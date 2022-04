Ce spun astrele azi, 20 aprilie

Berbec

Probabil ca vei prefera sa-ti formezi in minte o imagine idilica a atmosferei din familie, alegand sa ramai increzator ca lucrurile se vor aranja de la sine si vei fi lasat sa te desfasori in voie. Nu prea esti dispus sa te conformezi obiceiurilor si, spre disperarea unora, te poti decide sa pornesti la drum. Totusi, ziua e benefica pentru a invata din viata celorlalti.



Taur

Intalnirea cu rude sau prieteni apropiati iti poate crea un sentiment de bucurie dar, in acelasi timp, poti simti o retinere in a le spune tot ce ai pe suflet. Sunt sanse sa intalnesti o persoana care sa-ti capteze atentia, fie in cursul unei deplasari, fie prin intermediul prietenilor comuni, iar primul pas este sa-ti inspire disponibilitatea de a se implica la modul serios.



Gemeni

Zona financiara iti poate aduce satisfactii ca urmare a implicarii dar si a sustinerii din partea persoanelor importante. In relatia cu partenerul de cuplu, desi vrei sa petreceti mai mult timp impreuna si esti atent la nevoile acestuia, gasesti dificil a defini cum anume va evolua relatia voastra. Ia-ti timp sa-ti clarifici intentiile si evita discutiile aprinse pe aceasta tema.



Rac

Astazi esti provocat sa aduci mai multa constanta in activitatile cotidiene care presupun studii aprofundate sau dezvoltarea personala, nefiind suficiente visele frumoase care-ti trec prin fata ochilor. Mintea curioasa te va ajuta sa absorbi informatiile din jur cu mai multa usurinta, dar e important sa nu uiti de momentele de odihna, necesare printre atatea provocari.



Leu

Desi poti experimenta si valentele apropierii spirituale profunde, probabil vei alege un mod degajat de relationare, fiind mai degraba jovial decat dispus sa-ti asumi o relatie serioasa. Tentatia speculatiilor financiare necesita control si realism, dar deschiderea catre idei si concepte originale te poate ajuta sa te exprimi intr-o maniera plina de culoare, inedita.



Fecioara

Felul cum percepi tu astazi responsabilitatile casnice nu este in concordanta cu viziunea partenerului de cuplu, putandu-te simti incorsetat. Totusi, nu distorsiona realitatea influentat fiind de emotii si incearca sa fii pragmatic. In schimb, sfatul celor din familie iti poate fi de ajutor pentru a analiza sub toate aspectele zona financiara, asta daca ai rabdare sa-i asculti.



Balanta

Drumuri, intalniri, multe discutii si poate o viziune prea optimista privind eficacitatea comunicarii si aprecierea sinceritatii de catre colegii de munca. In schimb, sefii sunt de partea ta si ai sanse de a convinge cu argumente solide si idei indraznete potentialii parteneri de afaceri. Rutina zilnica nu este astazi domeniul tau forte si nici atentia la detalii.



Scorpion

Atractia catre actiuni riscante e greu de temperat astazi. Planuiesti in sectret sa dai o lectie surpriza celor da la serviciu, iar in sectorul amoros esti dispus sa mergi peste mari si tari alaturi de persoana iubita. Ceea ce este posibil sa scapi din vedere este tendinta de a cheltui peste masura, neputand acorda atentia cuvenita acestui aspect, acum aparent insignifiant.



Sagetator

Cu Luna in propriul semn, ai multa energie de consumat si vrei mai multa libertate. Poti fi tentat sa te sustragi obligatiilor familiale si sa te ocupi mai mult de provocari de natura personala. Incearca ceva nou care te stimuleaza din punct de vedere mental si care te relaxeaza in egala masura. In privinta finantelor, familia e dispusa in continuare sa te sustina.



Capricorn

Nu prea te simti dispus sa interactionezi cu rudele, preferand sa te retragi in lumea ta pentru a te reincarca din punct de vedere energetic. In schimb, partenerul de cuplu dar si cei foarte apropiati sunt alaturi de tine. Inspiratia iti poate furniza idei noi pe care insa esti provocat sa le ordonezi ca sa le poti exprima intr-o maniera armonioasa, plina de emotie.



Varsator

Esti dispus sa-ti asumi destule riscuri fiind cuprins de o dispozitie aventuroasa. Dornic de a iesi in lume si de a exprimenta, de la contacte sociale interesante pana la sporturi extreme alaturi de prieteni, risti sa scapi din vedere implicatiile financiare legate de a aceste activitati. Partea buna este ca asimilezi usor informatii utile de la cei cu care interactionezi astazi.



Pesti

Poti sa experimentezi momente de vanitate personala, in care poti fi sensibil la opinia altora si vei simti nevoia sa ti se recunoasca meritele. Insa, acestea sunt expresia influentei emotionale asupra ratiunii. Realitatea este ca inspiratia si cretivitatea iti sunt de necontestat si trebuie sa profiti la maxim, cu atat mai mult cu cat desfasori o activitate artistica.