare sau o finantare. Este o zi excelenta pentru orice fel de demers, care vizeaza banii in comun cu un partener sau banii altora.



Capricorn

Luna in Rac activeaza zona parteneriatelor. Este un moment foarte bun pentru semnarea unui contract sau intrarea intr-o noua relatie, afectiva sau de afaceri. Este, de asemenea, o zi a relatiilor cu cei din jur si imaginii in lume. Fiind vorba de o zodie fertila, cum este cea a Racului, e o zi propice pentru hotarari si planuri legate de casatorie sau pentru unele schimbari benefice intr-o relatie de cuplu.



Varsator

Astazi pot veni vesti extraordinare, in ce priveste un loc de munca sau un proiect pe care-l asteptai demult. Fie ti se incredinteaza noi sarcini platite suplimentar, fie gasesti un loc de munca, in cazul in care erai in cautari, fie inventezi pur si simplu o noua sursa de venit. Este o zi a surprizelor in ce priveste latura financiara, dar e vorba despre surprize placute.



Pesti

O zi cu adevarat minunata, sub aspectul povestilor de dragoste romantice. Daca esti indragostit, probabil ca vei trai momente unice alaturi de persoana draga. Daca esti singur, nu este exclus sa cunosti pe cineva care-ti taie rasuflarea. Pe de alta parte, pentru unii nativi Pesti poate fi o zi fertila pentru conceperea unui copil.