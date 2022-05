Ce spun astrele azi, 5 mai

Berbec

Acasa, in familie se pot isca discutii aprinse, fie pe teme financiare, fie pe concepte si idei diferite intre generatii. Fii prudent si evita certurile sau declansarea unor conflicte, deoarece pe de o parte, sunt paguboase, iar pe de altă parte, vor dura mul timp. Este momentul sa-ti reevaluezi atitudinea si actiunile fata de membrii familiei si rude in general. Cultul domestic are nevoie de baze solide pentru a rezista in timp.



Taur

Relatiile cu anturajul apropiat sunt tensionate si cu greu se poate ajunge la intelegeri care sa reziste in timp. Este bine sa te feresti de discutii importante, de luarea deciziilor sau de a oferi sfaturi. Mentalul este bulversat si astfel foarte usor se poate gafa. De asemenea, pe parcursul zilei vei fi nevoit sa calatoresti in diverse scopuri. Selecteaza-ti prioritatile personale si apoi, daca iti mai raman timp si dispozitie, implica-te si in treburile altora.



Gemeni

Provocari apar dinspre segmentul financiar, in special au legatura cu veniturile tale din activitatea profesionala pe care o desfasori. Esti intr-adevar harnic, îți îndeplinești corect si la timp sarcinile de lucru, îți chibzuiesti fiecare cheltuiala, colegii si sefii te apreciaza, insa cand vine vorba de a primi plata aferenta eforturilor depuse constați ca este o mare diferenta. Hiba o poti depasi prin reconfigurarea mentalitatii vizavi de rapotul munca-efort-plata.



Rac

Astazi ai sanse sa privesti obiectiv la situatia in care te afli, la evenimentele in care esti implicat si la relatiile cu ceilalti. Debaraseaza-te rapid de persoanele nepotrivite si gaseste solutii optime de a te extrage din situatii sau evenimente care te consuma fara rost. Sigur ca poti întampina oprobiul celorlalti, mai ales a persoanelor care s-au obisnuit sa trăiască in umbra ta protectoare si dătătoare de forță. Profita de energia acestei zile și întoarce lucrurile in favoarea ta.



Leu

Pentru ca organismul te ajuta prea putin astazi este bine să-ți dozezi eforturile si să te retragi tu cu tine, departe de zumzetul cotidian. Chiar dacă ai treburi de rezolvat, cu putin efort si bunavointa te poti descurca linistit cu toate. Posibil să se accentueze afectiuni afecțiunile vechi, astfel ca eforturile fizice reduse, o dietă ușoară, o plimbare in aer liber iti sunt de mare folos. Evita luarea deciziilor importante sau angrenarea in discutii ample.



Fecioara

Este o zi in care poti beneficia de sfaturi utile din partea prietenilor si a protectorilor din segmentul profesional. Chiar daca unele informatii iti pot parea greu de crezut, totusi retine-le si pe cat posibil, depune eforturi sa le verifici. Pe de alta parte, cineva de incredere, care iti cunoaste activitatea socio-profesionala si viata personala iti va oferi solutii deosebite pentru imbunatatirea acestor sectoare de viata. Unele sunt radicale, dar merita luate in calcul.



Balanta

Esti solicitat la serviciu, dar se pare ca vei lua contact si cu persoane reprezentative din diverse institutii, firme sau contexte oficiale. Chiar daca esti apreciat, ti se respectă opiniile, felul in care muncesti, nemultumiri pot aparea de la banii, prea putini, pe care ii obtii in urma eforturilor depuse in campul muncii. Insa, pe de alta parte ai prea multe asteptari de la persoanele cu functie si asta este de fapt hiba pe care ar trebui sa o dizolvi.



Scorpion

Este o zi care abundă în discutii si intalniri cu persoanele din anturajul apropiat. Partenerul de viata sau colaboratorii iti pot reprosa faptul ca esti prea distant fata de chestiunile comune cu acestia, neglijându-ți fie indatoririle personale, fie pe cele profesionale. Sunt sanse mari, ca in urma celor petrecute astazi să-ți reajustezi filozofia de viata, dar si felul in care relationezi cu ceilalti. Spre seara, rafineaza-ti sufletul cu o lectura deosebita.



Sagetator

Segmentul financiar iti cere atentie si efort. Pe de o parte, este vorba despre achitarea facturilor curente, despre cheltuielile cotidiene, insa pot intra in discutie si chestiuni financiare de anvergură, cum ar fi plata unor credite catre institutii financiare, investitiile financiare pe termen lung, mostenirile sau partajele specifice unei separari de un partener de viata sau de afaceri. Rezerva momente si analizeaza evenimentele dincolo de aparențe.



Capricorn

Este dificil sa-ti intre cineva in voie. Ceilalti te solicita mult, insa mai ales partenerul de viata sau rudele apropiate. Bine ar fi sa privesti atent inspre sectorul partenerial si sa observi punctele tari si pe cele slabe din cadrul oricarei relatii parteneriale. De fapt, incet, sigur si discret se reconstruieste modul in care relationezi cu ceilalti si mai ales modul in care iti desfasori activitatea alaturi de un partener de viata sau de afaceri.



Varsator

Este posibil sa te necăjeasca unele afectiuni, mai ales acelea vechi și ignorate. De aceea, dozeaza-ti eforturile si la nevoie apaleaza la cei apropiati sa-ti ofere o mana de ajutor. Astfel ti-ar ramane timp sa te gandesti pe indelete la pozitia ta in cadrul unui grup de lucru sau la stilul de viata abordat pana acum. Este nevoie sa faci unele corectii, fie in mentalitatea ta vizavi de munca si implicatiile ei, fie in programul cotidian.



Pesti

Foloseste aceata zi pentru hobby-uri. Este un mod excelent de te relaxa, de a invata lucruri noi si chiar de a intalni persoane care împărtășesc aceleași pasiuni. Neplaceri pot aparea din partea persoanei iubite sau copiilor. Raționamentele tale de astazi sunt precare, de aceea exista riscul să-i înțelegi gresit pe ceilalti. Cei dragi tin la tine, te îndrăgesc in felul lor si chiar le pasă ce se petrece cu tine. Numai ca tu răstălmacești lucrurile fără rost.