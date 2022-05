5 obiceiuri simple de dimineață care te vor ajuta să slăbești

De modul în care începem ziua depinde cît de reușite și fructuoase vor fi orele rămase. Unele obiceiuri de dimineață stabilesc o dispoziție excelentă și vă ajută să vă urmați planul toată ziua, să vă aflați într-o stare bună de spirit și să vă alimentați echilibrat. ELLE vă spune ce obiceiuri contribuie la pierderea în greutate, transmite Noi.md.



1. Cina bogată în proteine

Este clar că cina nu este o rutină de dimineață. Cu toate acestea, ultima masă a zilei are un impact semnificativ asupra dimineții următoare. Dacă cu o zi înainte ați făcut o alegere în favoarea unei cina bogate în proteine, atunci dimineața nu veți avea sentimentul puternic de foame, ceea ce înseamnă că veți putea face o alegere în favoarea unui mic dejun sănătos și a unei porții adecvate. O cină cu carbohidrați, dimpotrivă, contribuie la faptul că te trezești flămînd și cauți consolare în carbohidrații simpli, ceea ce duce la niveluri mari de insulină și la o altă masă bogată în calorii. În plus, proteina susține perfect metabolismul noaptea, ceea ce înseamnă că în timpul somnului poate fi ars și un pic de grăsime.



2. Lumina

Organismul nostru este puternic influențat de lumina soarelui: ea nu doar ne trezește dimineața, ci ne ajută și să pierdem în greutate. Lumina zilei activează metabolismul chiar și pe vreme înnorată. Dacă vă accelerați metabolismul imediat după somn, ardeți automat mai multe calorii. Apropo, chiar și 20-30 de minute de lumină naturală pe zi ar trebui să fie suficiente pentru a afecta procesul de slăbire.



3. Faceți-vă patul

Ce legătură are pierderea în greutate cu făcutul patului? Acesta este un truc psihologic, dar poate ajuta și la pierderea în greutate. Cei care fac patul dimineața dau dovadă de voință. Iar voința în pierderea în greutate este întotdeauna utilă. Un astfel de truc pentru subconștientul nostru este asociat cu faptul că vă controlați viața și, prin urmare, alimentația.



4. Micul dejun

Nu renunțați la el dacă doriți să pierdeți în greutate. Un mic dejun echilibrat ajută la evitarea supraalimentării și a gustărilor dulci. Dacă organismul tău primește toți nutrienții importanți dimineața, cel mai probabil vei mînca mai puține calorii pe parcursul zilei. Apropo, micul dejun ideal este un amestec de carbohidrați complexi și proteine, de exemplu, ouă amestecate pe pîine de cereale sau fulgi de ovăz cu iaurt natural și fructe. Dar dacă nu puteți mînca nimic dimineața sau practicați postul la intervale, desigur, nu trebuie să vă impuneți să mîncați.



5. Cîntăriți-vă regulat

Desigur, cifrele de pe cîntar nu reflectă întotdeauna starea reală a lucrurilor și în problema figurii merită să ne concentrăm asupra volumului și a stării interioare. Cu toate acestea, cîntărirea dimineața la aceeași oră (de preferință pe stomacul gol) este un obicei excelent pentru cei care doresc să-și cunoască mai bine corpul și să-și monitorizeze greutatea. Cîntarele vă ajută să orientați și să înțelegeți de la ce mîncare cîștigați în greutate.