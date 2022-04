Donald Trump, amendat cu 10.000 de dolari pe zi. Care este MOTIVUL

Fostul preşedinte american Donald Trump a fost condamnat luni de un judecător din New York la plata a 10.000 de dolari pe zi atât timp cât el refuză să furnizeze documente contabile şi fiscale în cadrul unei anchete de drept civil asupra grupului său, informează AFP şi Reuters.



"Aceasta este o victorie majoră, un tribunal a decis în favoarea noastră pentru a-l condamna pe Donald Trump pentru obstrucţionare", a scris pe Twitter procuroarea generală a statului New York, democrata Letitia James.



"Donald Trump trebuie să plătească 10.000 de dolari în fiecare zi în care el va continua să sfideze ordinul curţii de a prezenta documente biroului meu", şi-a mai exprimat satisfacţia procuroarea generală, care continuă de ani de zile o anchetă asupra unor posibile fraude în practicile fiscale ale Trump Organization.



Pe 17 februarie, Letitia James a obţinut ca un judecător new-yorkez să-i ordone miliardarului republican, precum şi copiilor săi Donald Jr. şi Ivanka, să depună mărturie sub jurământ în cadrul acestei anchete, o decizie împotriva căreia familia Trump a înaintat apel.



Însă tribunalul a mai cerut să fie prezentate înainte de 31 martie o serie întreagă de documente contabile şi fiscale asupra Trump Organization. În faţa absenţei unui răspuns, Letitia James a ripostat încă o dată la Curtea Supremă a statului New York, cerând ca aceasta să-l declare pe Trump responsabil de "obstrucţionare, pentru refuzul lui de a se conforma unei decizii a unui tribunal".



Procuroarea generală a New Yorkului suspectează Trump Organization că a supraestimat "în mod fraudulos" valoarea proprietăţilor imobiliare atunci când cerea credite bancare şi că le-a subestimat la fisc pentru a plăti impozite mai mici.



În paralel cu această anchetă de drept civil, o anchetă penală distinctă a fost declanşată în Manhattan asupra unor posibile fraude financiare în cadrul grupului Trump.