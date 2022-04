Atenţie la hoţii de buzunare. Recomandări pentru prevenirea pungăşiilor

Atenţie la hoţii de buzunare. Asta pentru că de la începutul acestui an, numai în municipiul Chişinău aproape 200 de persoane au căzut pradă pungaşilor. Oamenii legii, spun că numărul cauzelor penale a sporit comparativ cu anul trecut, iar cele mai multe infracţiuni se înregistrează anume în preajma sărbătorilor pascale. Tocmai de asta, poliţia îndeamnă oamenii să fie prudenţi în transportul public şi atunci când merg la cumpărături, relatează Moldova 1.







De cele mai multe ori ţinta hoţilor de buzunare sunt portmoneele şi telefoanele mobile. Oamenii legi au demonstrat cum obiectele de preţ purtate în buzunarele laterale şi în cele din spate devin pradă pentru hoţi.



„De la începutul anului sunt înregistrate 32 de cazuri de pungăşii în incinta pieţelor. Pe cazurile date se lucrează, se conlucrează cu serviciile specializate. La fel, administraţia pieţei la moment dispune de camere performante”, a relatat Lucian Garea, ofiţer sectorul Centru al capitalei.



Majoritatea oamenilor spun că sunt foarte atenţi la lucrurile personale atunci când merg la cumpărături.



„Iată le ţin aici, în geantă. Mă uit prin părţi”.



„Eu ţin geantă sub pungă. Cu 20 de ani în urmă, mi-a furat portmoneul cu bani”.



„De trei ori am fost furată, anume în piaţă”.



Din cele aproape 200 de furturi de buzunare documentate de la începutul anului, peste 40 la sută au fost descoperite de poliţie.



„Noi venim cu recomandări pentru cetăţeni, să aibă grijă de obiectele personale, de bunurile personale. Să nu-şi lase bunurile, telefon mobil, mijloacele băneşti, să nu lase în buzunare exterioare”, a menţionat Denis Iurcu, ofiţer serviciu prevenire, poliţia municipiului Chişinău.



Angajaţii Secţiei Combatere a Infracţiunilor din cadrul Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău întreprind periodic măsuri de contracarare a pungaşilor în transportul urban şi în centrele comerciale.



Infractorii reţinuţi riscă până la trei ani de puşcărie.