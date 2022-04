Ce spun astrele azi, 25 aprilie

Berbec

Proiectele tale socio-profesionale pot cunoaste astazi turnuri nebanuite. Totul porneste fie de la banii si bunurile implicate, fie de la relatiile cu persoanele alaturi de care vroiai sa dezvolti aceste proiecte. Deocamdată, esti putin sustinut de altii si multe relatii vechi de prietenie se pot sfarsi cand te astepti mai putin. Dupa-amiaza, retrage-te intr-un loc linistit si mediteaza pe marginea evenimentelor de astazi.



Taur

Delicate sunt relatiile cu sefii, dar si cele cu reprezentantii oficiali ai unor institutii. Cumva statutul tau social, imaginea publica sau locul tau intr-un grup de lucru de la serviciu se pot modifica intr-un fel neplacut. Fii prudent, tempereaza-ti firea si tine cont de parerile celorlalti. La prima vedere ar parea ca ti se aduc acuze pe nedrept, insa la o a doua privire exista un dram de adevăr.



Gemeni

Multe păreri si conceptii ti se vor schimba astazi. Gandurile iti sunt atrase de diverse filozofii de viata care povestesc despre mersul lucrurilor in viata omului. Insa amalgamul din mintea ta este greu de inteles sau de ordonat. Controleaza-ti starile, alunga nelinistile sufletesti si exerseaza gandirea pozitiva. Cu putin efort si bunavointa vei depasi orice moment tensionat. Fii prudent daca trebuie sa sustii probe, examene sau daca esti nevoit sa calatoresti.



Rac

Se recomanda atentie sporita in privinta cheltuielilor. Exista un risc crescut de pierderi financiare sau de documente care atestă plata facturilor, taxelor sau altor tipuri de datorii. Relatiile cu institutiile financiare sunt viciate astazi, asa incat, pe cat posibil, evita dialogurile cu reprezentatii acestora. Dupa-amiaza, rezerva momente linistite pentru a medita la cele petrecute astazi. Dincolo de aparente vei descoperi sensul ascuns al situatiilor in care esti implicat.



Leu

Este o zi in care va trebui sa-ti reconsideri parteneriatele in care esti implicat. Chiar este posibil sa te desprinzi de unele relatii care te solicita prea mult numai in folosul lor. De mare ajutor iti este astazi dialogul cu membrii familiei. Pe baza principiilor dezvoltate acasa, de-a lungul anilor, acum iti poti construi relatii durabile conform dorintelor si nevoilor tale. Spre seara, rezerva momente pentru o plimbare in aer liber.



Fecioara

Săptămâna debutează cu multe treburi de rutină. Sunt posibile tensiuni in relatiile colegiale, de aceea fii prudent. Ar fi bine sa te ocupi singur de indatoririle tale, insa numai de cele prioritare. Sanatatea este vulnerabila, fiind posibil sa apelezi chiar la un tratament de specialitate. Totusi daca ai sa te ingrijesti atent vei depasi ziua foarte bine. In a doua parte a zilei, un prieten apropiat iti va oferi un sprijin minunat.



Balanta

Relatiile sentimentale si cele cu copiii sunt vulnerabile si de la un aspect banal, marunt se poate ajunge la un conflict in toata regula. Fereste-te de discutii aprinse cu persoanele dragi! Mai bine priveste partea plina a paharului si lasa deoparte nemultumirile tale sentimentale. Chiar daca ai dreptate, ceilalti deocamdata sunt pe o lungime de unda diferita de a ta. Cel mai bine ar fi sa-ti orientezi eforturile spre un hobby.



Scorpion

Treburile gospodărești te solicita din plin, dar tu se pare ca ai dori sa te implici mai mult in activitatile socio-profesionale. Contextul astral de astazi te ajuta mai mult in segmentul domestic si s-ar putea ca orice alta activitate pe care o intreprinzi sa iasa total altfel decat trebuie sau decat vrei tu. De aceea orientează-ți eforturile spre casa si familiei. Sunt momente bune pentru a tăifasui cu cei dragi.



Sagetator

Te vei gândi la subiecte foarte variate astăzi. Ai sanse deosebite de a te lamuri in multe privinte, dar mai ales vizavi de relatiile cu persoanele din anturajul apropiat. Chiar este nevoie sa te desprinzi de unii care profita de pe urma ta in vreun fel. Astfel faci loc in viata ta pentru a relationa cu oameni noi. Dar, de aceasta data fii prudent si judecă totul la rece.



Capricorn

Sunt posibile cheltuieli neprevazute fie pentru scopuri personale, fie pentru a ajuta pe cineva apropiat. Pe de alta parte, si tu la radul tau poti primi bani sau cadouri. Totusi, undeva in sufletul tau exista nemultumiri legate de segmentul financiar. Hiba consta in felul in care privesti tu banii si implicatiile lor. Detaseaza-te de asa-zisele probleme de viata si bucura-te de ceea ce ai.



Varsator

Ești pus pe fapte mari. Ți-ai propus să rezolvi multe și mărunte în special acele treburi planificate mai demult si care au rămas doar la nivel de plan. In mod special ai spor si succes in activitatile profesionale. Colegii te ajuta, șefii te laudă, ansamblul complet pentru a excela la serviciu. Insa, rezerva-ti momente si pentru a te ocupa de sufletul si trupul tau.



Pesti

Ar fi bine să fii cât mai retras, pentru ca energia ta vitala este fluctuantă. Sunt momente bune pentru a te gândi pe îndelete la situatiile si relatiile in care esti implicat. Lasa emotivitatea deoparte si reorganizează-ți planurile de viata. Pe de altă parte, deocamdată sanatatea este vulnerabila, asa incat ingrijeste-te ceva mai mult. Ai nevoie de odihna, detasare de problemele cotidiene si mult somn. Chiar meriti o minivacanță!