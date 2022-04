Tradiţia datului în scrânciob, de Paşte, încă este păstrată la Căinarii Vechi

Multe dintre tradiţiile care cândva erau respectate cu stricteţe, astăzi, sunt date uitări. An de an, copiii mergeau la vecini sau rude pentru a se da în scrânciob. Cândva, acest obicei de Paşte era foarte răspândit în întreaga ţară, acum însă puţini îi mai cunosc semnificaţia. În satul Căinarii Vechi din raionul Soroca tradiţia nu este uitată. Copiii care vin să se dea în scrânciob, drept răsplată primesc ouă roşii. Se spune că celui care se dă în scrânciob îi va merge bine tot anul, relatează Mesager.







Dis-de-dimineaţă la scrânciobul familiei Manea din Căinarii Vechi, raionul Soroca, copiii veneau rând pe rând. Gospodina casei spune că acest obicei din bătrâni este transmis nepoţilor pentru a nu fi dat uitării.



„A doua zi am făcut special un scrânciob, pentru nepoţi, pentru copiii din mahala ca să fie ograda plină şi vin întotdeauna a două zi de Paşte, vin şi se dau în scrânciob. Nu vin cu ouă, eu le pregătesc ouăle. Cinci nepoţi şi prin mahala sunt cinci şi toţi au să treacă”, spune Nina Manea.



În urmă cu mulţi ani, sătenii mergeau de Paşte să se dea în scrânciobul mare. Era un prilej ideal pentru ca tineri să se împrietenească. În unele localităţi, după ce se dădeau în scrânciob, băieţii invitau fetele la hora de sărbătoare, ceea ce însemna că se vor căsători. După zilele de sărbătoare, scrânciobul era demontat şi păstrat până la următoarea horă de Paşti.