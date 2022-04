Ce spun astrele azi, 22 aprilie

Berbec

Daca ravnesti la mai multi bani si la puterea data de un statut social si profesional insemnat, astazi se pare ca se ivesc oportunitati in ascest sens. Numai ca, pe o parte vin banii si pe alta se duc. Asadar, fii atent mai ales la capriciile de moment, care te pot costa foarte mult. Cheltuielile impulsive, speculatiile si jocurile de noroc ar trebui evitate.Daca ai copii, fii atent cum gestionezi relatia cu acestia si acorda-le mai multa atentie.



Taur

Desi vin vesti bune de la o institutie de stat, de la prieteni aflati la mare distanta sau de la un profesor care te-a examinat, nu prea te poti bucura, gandul tau fiind la problemele si tensiunile de acasa. Planul personal/familial pare sa fie destul de incercat in aceasta perioada, asa ca ai nevoie de diplomatie si de un echilibru interior stabil, pentru a reusi sa separi foarte bine lucrurile si a gasi solutiile cele mai bune.



Gemeni

Planetele sunt dispuse pe cer in asa fel incat sa te indemne la iertare si invatarea smereniei, mai ales in raport cu persoane care au facut parte din trecutul tau si care apar acum, macar in gand, pentru a "curata" relatiile cu ele. E necesar sa lasi garda jos si sa ierti orice e de iertat., pentru ca astfel, de fapt te ierti pe tine. Astazi poti deconspira un secret al unei persoane apropiate sau poti afla raspunsuri valoroase despre tine si scopul tau spiritual. Pe de alta parte, evita impulsivitatea in relatiile cu colegii, vecinii si fratii.



Rac

Se pot contura parteneriate solide, serioase, pe termen lung. Relatiile sociale si comunicarea sunt foarte importante, pentru ca astfel afli informatii utile si se nasc idei foarte bune. Numai ca frustrarea ta legata de bani se mentine si tinde sa-ti umbreasca bucuria. Se pare ca un prieten iti restrictioneaza accesul la o suma de bani sau te ocoleste cand vine vorba despre profitul unei afaceri. De aici, multe framantari, tensiuni si chiar conflicte, care se pot sfarsi chiar cu ruperea unor relatii. Asta pentru ca in aceasta perioada esti foarte hotarat sa lupti pentru drepturile tale, mai ales pentru cele materiale.



Leu

Luna este extrem de harnica, disciplinata si organizata in Capricorn, in zona muncii, semn ca astazi nu te vei da in laturi de la niciun efort, mai ales daca urmaresti sa-ti imbunatatesti pozitia sociala si profesionala. Oricum, te afli intr-o perioada de reconfigurare profunda a rolului tau in sfera carierei, prin urmare este posibil sa reiei niste discutii sau negocieri cu un sef sau cu o persoana cu autoritate, pentru a clarifica lucrurile in ce te priveste. In acest context si avand in vedere impulsivitatea, nerabdarea si lipsa de diplomatie pe care le manifesti acum, sfatul Astrocafe este sa cauti o cale pasnica de a rezolva totul.



Fecioara

Creativitatea, curajul si ambitia sunt la cote maxime astazi, astfel ca se pot naste idei de proiecte foarte valoroase si de anvergura. Probabil ca astazi vei cauta forma legala adecvata pentru a pune in practica o astfel de idee. Numai ca nu toti oamenii cu care lucrezi sau de care ai nevoie sunt cooperanti, unii dintre ei incercand chiar sa-ti puna piedici. Asadar, fii vigilent, iar daca niste demersuri se impotmolesc, verifica mai intai integritatea si seriozitatea celor implicati.



Balanta

Luna plasata in Capricorn, in zona familiei si caminului, patrimoniului si locuintei, anunta decizii importante luate impreuna cu cei dragi care vizeaza bugetul, unele investitii, imprumuturi sau cheltuieli. Probabil ca vei face tot felul de calcule si vei constata ca e nevoie sa schimbi niste planuri, datorita intarzierilor si tensiunilor legate de o suma de bani pe care o astepti de la o persoana din anturaj. Oricum, daca e posibil, incearca sa nu amesteci prietenia cu afacerile, pentru ca se pot isca foarte usor conflicte.



Scorpion

Pentru ca relatiile cu superiorii sau cu colaboratorii pot deveni foarte tensionate in aceasta zi si perioada, s-ar putea sa fie nevoie de interventia unei persoane din exterior care sa medieze un conflict, sa lamureasca o situatie incurcata sau sa vorbeasca in apararea ta. Daca lucrurile stau astfel, e bine sa permiti unei astfel de persoane sa te sprijine si sa incerci sa gasesti o cale amiabila pentru rezolvarea oricarui conflict.



Sagetator

Sunt mari sanse sa-ti cresti veniturile astazi, prin cresterea productivitatii la locul de munca, dar si prin harnicie si responsabilitate. Nu te deranjeaza nici daca e nevoie sa ramai peste program, avand in vedere ca ai scopuri precise si probabil date limita de predare a unei lucrari. Totusi, atentie la respectarea unor termeni contractuali si a legii. De asemenea, incearca sa nu te abati de la principiile morale, chiar daca exista tentatia de a face un compromis.



Capricorn

Pentru ca Luna se afla in zodia ta si trimite raze benefice spre zona iubirii, este posibil ca dispozitia ta sa fie una romantica, iar nevoia de a oferi si primi iubire sa fie accentuata. De aceea, probabil vei cauta sa petreci mai mult timp cu persoana iubita si chiar sa clarifici niste neintelegeri. Pe de alta parte, nu este exclus ca in aceasta perioada sa se reediteze o relatie amoroasa din trecut sau sa reapara o fosta iubire, pentru a-ti face niste marturisiri. Totusi, in ce priveste finantele, evita "mutarile" neinspirate si riscurile.



Varsator

Comportamentul destul de agresiv al partenerului de viata, reprosurile pe care le primesti de la cei din jur in general sau, pur si simplu, atitudinea plina de raceala a lor iti pot accentua niste frustrari mai vechi legate de incapacitatea de a lega relatii durabile sau frica de a nu fi inteles gresit. Asa ca ziua de astazi te invita sa meditezi in liniste la toate acestea si sa gasesti metodele si tehnicile potrivite prin care sa elimini blocajele si sa vindeci rani mai vechi.



Pesti

Trecutul pare sa ti se deruleze in minte, fiind reactivat de reintalnirea unor vechi cunostinte sau retrairea unor experiente care te-au marcat. In tot cazul, discutiile de astazi, mai ales cele cu prietenii, iti pot revela raspunsuri pretioase si te pot inspira sa descoperi noi dorinte si aspiratii. Asadar, iti recomand sa-ti inviorezi viata sociala si sa nu refuzi nicio invitatie. Pe de alta parte, fii atent cum gestionezi niste conflicte de interese la locul de munca.