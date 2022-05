Ce spun astrele azi, 3 mai

Berbec

Esti o companie agreabila, pentru ca ai umor si esti foarte abil in comunicare. Poti sa sustii cu succes orice examen, interviu sau negociere, insa nu te grabi sa iei decizii importante sau sa dai raspunsuri finale. Cel mai bine este sa-ti iei timp de gandire, pentru orice raspuns pe care-l ai de dat. Dupa-amiaza poti fi destul de distrat la locul de munca, prin urmare esti predispus la tot felul de greseli. Activitatile meticuloase nu-ti plac deloc si probabil ca le vei lasa balta pana la urma.



Taur

Luna activeaza zona banilor in horoscopul general, ceea ce inseamna ca astazi iti sta gandul la cheltuieli, achizitii, calcule. Atentie la tendinta de a lasa banii sa-ti scape printre degete. Pe de alta parte, Luna in Gemeni te ajuta sa fii inspirat, astfel ca, daca esti liber profesionist sau te gandesti la niste venituri extra salariale, poti astazi sa pui in practica idei bune in acest sens.



Gemeni

Dupa un weekend ceva mai linistit, astazi iti iei revansa. Luna se afla in semnul tau zodiacal si-ti da apa la moara, asa ca ai un chef nebun de vorba. Sigur ca exista riscul sa mai spui si ce nu trebuie, ba chiar te poti aventura in a face niste promisiuni, pe care nu esti sigur ca le vei putea tine. Este posibil ca si in domeniul profesional sa iei niste decizii, de care familia nu pare prea incantata.



Rac

Cu siguranta ai multe lucruri de rezolvat, dar se pare ca nu prea poti tine pasul cu ele. Simti ca nu-ti ajunge timpul sau tinzi sa vezi piedici peste tot, asa ca cel mai bine ar fi, sa te ocupi doar de probleme urgente sau care nu necesita un consum prea mare de energie. Pe de alta parte, astazi poti intra in posesia unor informatii sau documente valoroase, care explica anumite blocaje legate de un parteneriat.



Leu

Este o zi frumoasa, sub aspectul relatiilor sociale si iesirii la rampa. Talentul oratoric si simtul umorului, te pot ajuta sa iesi din orice incurcatura.Totusi, daca ai in vedere o discutie pe marginea unui proiect nou, alege prima parte a zilei, care ofera sanse mult mai mari, de a obtine ceea ce doresti. Spre seara, nu sunt recomandate astfel de discutii, mai ales daca se refera la bani, pentru ca esti tentat sa faci compromisuri.



Fecioara

O zi care poate aduce dicutii cu sefii, sedinte sau intalniri de afaceri. Daca acestea au loc pana in orele pranzului, ai toate sansele sa iesi castigat, pentru ca stii sa te faci ascultat si sa-ti obtii drepturile, gratie discursului argumentat si coerent. Dupa-amiaza, poti intra foarte usor in dispute la serviciu, pentru ca nu dispui de aceeasi flexibilitate si tinzi sa fii rigid in fata schimbarilor.



Balanta

In prima parte a zilei, te ocupi cu succes de activitati administrative sau demersuri juridice. Ai sprijinul partenerului de viata in tot ce intreprinzi si poti face planuri de viitor indraznete, impreuna cu acesta. Pe de alta parte, este o zi propice pentru calatorii, examene sau discursuri publice. Pe de alta parte, astazi te bucuri din plin, de recunoasterea talentelor si meritelor. Te simti respectat si admirat.



Scorpion

Luna plasata in zona banilor altora inlesneste demersurile facute in sensul obtinerii unui imprumut sau a unei finantari. Pe de alta parte, partenerul de viata te poate ajuta cu o suma de bani, pentru a depasi un impas. Dupa-amiaza poti afla vesti neplacute despre o ruda sau pot aparea cheltuieli neasteptate, care-ti destabilizeaza bugetul.



Sagetator

Ai foarte multa energie, iar daca de obicei esti o fire temperamentala, probabil ca vei fi destul de impulsiv. Totusi, daca reusesti sa-ti canalizezi energia spre actiuni constructive, poti realiza lucruri minunate cu un proiect, gandit cu ceva timp in urma. Un prieten mai in varsta, s-ar putea sa dezaprobe unele initiative ale tale. Asculta-i parerea, dar in final, actioneaza cum iti dicteaza inima.



Capricorn

Este posibil sa fii pus in situatia de a face dovada calitatilor tale la serviciu, in timp ce altcineva incearca sa preia controlul si sa-si asume meritele tale. Solutia este sa accepti confruntarea si nu sa dai inapoi. In final, vei iesi basma curata, iar aceasta experienta te poate invata sa fii mai riguros si mai responsabil. In prima parte a zilei, poti lua niste decizii inspirate legate de familie.



Varsator

Experientele traite astazi te ajuta sa scoti la iveala noi calitati si talente unice. Ai capacitatea de a -ti exprima deschis sentimentele si primesti in schimb sprijinul total si neconditionat al persoanei dragi. Este o zi excelenta pentru creatie artistica, exprimare elocventa a ideilor si expunere publica. In cazul in care vrei sa incepi un proiect nou, nu te lasa oprit de lipsa banilor, ci cauta solutii.



Pesti

Se pare ca neincrederea in viitor si instabilitatea emotionala sunt temele centrale ale zilei. Izolarea, insa, nu-ti e de niciun ajutor, ci dimpotriva. Accepta ajutorul celor din jur si incearca sa fii ingaduitor si flexibil, in tot ce faci. Astfel, iti vei imbunatati starea de spirit si in plus, vei evita animozitatile, care sunt posibile mai ales in familie. Sfaturile venite de la o persoana mai in varsta se vor dovedi extrem de utile.