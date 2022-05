Îmbrăcămintea naturală şi energia ei tămăduitoare

Deja nu este un secret că totul ce ne înconjoară, emană o anumita energie. Ştiţi de ce fel de energie este pătrunsă îmbrăcămintea pe care o purtăm? Şi ştiţi că energia ţesăturii are proprietăţi tămăduitoare?



Ar trebui să remarcăm imediat că lucrurile fabricate din materialele sintetice, au proprietăți nocive. Ţesăturile artificiale împiedică schimbul de energie al corpului cu mediul înconjurător. Iar pentru sănătatea organismului nostru, acest fapt este semnificativ. Prin urmare, gîndiţi-vă bine înainte de a îmbrăca articole din sintetică.



Altceva este îmbrăcămintea confecţionată din materiale naturale, ecologic pure. Aceasta nu este doar mai plăcută pentru corpul nostru, dar, uneori, avînd proprietăţi utile, poate înlocui chiar şi medicamentele. Şi acest lucru nu este surprinzător, deoarece materialele din care ea este confecționată, sînt pline de energie vie a naturii.



Privind în trecut, am constatat că vracii utilizau pentru vindecarea multor boli ţesături din diferite fibre. În acelaşi timp, ei luau în considerare chiar şi culoarea, definită pentru fiecare boală - terapia culorilor.



Pînza din in.

Cercetătorii moderni au studiat pînza de in şi au concluzionat că, datorită proprietăţilor sale unice, ea are un efect benefic asupra circulaţiei sîngelui, stimulează întregul organism şi chiar reduce oboseala. De asemenea, s-a constatat că hainele din in reduc riscul de a răci, pentru că încălzesc corpul.



Se presupune că îmbrăcămintea din în vară răcoreşte corpul, astfel încît multor dintre noi le place sa poarte aceste haine anume vara. Iar medicii din antichitate susţineau că, dacă purtaţi haine de in în timpul verii, adăugaţi în greutate şi, invers, în timpul iernii pierdeţi în greutate. Seminţele de in sînt folosite pentru a pierde în greutate, deaceea încercaţi să purtaţi tricouri din in.



Pînza de mătase.

Îmbrăcămintea şi articolele din mătase au proprietăţi energizante interesante. Mătăsurile sînt foarte utile pentru persoanele cu deficienţe ale circulaţiei sanguine deoarece pot încălzi şi usca pielea, în acelaşi timp.



Ţesătura de bumbac.

Articolele din bumbac sînt universale. Energia lor vindecătoare acţionează astfel că, în căldura verii, ele răcoresc plăcut corpul dvs., iar în frigul iernii vor încălzi la sigur şi vor păstra căldura. Bumbacul este uşor, alb, material curat şi hainele naturale din acesta emană bunătate şi gînduri pure. Nu este minunat? Vă rugăm să reţineţi.



În lumea întreagă designerii preferă materiale, fabricate din fibre naturale şi creează din ele capodoperele lor. Valoarea lor constă nu numai în croitorie, dar şi în calitatea înaltă a veşmintelor create.



Acum înţelegeţi importanţa hainelor confecţionate din diferite ţesături pentru sănătatea şi bunăstarea dvs. Alegeţi haine nu numai ghidîndu-vă de gust, dar, de asemenea, ţinînd cont de corpul dvs. şi el vă va mulţumi cu o sănătate bună şi, prin urmare, o stare de dispoziţie bună. Mult noroc!