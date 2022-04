Ce spun astrele azi, 29 aprilie

Berbec

Luna se afla in semnul tau zodiacal si iti confera farmec personal irezistibil, dinamism, pofta de viata, curaj si o uriasa putere de convingere. Practic, astazi nu-ti sta nimic in cale, orice ti-ai propune sa realizezi. Esti autentic, spui fara ocolisuri ce simti si gandesti, iti sustii punctul de vedere combativ si ferm, prin urmare reusesti sa ii inspiri si pe cei din jur sa te aprobe si sa te urmeze. Este si o zi a marilor aspiratii si ambitii, atat in relatii cat si in cariera.



Taur

O zi mai degraba de introspectie si izolare, decat de actiune. Asadar, astazi ar fi bine sa te ocupi doar de lucruri urgente sau care necesita un consum redus de energie. Este insa o zi buna pentru acumulare de informatii si pentru o evaluare atenta, a riscurilor pe care le implica niste demersuri oficiale. Da-ti voie sa te relaxezi si chiar sa lenevesti, daca asta iti doresti. Concluziile la care ajungi in aceste zile, iti vor fi foarte utile peste doua zile, cand vei face niste schimbari in viata ta.



Gemeni

O zi interesanta, sub aspectul relatiilor sociale si de prietenie. Esti plin de viata si ai un entuziasm molipsitor, care face ca ideile tale, sa gaseasca imediat sustinatori si sa fie materializate. Pe de alta parte, poate fi o zi cu multe intalniri, discutii si deplasari, asa incat nu prea vei avea timp sa-ti tragi sufletul. Dar pentru ca la baza acestora stau idei inovatoare, iar conversatiile sunt atat de interesante, pur si simplu nu mai ai nevoie de nimic altceva.



Rac

O zi a afirmarii profesionale si prestigiului. Esti hotarat sa iei atitudine, pentru a indrepta o serie de lucruri in cariera. Prin urmare, nu te sfiesti sa-ti exprimi punctul de vedere, deschis si direct, chiar daca unii vor fi deranjati de modul transant in care pui problema. De fapt, discutiile si demersurile incepute astazi, vor continua timp de cateva saptamani, perioada in care iti vei construi si consolida, atat imaginea si credibilitatea, cat si pozitia sociala, chiar cu riscul de a starni reactii ostile.



Leu

O zi a demersurilor oficiale si a activitatilor legate de studii, examene sau calatorii lungi. Poti discuta pe marginea unui contract sau te poti decide sa urmezi un curs, de pe urma caruia sa obtii o diploma foarte utila. De asemenea, ziua de astazi poate aduce discutii interesante cu persoane elevate sau influente, care te ajuta sa te hotarasti cu privire la o alegere importanta. Cert este ca esti in plin proces de confirmare a pregatirii profesionale si de ascensiune profesionala.



Fecioara

Astazi ai tendinta sa ceri si sa astepti foarte mult, de la partener si nu numai. Asta te poate face destul de capricios, iar in cele din urma te aduce in postura de a-ti petrece timpul liber singur sau intr-o stare de spirit nu tocmai grozava. Incearca sa-ti exprimi deschis dorintele, fara a avea pretentia ca celalalt sa le intuiasca sau sa ia initiativa in toate situatiile. Pe de alta parte, ziua de astazi poate aduce oportunitatea unei colaborari sau a unui contract pe termen lung.



Balanta

Probabil ca astazi esti mult mai receptiv la parerile si nevoile celor din jur. Te deschizi foarte mult catre viata sociala, care ti-a cam lipsit in ultima vreme. In acest sens, poti sa faci gesturi conciliatoare si poti sa provoci anumite persoane cu care ai fost in tensiune, la o discutie clarificatoare. Astfel, ai ocazia sa restabilesti armonia si sa solidifici anumite relatii, inclusiv cu partenerul de viata. Imaginea sociala este si ea foarte importanta, asa ca vei face tot posibilul sa iesi in evidenta cu ceva nou.



Scorpion

Luna in Berbec, plasata in zona muncii si activitatilor de rutina, te provoaca sa fii eficient, activ, organizat dar si dominator. Chiar daca nu esti foarte cooperant si nu reusesti sa functionezi foarte bine in echipa ci mai mult pe cont propriu, macar solutiile gasite de tine si strategia adoptata, vor da roadele scontate. Este posibil insa sa impui niste schimbari in echipa sau in modul de lucru, cu care nu toata lumea va fi de acord.



Sagetator

O zi cu adevarat minunata, mai ales sub aspectul relatiei amoroase. Luna in Berbec, plasata in zona iubirii si creativitatii, te face foarte demonstrativ si elocvent, in manifestarea trairilor si sentimentelor.Nu este exclus, ca ziua de astazi sa fie un inceput, pentru o relatie de dragoste pasionala. Daca esti deja intr-o relatie, aceasta va fi revigorata, prin gesturi frumoase, indraznete dar romantice, care vor ajunge direct la inima persoanei dragi.



Capricorn

In continuare, te concentrezi asupra familiei si caminului. Probabil ca vor aparea niste probleme pe care trebuie sa le rezolvi urgent si care necesita mult timp si mai multi bani decat ai fi dispus sa cheltuiesti acum. Pe de alta parte, te poti gandi sa faci unele schimbari in casa sau sa achizitionezi un obiect valoros pentru locuinta ta. Una peste alta, poate fi o zi destul de agitata, asa ca incearca sa-ti pastrezi calmul si sa iei lucrurile exact asa cum sunt.



Varsator

O zi numai buna pentru a te ocupa de activitati administrative, de rezolvarea unor probleme care tin de documente sau de planificarea unor deplasari. Este posibil ca astazi sa vina spre tine o cantitate uriasa de informatii, asa ca fii receptiv. Unele pot fi valoroase, chiar daca par simple zvonuri. Este de asemenea o zi buna si pentru examene, pentru inscrierea la un curs sau pentru intalniri si negocieri.



Pesti

Se pare ca astazi, iti canalizezi intreaga energie spre segmentul financiar. Te gandesti la bani, vorbesti despre bani si intreprinzi actiuni in sensul inmultirii lor. Adevarul este ca in curand va incepe o perioada favorabila, din punct de vedere al castigurilor banesti provenite din munca proprie. Este momentul sa-ti pui la treaba talentele, chiar si pe cele neexplorate pana acum. Este posibil chiar sa-ti descoperi noi calitati sau chiar vocatia.