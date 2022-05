După o pauză de doi ani, o localitate din Italia găzduieşte renumitul Festival al Luminilor

Comuna Bressanone din Italia găzduieşte renumitul Festival al Luminilor. După o pauză de doi ani, din cauza situaţiei epidemiologice, evenimentul a revenit. Străzile şi clădirile din regiune s-au transformat într-un adevărat spectacol de lumini, culori şi decoruri. Tematica evenimentului este apa. Scopul organizatorilor este să atragă atenţia oamenilor asupra schimbărilor climatice, care ar putea duce la secarea râurilor, transmite Mesager.







Vizitatorii veniţi la festival din întreaga lume au admirat lucrările artistice.



„Este minunat. E fantastic. Nu mă aşteptam la asta pentru că nu ştiam nimic despre acest festival al luminii. Este pur şi simplu încântător, nu am cuvinte. Prestaţia artiştilor este perfectă”;



„Cred că este foarte frumos. Luminile şi nu numai. Totul e minunat”.



Artişti din 10 ţări şi-au expus lucrările pe străzile comunei Bressanone, tematica festivalului fiind apa.



„Culorile industriei modei ajung adesea în râuri şi vopsesc apa în culorile modei respective. Aşa că am preluat această idee sau această problemă în instalaţia mea, iar ceea ce vedeţi aici sunt benzi de ţesătură care sunt atârnate la uscat, la fel ca în industria modei. Aici este proiectat un videoclip care arată un râu vopsit într-o culoare la modă”, susţine Petra Poli, artistă.



„Apa are o importanţă crucială în Bressanone. Avem două râuri. Avem douăzeci şi două de fântâni în centrul istoric al oraşului. Apa curge din munte. Tema apei are o semnificaţie aparte pentru festivalul nostru”, menţionează Werner Zanotti, director Festival.



Toţi cei care vor să admire operele de artă o pot face până în data de 22 mai.