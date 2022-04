Ce spun astrele azi, 19 aprilie

Berbec

Pentru tine, ziua de astazi poate fi minunata sub aspectul relatiilor sociale. Poti primi vesti frumoase cu privire la o afacere, poti intalni oameni care sa gireze un proiect, devenindu-ti aliati si sustinatori in demersurile tale de natura profesionala. Ai noroc "cu carul", trebuie doar sa ai curaj sa-ti urmezi intutia si sa-ti pui in practica ideile, indiferent de parerile celorlalti si de temerile care apar.



Taur

Pentru tine este o zi numai buna pentru a te ocupa de plati, taxe, impozite. Iti poti pune in ordine chestiuni legate de asocieri, profit si chiar dezvoltarea unei afaceri. E rost si de favoruri pe care astazi le primesti cu usurinta si bine faci. Nu ezita sa ceri ce ai nevoie, s-ar putea sa fii surprins de viteza cu care raspunde Universul, prin oameni.



Gemeni

Esti intr-o forma de zile mari, ai entuziasm, inspiratie si incredere in tine, prin urmare ai tot ce-ti trebuie, pentru a avea succes in tot ce intreprinzi. Pot veni spre tine, propuneri incredibile de colaborare, te poti afirma profesional, prin idei inovatoare. E adevarat ca diplomatia nu este punctul tau forte astazi, asa ca nu e momentul sa bati cu pumnul in masa , pentru a te face ascultat.



Rac

O zi fructuoasa, sub aspect profesional. Esti foarte eficient la locul de munca si poti chiar, ca printr-o idee ingenioasa, sa scoti intreaga echipa sau companie, dintr-un impas. Aceste initiative nu vor fi trecute cu vederea, ci vor fi recunoscute si recompensate. Daca ti se propune o afacere, asigura-te ca sunt respectate conditiile legale, mai ales daca beneficiile materiale sunt impresionante.



Leu

O sa-ti placa aceasta zi, pentru ca vor fi multe priviri admirative, orientate catre tine, dar si pentru ca-ti poti exprima plenar, atat bucuriile, cat si nemultumirile. Sigur ca exista si o usoara tendinta spre teatralism si vanitate, dar cum Leu smerit si modest nu a vazut nimeni, nu e nicio noutate. Atentie la tendinta spre mici extravagante si capricii, care vor fi destul de costisitoare.



Fecioara

Astazi esti caracterizat de o anume efervescenta emotionala si nerabdare, de o dorinta de innoire si schimbare, in ce priveste spatiul locativ. Fie doresti sa-ti reamenajezi casa, fie te gandesti sa investesti in niste obiecte costisitoare pentru casa. S-ar putea ca partenerul sa nu-ti impartaseasca ideile in prima faza, dar spre seara cadeti la pace.



Balanta

Te poti ocupa cu succes de activitati care tin de documente, de intretinerea corespondentei, de discutii si negocieri. Intalnirile de afaceri, pot naste idei senzationale, iar examenele pot fi incununate de succes. In schimb, calatoriile ar trebui evitate, iar sofatul necesita prudenta maxima. Suprasolicitarea nu este recomandata sub nicio forma, iar in ce priveste alimentatia, necesita atentie sporita.



Scorpion

Astazi poti avea stari emotionale schimbatoare, poti fi nelinistit si irascibil, din cauza unor probleme sentimentale sau datorita unui proiect, care se deruleaza foarte greu si cu foarte multe costuri. Insa din punct de vedere financiar stai foarte bine. Poti face niste investitii profitabile sau poti descoperi noi surse de venit cu ajutorul familiei.



Sagetator

Luna este in semnul tau zodiacal si te inzestreaza cu umor, buna dispozitie si optimism. Pot sa-ti vina si niste idei nastrusnice cu privire la o afacere, o calatorie sau un eveniment. Mai greu va fi sa-i convingi pe cei dragi sa te urmeze sau sa accepte aceste idei, insa spre seara, sunt sanse mari sa ajungeti la un consens. Sub aspect sentimental, nu este exclus sa te indragostesti la prima vedere!



Capricorn

Este posibil sa nu te simti in apele tale astazi, pentru ca apar tot felul de evenimente care-ti dau programul peste cap. Pe de o parte, este posibil ca cineva apropiat sa-ti solicite ajutorul si, prin urmare, va trebui sa sacrifici mare parte din timp pentru asta. Pe de alta parte, poate fi vorba despre necesitatea de a ingriji o ruda bolnava. Oricum, pot aparea tot felul de lucruri care te deturneaza de la activitatea ta obisnuita.



Varsator

O zi de exceptie, mai ales sub aspectul relatiilor sociale. Chiar sa vrei sa stai izolat si sa fii discret, nu vei reusi. Sunt favorizate intalnirile de afaceri, evenimentele complexe, discutiile pe marginea initierii unor proiecte ample, eventual caritabile sau legate de infiintarea unui ONG. Altruismul se manifesta din plin, pentru ca ti se va cere sprijinul in foarte multe randuri.



Pesti

O zi valoroasa, sub aspect profesional. Poti culege roadele muncii depuse in ultima vreme, obtinand o promovare, o marire de salariu sau macar apreciere si recunoastere din partea sefilor. Desi esti bine vazut, tinzi sa fii foarte exigent cu tine si nu reusesti sa te bucuri din plin pentru ceea ce ti se intampla. Poate ca ar fi bine sa te relaxezi putin si sa privesti lucrurile mai detasat.