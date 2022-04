Cum să păstrezi fructele și legumele proaspete pentru mai mult timp

Ti s-a intamplat vreodata ca fructele si legumele pe care le pastrezi in frigider sa isi piarda rapid prospetimea sau sa nu mai poata fi deloc mancate? Aceste trucuri te ajuta sa scapi de probleme.



Nu spala nimic inainte de a pune in frigider - Daca ceva este murdar doar curata cu o carpa murdaria. Spalatul poate indeparta bariera naturala de protectie a fructelor, scrie girly.ro.



Fructele si legumele prefera locuri uscate - Umezeala le face sa se deterioreze mai repede. Un truc bun pentru a preveni acest lucru este sa pui un prosop de hartie in locul in care ai pus fructele si legumele. Va absorbi umezeala.



Nu pune toate fructele si legumele in frigider - Chiperii, pepenii si patlagelele trebuie sa fie pastrate la tempertura camerei. In plus, daca nu sînt coapte nu trebuie tinute la rece.