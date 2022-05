Ce spun astrele azi, 4 mai

Berbec

Luna in Gemeni face din tine astazi o persoana foarte rationala. Stii sa pui problema, iei in calcul toate fetele problemei si esti capabil sa iei decizii fara sa te pripesti. Profita de asta, mai ales daca vrei sa trasezi linii clare in ceea ce priveste relatia cu partenerul de viata si cu asociatii! Poti accesa mijloacele necesare pentru a-ti pune in practica anumite aspiratii. Nu mai e insa timp sa gandesti, ci sa transpui in realitate ceea ce crezi.



Taur

Lucrurile sunt asa cum trebuie sa fie, exista o legatura in tot si in toate. Te poti convinge ca apar oamenii potriviti la locul potrivit. Interventia unui barbat poate sa faca acum putina ordine in viata ta, asa ca accepta-i darul pe care-l are pentru tine: un cadou, o surpriza, un avantaj. Se pot aranja lucrurile in asa fel incat sa-ti fie bine din punct de vedere financiar. Activitatea profesionala iti poate aduce satisfactii masurabile, cresterea fiind dublata si de o stabilizare.



Gemeni

Luna e in zodia ta. Asa ca, daca te intrebi ce e cu tine, de ce esti mai calm, mai asezat, de ce ai mai multa putere de concentrare, acum stii de ce. Esti mult mai atent la partenerul de viata si la copii, mai echilibrat si mai responsabil. Nu ezita sa arati asta! E timpul sa te implici foarte serios in relatia de cuplu si sa iei asupra ta ceva de care tot ai incercat sa fugi. Viitorul relatiei poate depinde de asta.



Rac

Seriozitatea si responsabilitatea te caracterizeaza astazi. Nu lua totusi lucrurile prea in serios si incearca sa faci totul cu placere. Atentia ta este indreptata spre nevoile familiei, spre treburile casnice. Poti face astazi ca inclusiv relatia cu cei dragi sa fie mai stabila, sa aiba premise bazate pe cinste si integritate. In plus, poti avea parte de o revelatie sau de o concretizare in sfera profesionala. Iti poti da seama ce vrei si, pentru ca totul este mai clar, poti face ca lucrurile sa se intample.



Leu

Ziua de astazi poate pune ordine intr-un haos de idei care te-au bantuit in ultima vreme. Ai puterea de a gandi clar, logic, de a lua in calcul toate posibilitatile. Intelegerile, contractele, bazele unor colaborari care se bat astazi in cuie au toate sansele sa fie pe termen lung. Ajungi la un numitor comun cu prietenii si oamenii din anturaj. Poate fi vorba pentru tine de materializarea unui vis, de concretizarea a ceva ce faci cu placere si cu tot sufletul.



Fecioara

Sa vezi si sa nu crezi. Spiritul tau analitic te poate impiedica astazi sa te bucuri cu totul de un eveniment profesional favorabil, de niste venituri sau de perspectiva lor. Inconstient, esti programat sa crezi legea lui Murphy care spune ca, daca totul pare perfect, cu siguranta a fost scapat ceva din vedere. Asa ca lasa grijile si nu mai intoarce totul pe toate partile! Lucrurile se pot aseza asa cu trebuie si in familie. Ai putea primi daruri, donatii sau ar ptea aparea chiar o discutie despre o mostenire. Ia totul asa cum vine, nu mai judeca nimic si nu te mai indoi!



Balanta

Aspiratii inalte cau au incoltit de ceva vreme in mintea ta pot sa iasa astazi la suprafata si sa prinda forma. Ceilalti ar putea simti la tine o schimbare de optica, de perspectiva, de gandire si poate chiar de mentalitate, Parca ceva te-a facut sa intelegi mai mult, sa vezi lucrurile altfel si sa devii alt om. Iar azi poti actiona in deplina concordanta cu noul nivel de perceptie asupra lucrurilor. In proiectele tale iti implici si partenerul de viata sau asociatii, colaboratorii. Ai puterea de a-i influenta pe ceilalti si de a-i misca in directia punctului tau de vedere.



Scorpion

Astazi s-ar putea sa ai impresia ca ti-a pus Dumnezeu mana in cap. Chiar daca nu vezi, “pe la spate”, in culise, asa se aranjeaza lucrurile. Poti fi beneficiarul unor jocuri care nu-ti sunt acum pe deplin cunoscute, dar de al caror rezultat pozitiv nu trebuie sa te indoiesti. Efectele benefice sunt de natura financiara, iar incurajarile vin dinspe locul de munca. Tot ce trebuie sa faci e sa nu te opui, sa lasi lucrurile sa se intample si, in mod special, sa ai multa rabdare.



Sagetator

Relatia cu persoana iubita si cu copiii se poate aseza astazi pe un drum pe care ti-l asumi pe deplin. Sunt incurajate initiativele cu bataie pe termen lung. Traversezi probabil un moment in care te concentrezi pe ceea ce lasi in urma ta, indiferent de varsta pe care ai avea-o acum. Asadar, fie ca e vorba ca te gandesti la o casa, la o asigurare, la o carte pe care sa o scrii sau la un copil pe care sa-l faci, simti ca trebuie sa lasi o amprenta in lume. Relatia de cuplu capata stabilitate, asa ca abandoneaza indoielile si nu ezita sa construiesti ceva pentru care trebuie sa te inhami la o caruta!



Capricorn

Esti atat de preocupat astazi de problemele profesioanle incat abia daca ai timp sa te mai gandesti si la altceva. Numai ca provocarile de alta data pot imbraca acum forma unor sanse. Asa ca pregateste-te sa inhati din zbor o oportunitate pe care o meriti. Imaginea ta este sustinuta astral, asa ca ai trecere la persoanele cu rol de autoritate. Beneficiile se revarsa insa asupra vietii de familie. Ti se poate demonstra ca nu au indurat degeaba anumite obstacole pe care acum le poti darama.



Varsator

De cand n-ai mai avut ocazia sa ti se umple cu adevarat sufletul si sa vezi cate esti de iubit si de apreciat! Astazi, universul conspira in aceasta directie. Tot ceea ce ti se intampla iti produce placere si satisfactii, un sentiment de implinire. Si nu e vorba de ceva efemer, ci de implicarea ta intr-un proiect pe termen lung, cu beneficii promitatoare. Poti face pasul de la abstract la concret. Ideile se contureaza si pot prinde forma printr-o intelegere parafata verbal sau scris.



Pesti

S-ar putea sa petreci nu o zi spectaculoasa, incitanta, ci una stabilizatoare, in care se aranjeaza niste lucruri. Cam esti omul potrivit la locul potrivit. Oportunitatile pe care le ai imbraca chiar forma oportunismului. Cineva vine cu ideea, tu ii dai continut. Chiar e indicat sa speculezi acum fiecare moment, pentru ca banii vin de pe urma efortului si a initiativelor pe care le au altii. Atragi foarte usor resursele si te preocupa confortul material. Gandeste ca e bine sa castigi, indiferent de natura activitatii, pentru a atrage prosperitatea pe care o meriti!